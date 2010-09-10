Что подарить жене?

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viktor.cowtun
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 18:18

Что подарить жене?

Сообщение viktor.cowtun » 07 сен 2016, 18:19

Подскажите, что можно подарить жене? Живем уже 3 года вместе, дарил уже кажется все - золотые украшения, духи, одежду и тд. Хочется что-нибудь оригинальное подарить. Заранее спасибо!
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Jennifer
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 01:22

Re: Что подарить жене?

Сообщение Jennifer » 13 сен 2016, 23:06

золотые украшения
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coffeemadgirl
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 02:38

Re: Что подарить жене?

Сообщение coffeemadgirl » 16 сен 2016, 08:23

Как известно любая женщина хочет быть красивой. И в этом им помогает косметика. Подберите ей что нибудь из косметики. Например вот такой препарат - http://evehealth.ru/afrikanskoe-chernoe-mylo-nestandartnoe-reshenie-problem-s-kozhey/. Она наверняка будет рада вашему вниманию.
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Поля
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 01:03

Re: Что подарить жене?

Сообщение Поля » 10 окт 2016, 19:01

Одежда конечно-это не подарок, потому что не каждой женщине понравится то, что купит мужчина. Подарите ей сертификат в какой-нибудь салон, пусть приведет себя в порядок. Процедуру биоревитализация могу посоветовать. Можно в бьюти тренд обратиться-это Московская клиника, специалисты там хорошие работают, подход к каждому индивидуален. Думаю, что ваша жена останется довольна.
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Магдуся
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 окт 2016, 13:00

Re: Что подарить жене?

Сообщение Магдуся » 18 окт 2016, 13:08

Просто продумайте всё до мелочей и проведите вместе романтический вечер. Цветы, шампанское, лепестки роз..
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nastya1690
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 15:55

Re: Что подарить жене?

Сообщение nastya1690 » 01 ноя 2016, 23:22

Поддержу вариант с романтическим вечером) за ужином можно кино посмотреть) например обалденный новый фильм Великолепная семерка http://bobfilm.tv/1200-velikolepnaya-semerka-2016.html смесь вестерна с качественным боевиком, что может быть интересней, динамичней и круче! Посмотрели на одном дыхании, сюжет очень интересный, зацепил с самого начала и держал в напряжении до конца… редко выходит что-то похожее, для любителей хороших фильмов идеальный вариант на вечер, приятного просмотра и надеюсь ваша супруга будет довольна подарком)
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Vladlen93
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 14:09

Re: Что подарить жене?

Сообщение Vladlen93 » 04 ноя 2016, 14:10

Можно просто украшение или абонимент в spa салон
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rvitallrv
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 11:37

Re: Что подарить жене?

Сообщение rvitallrv » 12 ноя 2016, 14:59

Подарите что-нибудь из меха. Только будьте оригинальнее - пусть это будет не шуба, а например плантин или накидка.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что подарить жене?

Сообщение listen10 » 13 ноя 2016, 09:52

kirillovik писал(а):Подарите жене красивое платье . Я покупал своей здесь https://shopster.ua/categorys/10143/


Я так понимаю, у жены должна быть фигурка манекена, чтобы без примерки платье заказывать?
Я вот к примеру не могу себе во всей Рязани джинсы по фигуре найти, то же самое касается и тренировочных штанов.
Что ни оденешь, всегда "матня" чуть ли не на коленях.С одного лекала что ли шьют?
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24078
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Что подарить жене?

Сообщение ФрекенСнорк » 13 ноя 2016, 14:08

не понимаю, в чем там проблема.
заказываем джинсы в одном инет-магазе. меряем, нравится- берем, нет- отказываемся. описание на сайте магаза довольно четкое, плюс комменты покупателей.
а уж моя фигура никак не манекенная, даже с учетом того, что таки ушли пресловутые 5 кг, с которыми боролась аж с 2009 года.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что подарить жене?

Сообщение listen10 » 13 ноя 2016, 14:18

Возьмите штаны мужа,и замеряйте расстояние между нижним "бантиком" (грубо говоря "перекрёсток под яйцами) и верхней частью пояса (над пуговицей). Если расстояние больше 25-27см,то штаны идут лесом,и по такому лекалу штанов нет,а на подтяжках штаны носить не привык.Раньше ходил в примерочную,а теперь достаточно растянуть пальцы на джинсах,и сразу всё понятно.
Дайте ссылку на сайт,где прям подробно и с размерами. Уже готов поступиться качеством и цветом материала,лишь бы не ходить как пугало,с матней до колен.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24078
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Что подарить жене?

Сообщение ФрекенСнорк » 13 ноя 2016, 14:34

listen10 писал(а):Если расстояние больше 25-27см,то штаны идут лесом,и по такому лекалу штанов нет

таки не поняла- идут лесом или по такому лекалу штанов нет?
идут лесом- в смысле нафиг не нужны? вопрос вкуса, мой уважает штаны именно что с высокой посадкой, равно как и я.
а штаны по такому лекалу очень даже есть.
http://www.ya-dandy.com/kak-vyibrat-muzhskie-dzhinsyi-po-posadke.html
вот если смотреть на рисунке- какая нужна посадка?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что подарить жене?

Сообщение listen10 » 13 ноя 2016, 14:41

ФрекенСнорк писал(а):
listen10 писал(а):Если расстояние больше 25-27см,то штаны идут лесом,и по такому лекалу штанов нет

таки не поняла- идут лесом или по такому лекалу штанов нет?
идут лесом- в смысле нафиг не нужны? вопрос вкуса, мой уважает штаны именно что с высокой посадкой, равно как и я.

Именно высокая посадка,но фигура у всех разная. Так какое расстояние на штанах мужа?
За ссылку спасибо,бум смотреть.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24078
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Что подарить жене?

Сообщение ФрекенСнорк » 13 ноя 2016, 14:47

listen10 писал(а): Так какое расстояние на штанах мужа?

то самое, что идут лесом. :)
фигуры разные, а мы заказываем в WB.
причем прикипели к Wrangler. оба два.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что подарить жене?

Сообщение listen10 » 13 ноя 2016, 14:53

Wrangler,мне не подходит,он обычно заужен внизу,а у меня 46-47 нога. Ходить как Чали Чаплин? - н-ее. Как минимум полуклеш. Монтана раньше этим славилась.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24078
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Что подарить жене?

Сообщение ФрекенСнорк » 13 ноя 2016, 15:01

listen10 писал(а):Wrangler,мне не подходит,он обычно заужен внизу,а у меня 46-47 нога. Ходить как Чали Чаплин? - н-ее. Как минимум полуклеш. Монтана раньше этим славилась.

во-во, обычно...мне не подходит...Wrangler-он на свете не один...
впрочем, как знаете. пусть в этот раз последнее слово будет за вами. :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что подарить жене?

Сообщение listen10 » 13 ноя 2016, 15:09

listen10 писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):
listen10 писал(а):Если расстояние больше 25-27см,то штаны идут лесом,и по такому лекалу штанов нет

таки не поняла- идут лесом или по такому лекалу штанов нет?
идут лесом- в смысле нафиг не нужны? вопрос вкуса, мой уважает штаны именно что с высокой посадкой, равно как и я.

Именно высокая посадка,но фигура у всех разная. Так какое расстояние на штанах мужа?
За ссылку спасибо,бум смотреть.

Ошибся, посадка низкая нужна.
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rozo4ka
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 дек 2016, 16:27

Re: Что подарить жене?

Сообщение rozo4ka » 31 дек 2016, 16:30

А если путешествие за границу? Подарок не простой, но может очень существенно повлиять и укрепить отношения.
Но любой мир ничего не стоит, если нет мира в сердце
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rozo4ka
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 дек 2016, 16:27

Re: Что подарить жене?

Сообщение rozo4ka » Сегодня, 16:06

rozo4ka писал(а):А если путешествие за границу? Подарок не простой, но может очень существенно повлиять и укрепить отношения.

Вот туры в Мексику смотрела, очень туда захотелось. Прочитал бы муженек мои желания... )
Но любой мир ничего не стоит, если нет мира в сердце
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