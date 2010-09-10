Что подарить жене?
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Re: Что подарить жене?
У самой скоро день рождения и не знаю что хочу)
Re: Что подарить жене?
И какой он Вам телефон подарил?:) Яблочко новое?;)Или какой-андроид крутой!
Re: Что подарить жене?
Не плохо было б у жены спросить, чего она хочет.
Re: Что подарить жене?
Только вот как угадать и подобрать по размеру? Нет я лусше поведу ее в магазин и пусть она выберет себе вечерние платья, думаю это то же будет неплохим подарком.
Re: Что подарить жене?
Мне муж подарил подарочный сертификат, а я себе купила то что захотела.
Re: Что подарить жене?
Очень часто мужья спрашивают у жен чего они хотят. Хотя в таком случаи само слово "подарок" - превращается в банальную покупку. Я же вам советую сделать все таки "подарок" и подарить то что она не ожидает. Одним из лучших вариантов будет парфюм MONTALE CHOCOLATE GREEDY http://www.butik-parfum.ru/product_2157.html, его аромат понравиться любой женщине я вас уверяю. Или можете подумать что вашей жене не хватает, но если нечего дельного не придумаете, вспомните о моем совете, это беспроигрышный вариант.
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