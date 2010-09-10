Сообщение StalcerT » 16 фев 2017, 10:39

Размещаю в очередной раз стихи своего мужа Антонова Алексея. Надеюсь в этот раз профиль не будет снесен.

Тем более что мне пообещали за этим проследить.



***

Не верующим.

А что останется от нас

Через неделю после смерти?

Я не хотел бы лицезреть

Виденье это. И поверьте

Не может это быть венцом,

Плодом земного совершенства.

И потому да будет Бог

Пределом нашего блаженства.