Что подарить жене?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zay4ik
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 14:36

Re: Что подарить жене?

Сообщение zay4ik » 25 янв 2017, 18:29

Viluar писал(а):
zay4ik писал(а):Подарите поход в салон красоты. Так чтобы на пол дня минимум, а еще лучше в разные салоны )

А еще лучше на целый день :D

Как говориться:"Не в бровь, а в глаз" :)
Вернуться к началу
МарияЯ
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 11:53

Re: Что подарить жене?

Сообщение МарияЯ » 30 янв 2017, 13:10

У меня муж знает, что я люблю, какая я модница. Поэтому подарки он всегда выбирает исходя из этого. Недавно он подарил мне зеркало с увеличением, выбрал его заранее на http://www.beauty-shop.ru/catalog/zerkala-dlya-kosmeticheskikh-protsedur/. Оно очень классное, удобно наносить макияж, прически делать с ним. Я довольна, что муж знает мои вкусы и не дарит подарки впустую
Вернуться к началу
Аватара пользователя
LenchiK
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 23:10

Re: Что подарить жене?

Сообщение LenchiK » 30 минут назад

viktor.cowtun писал(а):Подскажите, что можно подарить жене? Живем уже 3 года вместе, дарил уже кажется все - золотые украшения, духи, одежду и тд. Хочется что-нибудь оригинальное подарить. Заранее спасибо!


Может быть, я предложу не совсем оригинальный вариант, но зато востребованный в повседневной жизни современной женщины. Я имею в виду специальную уходовую косметику. У каждой женщины должны быть такие средства, они помогают держать кожу в тонусе, сохраняя природную красоту. Например, разнообразные гели для лица https://goo.gl/ON1wbC Я бы с удовольствием приняла такой подарок.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя