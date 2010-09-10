Сообщение ОксанаГрозовская » 13 сен 2016, 13:53

Всем привет! Интересует такой момент...Мою маму постоянно атакуют мошенники с телефона, угрожают и требуют прислать денег. Она человек пожилой, очень волнуется, мы пытались блокировать номера, но они постоянно звонят с новых. Пытались пробить номера - в т.ч. через платные сервисы (результата не дало), и всякие сайты, типа beholder.pro и другие. Через него удалось найти страницу в контакте этого человека, но она кажется заброшенной. Пожалуйста, подскажите, может есть ещё какие-то варианты, как пресечь эти незаконные действия, может как-то ещё можно найти информацию по номеру, на кого зарегистрирован??? Номер менять совсем не вариант!!!