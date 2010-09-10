Что подарить жене?

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Ninokya
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 20:17

Re: Что подарить жене?

Сообщение Ninokya » Сегодня, 20:53

Как известно, все женщины хотят быть красивыми. Но иногда случаеться неприятность и ломаеться рука, нога или другие части тела. Или просто болит спина. В таких случаях необходима ортопедическая помощь (костыли, корсеты и т. п.) Посмотрите что может предложить сайт http://ottobock-shop.ru/medical-line/wrist/
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