Сообщение pri » 30 авг 2015, 21:20

Customer писал(а): А посчитайтесь - "Эники, беники ели вареники,

Эники, беники съели вареники,

Эники, беники, хоп!

Вышел зелёный сироп".

Customer, вот я не понял - а причем здесь я?..Чтоб не оффтоп - у меня с МТС (мобильник) давным-давно никаких проблем не было. Даже уже и не сильно слежу. Однако с месяц назад супруга оформила дочери симку - оба-на: услуги подключаются, чего-то впаривается и деньги моментом тырятся…Грустно. В понедельник пойдет разбираться.