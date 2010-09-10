Что подарить жене?
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Re: Что подарить жене?
Жена жене рознь, конечно, но мне кажется, ни одна девушка не откажется от чего-то красивого в плане всяких там блузочек, шарфиков, колечек или сумочек. Меня, например, всегда умиляет, когда муж дарит мне что-то из брендовой одежды. Зная мои вкусы (и историю браузера ) недавно подарил красивейшее платье от brunello cucinelli
Это действительно был большой сюрприз! С каждым таким поступком влюбляюсь в мужа еще сильнее)
Это действительно был большой сюрприз! С каждым таким поступком влюбляюсь в мужа еще сильнее)
Re: Что подарить жене?
Меня любимый брал с собой на конференцию в Киев в отель Козацкий стан, вот ссылка - https://kstan.com.ua/ru/conference-center, теперь просто мечтаю устроить праздник в подобном заведении по близости (если найдем конечно). Так что можно подарить что-то такое.. В любом случае - и вдвоем можно расслабиться в подобных комплексах и пригласить компанию с родственников и друзей! Ну и конечно, как бы банально это не звучало, не забывайте про цветы!
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