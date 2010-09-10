Что подарить жене?
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Re: Что подарить жене?
Viluar писал(а):zay4ik писал(а):Подарите поход в салон красоты. Так чтобы на пол дня минимум, а еще лучше в разные салоны )
А еще лучше на целый день
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Re: Что подарить жене?
У меня муж знает, что я люблю, какая я модница. Поэтому подарки он всегда выбирает исходя из этого. Недавно он подарил мне зеркало с увеличением, выбрал его заранее на http://www.beauty-shop.ru/catalog/zerkala-dlya-kosmeticheskikh-protsedur/. Оно очень классное, удобно наносить макияж, прически делать с ним. Я довольна, что муж знает мои вкусы и не дарит подарки впустую
Re: Что подарить жене?
viktor.cowtun писал(а):Подскажите, что можно подарить жене? Живем уже 3 года вместе, дарил уже кажется все - золотые украшения, духи, одежду и тд. Хочется что-нибудь оригинальное подарить. Заранее спасибо!
Может быть, я предложу не совсем оригинальный вариант, но зато востребованный в повседневной жизни современной женщины. Я имею в виду специальную уходовую косметику. У каждой женщины должны быть такие средства, они помогают держать кожу в тонусе, сохраняя природную красоту. Например, разнообразные гели для лица https://goo.gl/ON1wbC Я бы с удовольствием приняла такой подарок.
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