Стихи
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Стихи
Здесь
Деревянных каркасов пустотелая плоть,
Пальмы спиленный кадр, относительный мир.
В необъятной среде сыплет каменный дождь,
Распадается в прах золоченый кумир.
В никуда направлений безысходные думы,
На кону извращений льется желтый металл.
В изумрудной мечте тонут жалкие люди,
Укрываясь землей когда час их настал.
Сушит старость надежды в рамках жадного мира,
Мудрость вида не стала путеводной звездой.
Превосходство ролей в кадрах мрачного фильма,
Завершает игру сценой за упокой.
Безразмерный сосуд остается порожним,
Время душу копить мы расходуем зря.
Без монет неразменных, что зовутся любовью,
Быть ничем обрекает пустота Бытия.
Заходили на Землю без ужимок изгои,
Догорая в кострах улыбались судьбе.
Массы серой толпы изменяли устои,
И с душой совершенной возвращались к себе.
Стерты прежние лица бесконечной Вселенной,
В красках новых Земля возрождается вновь.
В завершение цикла эволюции долгой,
Кто-то истинно скажет: миром правит Любовь.
Деревянных каркасов пустотелая плоть,
Пальмы спиленный кадр, относительный мир.
В необъятной среде сыплет каменный дождь,
Распадается в прах золоченый кумир.
В никуда направлений безысходные думы,
На кону извращений льется желтый металл.
В изумрудной мечте тонут жалкие люди,
Укрываясь землей когда час их настал.
Сушит старость надежды в рамках жадного мира,
Мудрость вида не стала путеводной звездой.
Превосходство ролей в кадрах мрачного фильма,
Завершает игру сценой за упокой.
Безразмерный сосуд остается порожним,
Время душу копить мы расходуем зря.
Без монет неразменных, что зовутся любовью,
Быть ничем обрекает пустота Бытия.
Заходили на Землю без ужимок изгои,
Догорая в кострах улыбались судьбе.
Массы серой толпы изменяли устои,
И с душой совершенной возвращались к себе.
Стерты прежние лица бесконечной Вселенной,
В красках новых Земля возрождается вновь.
В завершение цикла эволюции долгой,
Кто-то истинно скажет: миром правит Любовь.
Самые удивительные вещи, чаще находятся в самых неожиданных местах: http://habar.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 01:02
Re: Стихи
какие душевные...)))
Re: Стихи
Немного и своих любимых добавлю авторства Аркадия Кутилова
Этика любви
То не в джунглях кричит
обезьяна,
то не зайца вспорола коса...
То визжит подо мною
Светлана,
рвет мне уши, и рот, и глаза...
Не дала!.. Я вгрызаюсь
в коренья,
я бледнею от жуткого зла...
Это высшая форма
презренья
если девка тебе НЕ ДАЛА.
Ты не будь кровожадный,
как Берия,
издеваясь над девками всласть...
Это высшая форма доверия,
если девка тебе отдалась.
Сборник Город Кенгуру (ссылка удалена)
Этика любви
То не в джунглях кричит
обезьяна,
то не зайца вспорола коса...
То визжит подо мною
Светлана,
рвет мне уши, и рот, и глаза...
Не дала!.. Я вгрызаюсь
в коренья,
я бледнею от жуткого зла...
Это высшая форма
презренья
если девка тебе НЕ ДАЛА.
Ты не будь кровожадный,
как Берия,
издеваясь над девками всласть...
Это высшая форма доверия,
если девка тебе отдалась.
Сборник Город Кенгуру (ссылка удалена)
Re: Стихи
Да ужж, Пужжкин.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Стихи
Моя Рязань
Сколь хватает глаз, лугов просторы
И озер серебряная скань...
Здесь стоит в веках родимый город-
Древняя, но юная Рязань.
Княжества Олегова столица,
Ты знавала горе, пепел, брань,
Но из пепла, словно Феникс-птица,
Возрождалась Новая Рязань!
Умываясь утренней росою,
Простирала ласковую длань
Над землей, не ведавшей покоя,
Матушка-заступница Рязань.
Женское недаром носит имя,
Город, не стареющий в веках,
Женами всегда сильна Россия,
Сила в женских ласковых руках.
А мужчина по природе- воин,
Без оружья мира не видать...
Будь мужчина женщины достоин,
И пребудет с Вами Благодать!
Сколь хватает глаз, лугов просторы
И озер серебряная скань...
Здесь стоит в веках родимый город-
Древняя, но юная Рязань.
Княжества Олегова столица,
Ты знавала горе, пепел, брань,
Но из пепла, словно Феникс-птица,
Возрождалась Новая Рязань!
Умываясь утренней росою,
Простирала ласковую длань
Над землей, не ведавшей покоя,
Матушка-заступница Рязань.
Женское недаром носит имя,
Город, не стареющий в веках,
Женами всегда сильна Россия,
Сила в женских ласковых руках.
А мужчина по природе- воин,
Без оружья мира не видать...
Будь мужчина женщины достоин,
И пребудет с Вами Благодать!
Re: Стихи
prometey писал(а):Здесь
Стерты прежние лица бесконечной Вселенной,
В красках новых Земля возрождается вновь.
В завершение цикла эволюции долгой,
Кто-то истинно скажет: миром правит Любовь.
Эволюцией правит закон выживания сильнейшего и слепые совершенно бесцельные мутации. Все это как то очень плохо сочетается с Любовью.
Re: Стихи
Размещаю в очередной раз стихи своего мужа Антонова Алексея. Надеюсь в этот раз профиль не будет снесен.
Тем более что мне пообещали за этим проследить.
***
Не верующим.
А что останется от нас
Через неделю после смерти?
Я не хотел бы лицезреть
Виденье это. И поверьте
Не может это быть венцом,
Плодом земного совершенства.
И потому да будет Бог
Пределом нашего блаженства.
Тем более что мне пообещали за этим проследить.
***
Не верующим.
А что останется от нас
Через неделю после смерти?
Я не хотел бы лицезреть
Виденье это. И поверьте
Не может это быть венцом,
Плодом земного совершенства.
И потому да будет Бог
Пределом нашего блаженства.
7 сообщений • Страница 1 из 1
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