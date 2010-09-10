Сообщение prometey » 10 сен 2016, 11:15

Здесь



Деревянных каркасов пустотелая плоть,

Пальмы спиленный кадр, относительный мир.

В необъятной среде сыплет каменный дождь,

Распадается в прах золоченый кумир.



В никуда направлений безысходные думы,

На кону извращений льется желтый металл.

В изумрудной мечте тонут жалкие люди,

Укрываясь землей когда час их настал.



Сушит старость надежды в рамках жадного мира,

Мудрость вида не стала путеводной звездой.

Превосходство ролей в кадрах мрачного фильма,

Завершает игру сценой за упокой.



Безразмерный сосуд остается порожним,

Время душу копить мы расходуем зря.

Без монет неразменных, что зовутся любовью,

Быть ничем обрекает пустота Бытия.



Заходили на Землю без ужимок изгои,

Догорая в кострах улыбались судьбе.

Массы серой толпы изменяли устои,

И с душой совершенной возвращались к себе.



Стерты прежние лица бесконечной Вселенной,

В красках новых Земля возрождается вновь.

В завершение цикла эволюции долгой,

Кто-то истинно скажет: миром правит Любовь.

Самые удивительные вещи, чаще находятся в самых неожиданных местах: http://habar.info