Гид по Рязани и области
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Гид по Рязани и области
Опытный гид-экскурсовод (активная женщина 55 лет) с более чем 30 летним стажем работы и высшим педагогическим образованием проведет для вас экскурсии по городу Рязани, а также любопытным местам Рязанской области: Константиново - на родину Сергея Есенина, Пощупово - Иоанно-Богословский монастырь, Старая Рязань, Солотча, Рязанский кремль, музей ВДВ и т.д.
Есть готовые программы экскурсий, а также возможно индивидуальное планирование поездки с охватом достопримечательностей, интересных именно для вас.
Возможна работа как с небольшими группами туристов (2-4 человека), так и с делегациями до 40 человек.
При необходимости есть собственный автомобиль бизнес-класса для поездок.
Возможно сотрудничество с туристическими агентствами.
Оплата договорная (в среднем - 500 руб/час или 3000/день).
Телефон для связи: 8-953-742-53-62 Наталья Алексеевна
Есть готовые программы экскурсий, а также возможно индивидуальное планирование поездки с охватом достопримечательностей, интересных именно для вас.
Возможна работа как с небольшими группами туристов (2-4 человека), так и с делегациями до 40 человек.
При необходимости есть собственный автомобиль бизнес-класса для поездок.
Возможно сотрудничество с туристическими агентствами.
Оплата договорная (в среднем - 500 руб/час или 3000/день).
Телефон для связи: 8-953-742-53-62 Наталья Алексеевна
Re: Гид по Рязани и области
Актуально.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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