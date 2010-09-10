Сообщение OlegSt » 10 сен 2016, 17:02

Опытный гид-экскурсовод (активная женщина 55 лет) с более чем 30 летним стажем работы и высшим педагогическим образованием проведет для вас экскурсии по городу Рязани, а также любопытным местам Рязанской области: Константиново - на родину Сергея Есенина, Пощупово - Иоанно-Богословский монастырь, Старая Рязань, Солотча, Рязанский кремль, музей ВДВ и т.д.



Есть готовые программы экскурсий, а также возможно индивидуальное планирование поездки с охватом достопримечательностей, интересных именно для вас.



Возможна работа как с небольшими группами туристов (2-4 человека), так и с делегациями до 40 человек.



При необходимости есть собственный автомобиль бизнес-класса для поездок.



Возможно сотрудничество с туристическими агентствами.



Оплата договорная (в среднем - 500 руб/час или 3000/день).



Телефон для связи: 8-953-742-53-62 Наталья Алексеевна