Что подарить жене?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Varrya
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 20:12

Re: Что подарить жене?

Сообщение Varrya » 26 апр 2017, 22:42

У самой скоро день рождения и не знаю что хочу)
Вернуться к началу
Nezlobina
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 май 2017, 22:43

Re: Что подарить жене?

Сообщение Nezlobina » 31 май 2017, 22:45

И какой он Вам телефон подарил?:) Яблочко новое?;)Или какой-андроид крутой!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Lola-kola
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 22:46

Re: Что подарить жене?

Сообщение Lola-kola » Вчера, 23:00

Не плохо было б у жены спросить, чего она хочет.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей