Что подарить жене?

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Varrya
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 20:12

Re: Что подарить жене?

Сообщение Varrya » 26 апр 2017, 22:42

У самой скоро день рождения и не знаю что хочу)
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Nezlobina
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 май 2017, 22:43

Re: Что подарить жене?

Сообщение Nezlobina » 31 май 2017, 22:45

И какой он Вам телефон подарил?:) Яблочко новое?;)Или какой-андроид крутой!
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Lola-kola
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 22:46

Re: Что подарить жене?

Сообщение Lola-kola » 23 июл 2017, 23:00

Не плохо было б у жены спросить, чего она хочет.
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Что подарить жене?

Сообщение щукин » 10 сен 2017, 13:36

Только вот как угадать и подобрать по размеру? Нет я лусше поведу ее в магазин и пусть она выберет себе вечерние платья, думаю это то же будет неплохим подарком.
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Laduwka
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 12:27

Re: Что подарить жене?

Сообщение Laduwka » Сегодня, 20:56

Мне муж подарил подарочный сертификат, а я себе купила то что захотела.
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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Что подарить жене?

Сообщение parma » Сегодня, 21:34

Очень часто мужья спрашивают у жен чего они хотят. Хотя в таком случаи само слово "подарок" - превращается в банальную покупку. Я же вам советую сделать все таки "подарок" и подарить то что она не ожидает. Одним из лучших вариантов будет парфюм MONTALE CHOCOLATE GREEDY http://www.butik-parfum.ru/product_2157.html, его аромат понравиться любой женщине я вас уверяю. Или можете подумать что вашей жене не хватает, но если нечего дельного не придумаете, вспомните о моем совете, это беспроигрышный вариант.
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