Что подарить жене?
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Re: Что подарить жене?
У самой скоро день рождения и не знаю что хочу)
Re: Что подарить жене?
И какой он Вам телефон подарил?:) Яблочко новое?;)Или какой-андроид крутой!
Re: Что подарить жене?
Не плохо было б у жены спросить, чего она хочет.
Re: Что подарить жене?
Наверное лучше будет спросить у жены. У моей недавно был день имени, она уже давно хотела поменять шторы в гостиную, а все никак ей не хватоло денег. Поэтому я решил ей сделать такой подарок, мы вместе заказали новые шторы в зал https://lambrekenatel-e.com.ua/g18044108-shtory-zal , жене понравился мой подарок.
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