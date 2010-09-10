Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 13:52
Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру
Всем привет! Интересует такой момент...
Мою маму постоянно атакуют мошенники с телефона, угрожают и требуют прислать денег. Она человек пожилой, очень волнуется, мы пытались блокировать номера, но они постоянно звонят с новых. Пытались пробить номера - в т.ч. через платные сервисы (результата не дало), и всякие сайты, типа beholder.pro и другие. Через него удалось найти страницу в контакте этого человека, но она кажется заброшенной. Пожалуйста, подскажите, может есть ещё какие-то варианты, как пресечь эти незаконные действия, может как-то ещё можно найти информацию по номеру, на кого зарегистрирован??? Номер менять совсем не вариант!!!
Мою маму постоянно атакуют мошенники с телефона, угрожают и требуют прислать денег. Она человек пожилой, очень волнуется, мы пытались блокировать номера, но они постоянно звонят с новых. Пытались пробить номера - в т.ч. через платные сервисы (результата не дало), и всякие сайты, типа beholder.pro и другие. Через него удалось найти страницу в контакте этого человека, но она кажется заброшенной. Пожалуйста, подскажите, может есть ещё какие-то варианты, как пресечь эти незаконные действия, может как-то ещё можно найти информацию по номеру, на кого зарегистрирован??? Номер менять совсем не вариант!!!
Re: Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру
Заявление в службу безопасности сотового оператора и копию в ближайшее УВД. Ну или услуга "чрный список" в варианте пропускать звонки, только тех, кто в записной книжке. Искать владельца номера бесполезно - сим-карт можно набрать бесплатно и без регистрации и звонить сколько влезет
Re: Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру
koten писал(а):Заявление в службу безопасности сотового оператора и копию в ближайшее УВД. Ну или услуга "чрный список" в варианте пропускать звонки, только тех, кто в записной книжке. Искать владельца номера бесполезно - сим-карт можно набрать бесплатно и без регистрации и звонить сколько влезет
Вот образец заявления
И вариант ответа
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 13:52
Re: Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру
koten писал(а):Заявление в службу безопасности сотового оператора и копию в ближайшее УВД. Ну или услуга "чрный список" в варианте пропускать звонки, только тех, кто в записной книжке. Искать владельца номера бесполезно - сим-карт можно набрать бесплатно и без регистрации и звонить сколько влезет
Достаточно ли данных для заявления?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 13:52
Re: Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру
Шварц писал(а):koten писал(а):Заявление в службу безопасности сотового оператора и копию в ближайшее УВД. Ну или услуга "чрный список" в варианте пропускать звонки, только тех, кто в записной книжке. Искать владельца номера бесполезно - сим-карт можно набрать бесплатно и без регистрации и звонить сколько влезет
Вот образец заявления
И вариант ответа
Благодарю, будем пытаться, главное чтоб не послали...
Re: Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру
ОксанаГрозовская писал(а):Благодарю, будем пытаться, главное чтоб не послали...
Да ну... маму не пошлют
Re: Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру
Поскольку используются средства связи, можно отправить жалобу в Роскомнадзор:
https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/
https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/
Re: Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру
Мне звонил один якобы сын попал в аварию и нужны деньги.Номер определился. зашел в ОВД ,указал № и они через день сообщили,что звонок поступил из пермской колонии. Абонент не найден.
Потом я через программульку в ПК начал звонить по этому номеру. Через каждые три минуты. Поняли там.
Потом я через программульку в ПК начал звонить по этому номеру. Через каждые три минуты. Поняли там.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру
а можно писать по делу?
если кто видит подвох -- объясните в чем? как можно развести человека, зная только его номер?
пожалуйста, пишите по делу
если кто видит подвох -- объясните в чем? как можно развести человека, зная только его номер?
пожалуйста, пишите по делу
9 сообщений • Страница 1 из 1
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