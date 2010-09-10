Сообщение listen10 » 13 ноя 2016, 09:52

kirillovik писал(а): Подарите жене красивое платье . Я покупал своей здесь Подарите жене красивое платье . Я покупал своей здесь https://shopster.ua/categorys/10143/

Я так понимаю, у жены должна быть фигурка манекена, чтобы без примерки платье заказывать?Я вот к примеру не могу себе во всей Рязани джинсы по фигуре найти, то же самое касается и тренировочных штанов.Что ни оденешь, всегда "матня" чуть ли не на коленях.С одного лекала что ли шьют?