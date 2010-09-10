Сообщение Сивкович » 11 фев 2017, 15:04

Немного и своих любимых добавлю авторства Аркадия Кутилова



Этика любви



То не в джунглях кричит

обезьяна,

то не зайца вспорола коса...

То визжит подо мною

Светлана,

рвет мне уши, и рот, и глаза...





Не дала!.. Я вгрызаюсь

в коренья,

я бледнею от жуткого зла...

Это высшая форма

презренья

если девка тебе НЕ ДАЛА.





Ты не будь кровожадный,

как Берия,

издеваясь над девками всласть...

Это высшая форма доверия,

если девка тебе отдалась.



Сборник Город Кенгуру (ссылка удалена)