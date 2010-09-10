Что подарить жене?
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Re: Что подарить жене?
Жена жене рознь, конечно, но мне кажется, ни одна девушка не откажется от чего-то красивого в плане всяких там блузочек, шарфиков, колечек или сумочек. Меня, например, всегда умиляет, когда муж дарит мне что-то из брендовой одежды. Зная мои вкусы (и историю браузера ) недавно подарил красивейшее платье от brunello cucinelli
Это действительно был большой сюрприз! С каждым таким поступком влюбляюсь в мужа еще сильнее)
Это действительно был большой сюрприз! С каждым таким поступком влюбляюсь в мужа еще сильнее)
Re: Что подарить жене?
У самой скоро день рождения и не знаю что хочу)
Re: Что подарить жене?
А почему именно на день рождения вы дарите такие подарки? В любой другой день мало поводов? Да пожалуйста , в интернете на каждый день по несколько поводов можно найти. Вот например можете глянуть какой праздник 6 июня будет. Хотя они скорее чтоб посмеяться, чем подарки друг другу дарить)
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