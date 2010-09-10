Гид по Рязани и области

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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OlegSt
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:31

Гид по Рязани и области

Сообщение OlegSt » 10 сен 2016, 17:02

Опытный гид-экскурсовод (активная женщина 55 лет) с более чем 30 летним стажем работы и высшим педагогическим образованием проведет для вас экскурсии по городу Рязани, а также любопытным местам Рязанской области: Константиново - на родину Сергея Есенина, Пощупово - Иоанно-Богословский монастырь, Старая Рязань, Солотча, Рязанский кремль, музей ВДВ и т.д.

Есть готовые программы экскурсий, а также возможно индивидуальное планирование поездки с охватом достопримечательностей, интересных именно для вас.

Возможна работа как с небольшими группами туристов (2-4 человека), так и с делегациями до 40 человек.

При необходимости есть собственный автомобиль бизнес-класса для поездок.

Возможно сотрудничество с туристическими агентствами.

Оплата договорная (в среднем - 500 руб/час или 3000/день).

Телефон для связи: 8-953-742-53-62 Наталья Алексеевна
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OlegSt
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:31

Re: Гид по Рязани и области

Сообщение OlegSt » Сегодня, 12:21

Актуально.
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