Сообщение Flemingia » 15 апр 2017, 22:58

Жена жене рознь, конечно, но мне кажется, ни одна девушка не откажется от чего-то красивого в плане всяких там блузочек, шарфиков, колечек или сумочек. Меня, например, всегда умиляет, когда муж дарит мне что-то из брендовой одежды. Зная мои вкусы (и историю браузера) недавно подарил красивейшее платье от brunello cucinelliЭто действительно был большой сюрприз! С каждым таким поступком влюбляюсь в мужа еще сильнее)