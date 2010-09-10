Что подарить жене?

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Flemingia
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 21:07

Re: Что подарить жене?

Сообщение Flemingia » 15 апр 2017, 22:58

Жена жене рознь, конечно, но мне кажется, ни одна девушка не откажется от чего-то красивого в плане всяких там блузочек, шарфиков, колечек или сумочек. Меня, например, всегда умиляет, когда муж дарит мне что-то из брендовой одежды. Зная мои вкусы (и историю браузера :lol: ) недавно подарил красивейшее платье от brunello cucinelli
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Это действительно был большой сюрприз! С каждым таким поступком влюбляюсь в мужа еще сильнее)
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Ksenn
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 минут назад

Re: Что подарить жене?

Сообщение Ksenn » 8 минут назад

Меня любимый брал с собой на конференцию в Киев в отель Козацкий стан, вот ссылка - https://kstan.com.ua/ru/conference-center, теперь просто мечтаю устроить праздник в подобном заведении по близости (если найдем конечно). Так что можно подарить что-то такое.. В любом случае - и вдвоем можно расслабиться в подобных комплексах и пригласить компанию с родственников и друзей! Ну и конечно, как бы банально это не звучало, не забывайте про цветы! :D
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