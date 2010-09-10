Что подарить жене?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Ninokya
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 20:17

Re: Что подарить жене?

Сообщение Ninokya » 11 апр 2017, 20:53

Как известно, все женщины хотят быть красивыми. Но иногда случаеться неприятность и ломаеться рука, нога или другие части тела. Или просто болит спина. В таких случаях необходима ортопедическая помощь (костыли, корсеты и т. п.) Посмотрите что может предложить сайт http://ottobock-shop.ru/medical-line/wrist/
Вернуться к началу
Flemingia
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 21:07

Re: Что подарить жене?

Сообщение Flemingia » 24 минуты назад

Жена жене рознь, конечно, но мне кажется, ни одна девушка не откажется от чего-то красивого в плане всяких там блузочек, шарфиков, колечек или сумочек. Меня, например, всегда умиляет, когда муж дарит мне что-то из брендовой одежды. Зная мои вкусы (и историю браузера :lol: ) недавно подарил красивейшее платье от brunello cucinelli
Изображение
Это действительно был большой сюрприз! С каждым таким поступком влюбляюсь в мужа еще сильнее)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость