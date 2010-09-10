Стихи
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Стихи
Здесь
Деревянных каркасов пустотелая плоть,
Пальмы спиленный кадр, относительный мир.
В необъятной среде сыплет каменный дождь,
Распадается в прах золоченый кумир.
В никуда направлений безысходные думы,
На кону извращений льется желтый металл.
В изумрудной мечте тонут жалкие люди,
Укрываясь землей когда час их настал.
Сушит старость надежды в рамках жадного мира,
Мудрость вида не стала путеводной звездой.
Превосходство ролей в кадрах мрачного фильма,
Завершает игру сценой за упокой.
Безразмерный сосуд остается порожним,
Время душу копить мы расходуем зря.
Без монет неразменных, что зовутся любовью,
Быть ничем обрекает пустота Бытия.
Заходили на Землю без ужимок изгои,
Догорая в кострах улыбались судьбе.
Массы серой толпы изменяли устои,
И с душой совершенной возвращались к себе.
Стерты прежние лица бесконечной Вселенной,
В красках новых Земля возрождается вновь.
В завершение цикла эволюции долгой,
Кто-то истинно скажет: миром правит Любовь.
Деревянных каркасов пустотелая плоть,
Пальмы спиленный кадр, относительный мир.
В необъятной среде сыплет каменный дождь,
Распадается в прах золоченый кумир.
В никуда направлений безысходные думы,
На кону извращений льется желтый металл.
В изумрудной мечте тонут жалкие люди,
Укрываясь землей когда час их настал.
Сушит старость надежды в рамках жадного мира,
Мудрость вида не стала путеводной звездой.
Превосходство ролей в кадрах мрачного фильма,
Завершает игру сценой за упокой.
Безразмерный сосуд остается порожним,
Время душу копить мы расходуем зря.
Без монет неразменных, что зовутся любовью,
Быть ничем обрекает пустота Бытия.
Заходили на Землю без ужимок изгои,
Догорая в кострах улыбались судьбе.
Массы серой толпы изменяли устои,
И с душой совершенной возвращались к себе.
Стерты прежние лица бесконечной Вселенной,
В красках новых Земля возрождается вновь.
В завершение цикла эволюции долгой,
Кто-то истинно скажет: миром правит Любовь.
Самые удивительные вещи, чаще находятся в самых неожиданных местах: http://habar.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 01:02
Re: Стихи
какие душевные...)))
Я так понимаю, что в этой теме можно оставлять стихи, которые нравятся?
***
Порывы ветра, снегопад,
Под монотонный гул метели,
Качаясь, словно в колыбели,
На ломких ветках почки спят.
И будет долго петь зима
О том, что им не пробудиться,
Что не вернутся больше птицы
В свои зеленые дома…
Сквозь долгий снег свой путь верша,
Надейся лишь на милость Божью,
И пред правдоподобной ложью
Не оробей, моя душа.
Беловол Марина
***
Порывы ветра, снегопад,
Под монотонный гул метели,
Качаясь, словно в колыбели,
На ломких ветках почки спят.
И будет долго петь зима
О том, что им не пробудиться,
Что не вернутся больше птицы
В свои зеленые дома…
Сквозь долгий снег свой путь верша,
Надейся лишь на милость Божью,
И пред правдоподобной ложью
Не оробей, моя душа.
Беловол Марина
Re: Стихи
prometey писал(а):Здесь
В завершение цикла эволюции долгой,
Кто-то истинно скажет: миром правит Любовь.
Как эволюция может привести к Любви что то не понимаю...
Re: Стихи
Красиво)))
5 сообщений • Страница 1 из 1
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