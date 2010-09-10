Что подарить жене?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 сен 2016, 18:18
Что подарить жене?
Подскажите, что можно подарить жене? Живем уже 3 года вместе, дарил уже кажется все - золотые украшения, духи, одежду и тд. Хочется что-нибудь оригинальное подарить. Заранее спасибо!
Re: Что подарить жене?
золотые украшения
- coffeemadgirl
- Гость RZN.info
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 08 мар 2015, 02:38
Re: Что подарить жене?
Как известно любая женщина хочет быть красивой. И в этом им помогает косметика. Подберите ей что нибудь из косметики. Например вот такой препарат - http://evehealth.ru/afrikanskoe-chernoe-mylo-nestandartnoe-reshenie-problem-s-kozhey/. Она наверняка будет рада вашему вниманию.
Re: Что подарить жене?
Одежда конечно-это не подарок, потому что не каждой женщине понравится то, что купит мужчина. Подарите ей сертификат в какой-нибудь салон, пусть приведет себя в порядок. Процедуру биоревитализация могу посоветовать. Можно в бьюти тренд обратиться-это Московская клиника, специалисты там хорошие работают, подход к каждому индивидуален. Думаю, что ваша жена останется довольна.
Re: Что подарить жене?
Просто продумайте всё до мелочей и проведите вместе романтический вечер. Цветы, шампанское, лепестки роз..
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 15:55
Re: Что подарить жене?
Поддержу вариант с романтическим вечером) за ужином можно кино посмотреть) например обалденный новый фильм Великолепная семерка http://bobfilm.tv/1200-velikolepnaya-semerka-2016.html смесь вестерна с качественным боевиком, что может быть интересней, динамичней и круче! Посмотрели на одном дыхании, сюжет очень интересный, зацепил с самого начала и держал в напряжении до конца… редко выходит что-то похожее, для любителей хороших фильмов идеальный вариант на вечер, приятного просмотра и надеюсь ваша супруга будет довольна подарком)
Re: Что подарить жене?
Можно просто украшение или абонимент в spa салон
Re: Что подарить жене?
Подарите что-нибудь из меха. Только будьте оригинальнее - пусть это будет не шуба, а например плантин или накидка.
Re: Что подарить жене?
kirillovik писал(а):Подарите жене красивое платье . Я покупал своей здесь https://shopster.ua/categorys/10143/
Я так понимаю, у жены должна быть фигурка манекена, чтобы без примерки платье заказывать?
Я вот к примеру не могу себе во всей Рязани джинсы по фигуре найти, то же самое касается и тренировочных штанов.
Что ни оденешь, всегда "матня" чуть ли не на коленях.С одного лекала что ли шьют?
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что подарить жене?
не понимаю, в чем там проблема.
заказываем джинсы в одном инет-магазе. меряем, нравится- берем, нет- отказываемся. описание на сайте магаза довольно четкое, плюс комменты покупателей.
а уж моя фигура никак не манекенная, даже с учетом того, что таки ушли пресловутые 5 кг, с которыми боролась аж с 2009 года.
заказываем джинсы в одном инет-магазе. меряем, нравится- берем, нет- отказываемся. описание на сайте магаза довольно четкое, плюс комменты покупателей.
а уж моя фигура никак не манекенная, даже с учетом того, что таки ушли пресловутые 5 кг, с которыми боролась аж с 2009 года.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что подарить жене?
Возьмите штаны мужа,и замеряйте расстояние между нижним "бантиком" (грубо говоря "перекрёсток под яйцами) и верхней частью пояса (над пуговицей). Если расстояние больше 25-27см,то штаны идут лесом,и по такому лекалу штанов нет,а на подтяжках штаны носить не привык.Раньше ходил в примерочную,а теперь достаточно растянуть пальцы на джинсах,и сразу всё понятно.
Дайте ссылку на сайт,где прям подробно и с размерами. Уже готов поступиться качеством и цветом материала,лишь бы не ходить как пугало,с матней до колен.
Дайте ссылку на сайт,где прям подробно и с размерами. Уже готов поступиться качеством и цветом материала,лишь бы не ходить как пугало,с матней до колен.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что подарить жене?
listen10 писал(а):Если расстояние больше 25-27см,то штаны идут лесом,и по такому лекалу штанов нет
таки не поняла- идут лесом или по такому лекалу штанов нет?
идут лесом- в смысле нафиг не нужны? вопрос вкуса, мой уважает штаны именно что с высокой посадкой, равно как и я.
а штаны по такому лекалу очень даже есть.
http://www.ya-dandy.com/kak-vyibrat-muzhskie-dzhinsyi-po-posadke.html
вот если смотреть на рисунке- какая нужна посадка?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что подарить жене?
ФрекенСнорк писал(а):listen10 писал(а):Если расстояние больше 25-27см,то штаны идут лесом,и по такому лекалу штанов нет
таки не поняла- идут лесом или по такому лекалу штанов нет?
идут лесом- в смысле нафиг не нужны? вопрос вкуса, мой уважает штаны именно что с высокой посадкой, равно как и я.
Именно высокая посадка,но фигура у всех разная. Так какое расстояние на штанах мужа?
За ссылку спасибо,бум смотреть.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что подарить жене?
listen10 писал(а): Так какое расстояние на штанах мужа?
то самое, что идут лесом.
фигуры разные, а мы заказываем в WB.
причем прикипели к Wrangler. оба два.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что подарить жене?
Wrangler,мне не подходит,он обычно заужен внизу,а у меня 46-47 нога. Ходить как Чали Чаплин? - н-ее. Как минимум полуклеш. Монтана раньше этим славилась.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что подарить жене?
listen10 писал(а):Wrangler,мне не подходит,он обычно заужен внизу,а у меня 46-47 нога. Ходить как Чали Чаплин? - н-ее. Как минимум полуклеш. Монтана раньше этим славилась.
во-во, обычно...мне не подходит...Wrangler-он на свете не один...
впрочем, как знаете. пусть в этот раз последнее слово будет за вами.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что подарить жене?
listen10 писал(а):ФрекенСнорк писал(а):listen10 писал(а):Если расстояние больше 25-27см,то штаны идут лесом,и по такому лекалу штанов нет
таки не поняла- идут лесом или по такому лекалу штанов нет?
идут лесом- в смысле нафиг не нужны? вопрос вкуса, мой уважает штаны именно что с высокой посадкой, равно как и я.
Именно высокая посадка,но фигура у всех разная. Так какое расстояние на штанах мужа?
За ссылку спасибо,бум смотреть.
Ошибся, посадка низкая нужна.
Re: Что подарить жене?
много цветов, я бы очень обрадовалась шикарному букету!
Re: Что подарить жене?
Никто бы не отказался от ювелирного украшения, пусть даже уже и были раньше такие подарки. Не зря же в песне поется, что "лучшие друзья девушки - это бриллианты". Но варианты с абонементом в SPA-салон, романтическим ужином и ванной с лепестками роз тоже очень даже прекрасное решение.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 7 минут назад
Re: Что подарить жене?
Ну золото хорошо, а бриллианты то где?) Шутка конечно, подарите ей к примеру палантин - шарф, очень красивый подарок как по мне, сейчас весна и погода любит пошутить, а с ним она всегда будет в тепле и выглядеть красиво, ну а если станет жарко то в сумочке он место много не займет. Вот я говорю о таких платках.
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