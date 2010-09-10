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zay4ik Гость RZN.info Сообщения: 2 Зарегистрирован: 23 янв 2017, 14:36 Re: Что подарить жене? Цитата Сообщение zay4ik » 25 янв 2017, 18:29 Viluar писал(а): zay4ik писал(а): Подарите поход в салон красоты. Так чтобы на пол дня минимум, а еще лучше в Подарите поход в салон красоты. Так чтобы на пол дня минимум, а еще лучше в разные салоны )

А еще лучше на целый день А еще лучше на целый день

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LenchiK Гость RZN.info Сообщения: 7 Зарегистрирован: 28 янв 2017, 23:10 Re: Что подарить жене? Цитата Сообщение LenchiK » 30 минут назад viktor.cowtun писал(а): Подскажите, что можно подарить жене? Живем уже 3 года вместе, дарил уже кажется все - золотые украшения, духи, одежду и тд. Хочется что-нибудь оригинальное подарить. Заранее спасибо!



Может быть, я предложу не совсем оригинальный вариант, но зато востребованный в повседневной жизни современной женщины. Я имею в виду специальную уходовую косметику. У каждой женщины должны быть такие средства, они помогают держать кожу в тонусе, сохраняя природную красоту. Например, разнообразные гели для лица Может быть, я предложу не совсем оригинальный вариант, но зато востребованный в повседневной жизни современной женщины. Я имею в виду специальную уходовую косметику. У каждой женщины должны быть такие средства, они помогают держать кожу в тонусе, сохраняя природную красоту. Например, разнообразные гели для лица https://goo.gl/ON1wbC Я бы с удовольствием приняла такой подарок. Вернуться к началу

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