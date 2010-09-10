Что подарить жене?

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Flemingia
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 21:07

Re: Что подарить жене?

Сообщение Flemingia » 15 апр 2017, 22:58

Жена жене рознь, конечно, но мне кажется, ни одна девушка не откажется от чего-то красивого в плане всяких там блузочек, шарфиков, колечек или сумочек. Меня, например, всегда умиляет, когда муж дарит мне что-то из брендовой одежды. Зная мои вкусы (и историю браузера :lol: ) недавно подарил красивейшее платье от brunello cucinelli
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Это действительно был большой сюрприз! С каждым таким поступком влюбляюсь в мужа еще сильнее)
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Varrya
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 20:12

Re: Что подарить жене?

Сообщение Varrya » 26 апр 2017, 22:42

У самой скоро день рождения и не знаю что хочу)
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clockot
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 минут назад

Re: Что подарить жене?

Сообщение clockot » 16 минут назад

А почему именно на день рождения вы дарите такие подарки? В любой другой день мало поводов? Да пожалуйста , в интернете на каждый день по несколько поводов можно найти. Вот например можете глянуть какой праздник 6 июня будет. Хотя они скорее чтоб посмеяться, чем подарки друг другу дарить)
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