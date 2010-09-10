Что подарить жене?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Varrya
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 20:12

Re: Что подарить жене?

Сообщение Varrya » 26 апр 2017, 22:42

У самой скоро день рождения и не знаю что хочу)
Вернуться к началу
Nezlobina
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 май 2017, 22:43

Re: Что подарить жене?

Сообщение Nezlobina » 31 май 2017, 22:45

И какой он Вам телефон подарил?:) Яблочко новое?;)Или какой-андроид крутой!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Lola-kola
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 22:46

Re: Что подарить жене?

Сообщение Lola-kola » 23 июл 2017, 23:00

Не плохо было б у жены спросить, чего она хочет.
Вернуться к началу
щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Что подарить жене?

Сообщение щукин » 10 сен 2017, 13:36

Только вот как угадать и подобрать по размеру? Нет я лусше поведу ее в магазин и пусть она выберет себе вечерние платья, думаю это то же будет неплохим подарком.
Вернуться к началу
Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Что подарить жене?

Сообщение Hijid » Сегодня, 17:00

Любая девушка мечтает о красивой шубе, поэтому если у вашей жены есть все, дарите ей меха, она это точно оценит. Я своей жене на день рождение покупал шубку тут https://mysteryfurs.ru/catalog/shuby/iz-norki у них большой выбор, размеры есть самые разные, если что-то в этом не понимаешь, лучше посоветовать с консультантом перед заказом. Она поможет подобрать шубу под вашу жену)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей