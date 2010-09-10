МТС

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: МТС

Сообщение DS » 29 авг 2015, 21:00

Но один - при неправильном.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: МТС

Сообщение ZZ » 30 авг 2015, 12:03

DS писал(а):Но один - при неправильном.

Кто же это может быть? :shock: :shock: :shock:
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Вернуться к началу
Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: МТС

Сообщение Customer » 30 авг 2015, 12:11

ZZ писал(а):
DS писал(а):Но один - при неправильном.

Кто же это может быть? :shock: :shock: :shock:

А посчитайтесь - "Эники, беники ели вареники,
Эники, беники съели вареники,
Эники, беники, хоп!
Вышел зелёный сироп".
Ты - это ты, а я - это я.
Вернуться к началу
Анахорет
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1536
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
Откуда: с околицы

Re: МТС

Сообщение Анахорет » 30 авг 2015, 16:58

Можно сыграть в "камень,ножницы,бумага,ящерица,Спок"
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
Вернуться к началу
DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: МТС

Сообщение DS » 30 авг 2015, 17:38

Зачем считаться, когда всё совершенно прозрачно?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: МТС

Сообщение ZZ » 30 авг 2015, 20:56

DS писал(а):Зачем считаться, когда всё совершенно прозрачно?

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ты просто знаешь, что неправ, но гордость не позволяет признаться.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: МТС

Сообщение pri » 30 авг 2015, 21:20

Customer писал(а):А посчитайтесь - "Эники, беники ели вареники,
Эники, беники съели вареники,
Эники, беники, хоп!
Вышел зелёный сироп".


Customer, вот я не понял - а причем здесь я?.. :D :D

Чтоб не оффтоп - у меня с МТС (мобильник) давным-давно никаких проблем не было. Даже уже и не сильно слежу. Однако с месяц назад супруга оформила дочери симку - оба-на: услуги подключаются, чего-то впаривается и деньги моментом тырятся…

Грустно. В понедельник пойдет разбираться.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: МТС

Сообщение Alisik » 16 ноя 2015, 16:44

Мне не очень нравится эта связь.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: МТС

Сообщение Alisik » 16 ноя 2015, 16:45

Подорожала очень
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Leradom
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:02

Re: МТС

Сообщение Leradom » 02 фев 2016, 16:06

Да я бы не сказала, что подорожала, есть выгодные тарифы, подобрать для себя всегда можно.
Вернуться к началу
SergeyAsadov
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 22:34
Контактная информация:
Контактная информация пользователя SergeyAsadov

Re: МТС

Сообщение SergeyAsadov » 05 апр 2016, 17:22

Да норм МТС, есть из чего выбрать.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
levitskiy
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 дек 2016, 11:46

Re: МТС

Сообщение levitskiy » Сегодня, 14:47

что-то связь все хуже и хуже
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Мобильная связь»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя