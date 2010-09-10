МТС
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Re: МТС
Но один - при неправильном.
Re: МТС
DS писал(а):Но один - при неправильном.
Кто же это может быть?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: МТС
ZZ писал(а):DS писал(а):Но один - при неправильном.
Кто же это может быть?
А посчитайтесь - "Эники, беники ели вареники,
Эники, беники съели вареники,
Эники, беники, хоп!
Вышел зелёный сироп".
Ты - это ты, а я - это я.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1536
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: МТС
Можно сыграть в "камень,ножницы,бумага,ящерица,Спок"
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
Re: МТС
Зачем считаться, когда всё совершенно прозрачно?
Re: МТС
DS писал(а):Зачем считаться, когда всё совершенно прозрачно?
Ты просто знаешь, что неправ, но гордость не позволяет признаться.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: МТС
Customer писал(а):А посчитайтесь - "Эники, беники ели вареники,
Эники, беники съели вареники,
Эники, беники, хоп!
Вышел зелёный сироп".
Customer, вот я не понял - а причем здесь я?..
Чтоб не оффтоп - у меня с МТС (мобильник) давным-давно никаких проблем не было. Даже уже и не сильно слежу. Однако с месяц назад супруга оформила дочери симку - оба-на: услуги подключаются, чего-то впаривается и деньги моментом тырятся…
Грустно. В понедельник пойдет разбираться.
Re: МТС
Мне не очень нравится эта связь.
Re: МТС
Подорожала очень
Re: МТС
Да я бы не сказала, что подорожала, есть выгодные тарифы, подобрать для себя всегда можно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 мар 2016, 22:34
- Контактная информация:
Re: МТС
Да норм МТС, есть из чего выбрать.
Re: МТС
что-то связь все хуже и хуже
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