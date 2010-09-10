Что подарить жене?
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Re: Что подарить жене?
У самой скоро день рождения и не знаю что хочу)
Re: Что подарить жене?
И какой он Вам телефон подарил?:) Яблочко новое?;)Или какой-андроид крутой!
Re: Что подарить жене?
Не плохо было б у жены спросить, чего она хочет.
Re: Что подарить жене?
Только вот как угадать и подобрать по размеру? Нет я лусше поведу ее в магазин и пусть она выберет себе вечерние платья, думаю это то же будет неплохим подарком.
Re: Что подарить жене?
Любая девушка мечтает о красивой шубе, поэтому если у вашей жены есть все, дарите ей меха, она это точно оценит. Я своей жене на день рождение покупал шубку тут https://mysteryfurs.ru/catalog/shuby/iz-norki у них большой выбор, размеры есть самые разные, если что-то в этом не понимаешь, лучше посоветовать с консультантом перед заказом. Она поможет подобрать шубу под вашу жену)
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