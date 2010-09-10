Что подарить жене?
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Re: Что подарить жене?
У самой скоро день рождения и не знаю что хочу)
Re: Что подарить жене?
И какой он Вам телефон подарил?:) Яблочко новое?;)Или какой-андроид крутой!
Re: Что подарить жене?
Не плохо было б у жены спросить, чего она хочет.
Re: Что подарить жене?
Только вот как угадать и подобрать по размеру? Нет я лусше поведу ее в магазин и пусть она выберет себе вечерние платья, думаю это то же будет неплохим подарком.
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