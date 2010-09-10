Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру

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ОксанаГрозовская
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 13:52

Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру

Сообщение ОксанаГрозовская » 13 сен 2016, 13:53

Всем привет! Интересует такой момент...
Мою маму постоянно атакуют мошенники с телефона, угрожают и требуют прислать денег. Она человек пожилой, очень волнуется, мы пытались блокировать номера, но они постоянно звонят с новых. Пытались пробить номера - в т.ч. через платные сервисы (результата не дало), и всякие сайты, типа beholder.pro и другие. Через него удалось найти страницу в контакте этого человека, но она кажется заброшенной. Пожалуйста, подскажите, может есть ещё какие-то варианты, как пресечь эти незаконные действия, может как-то ещё можно найти информацию по номеру, на кого зарегистрирован??? Номер менять совсем не вариант!!! :?:
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1355
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру

Сообщение koten » 14 сен 2016, 14:16

Заявление в службу безопасности сотового оператора и копию в ближайшее УВД. Ну или услуга "чрный список" в варианте пропускать звонки, только тех, кто в записной книжке. Искать владельца номера бесполезно - сим-карт можно набрать бесплатно и без регистрации и звонить сколько влезет
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3682
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру

Сообщение Шварц » 14 сен 2016, 14:53

koten писал(а):Заявление в службу безопасности сотового оператора и копию в ближайшее УВД. Ну или услуга "чрный список" в варианте пропускать звонки, только тех, кто в записной книжке. Искать владельца номера бесполезно - сим-карт можно набрать бесплатно и без регистрации и звонить сколько влезет


Вот образец заявления

И вариант ответа
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ОксанаГрозовская
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 13:52

Re: Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру

Сообщение ОксанаГрозовская » 15 сен 2016, 12:59

koten писал(а):Заявление в службу безопасности сотового оператора и копию в ближайшее УВД. Ну или услуга "чрный список" в варианте пропускать звонки, только тех, кто в записной книжке. Искать владельца номера бесполезно - сим-карт можно набрать бесплатно и без регистрации и звонить сколько влезет


Достаточно ли данных для заявления?
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ОксанаГрозовская
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 13:52

Re: Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру

Сообщение ОксанаГрозовская » 15 сен 2016, 13:01

Шварц писал(а):
koten писал(а):Заявление в службу безопасности сотового оператора и копию в ближайшее УВД. Ну или услуга "чрный список" в варианте пропускать звонки, только тех, кто в записной книжке. Искать владельца номера бесполезно - сим-карт можно набрать бесплатно и без регистрации и звонить сколько влезет


Вот образец заявления

И вариант ответа


Благодарю, будем пытаться, главное чтоб не послали...
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3682
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру

Сообщение Шварц » 15 сен 2016, 14:41

ОксанаГрозовская писал(а):Благодарю, будем пытаться, главное чтоб не послали...


Да ну... маму не пошлют :lol:
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1767
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру

Сообщение АЛСНщик » 17 сен 2016, 23:14

Поскольку используются средства связи, можно отправить жалобу в Роскомнадзор:
https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6066
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру

Сообщение ivanes » 22 сен 2016, 13:15

Мне звонил один якобы сын попал в аварию и нужны деньги.Номер определился. зашел в ОВД ,указал № и они через день сообщили,что звонок поступил из пермской колонии. Абонент не найден.
Потом я через программульку в ПК начал звонить по этому номеру. Через каждые три минуты. Поняли там.
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vistailDom
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26

Вопрос по поводу идентификации абонента по номеру

Сообщение vistailDom » 49 минут назад

а можно писать по делу?
если кто видит подвох -- объясните в чем? как можно развести человека, зная только его номер?
пожалуйста, пишите по делу
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