Сообщение Norman. » 15 сен 2016, 12:16

Какой же все-таки прекрасный вид спорта бокс - я уже очень долго им занимаюсь и хочу, чтоб мой сын тоже им начал заниматься когда немного подрастет, пока он сильно маленький, но уже понемногу что-то старается за мной повторять, я его научу всем навыкам, которые знаю и он также само будет добиваться успехов, как и я!