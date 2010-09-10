Бокс
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Бокс
Какой же все-таки прекрасный вид спорта бокс - я уже очень долго им занимаюсь и хочу, чтоб мой сын тоже им начал заниматься когда немного подрастет, пока он сильно маленький, но уже понемногу что-то старается за мной повторять, я его научу всем навыкам, которые знаю и он также само будет добиваться успехов, как и я!
Re: Бокс
Да бокс на самом деле хороший вид спорта, он очень много развивает навыков разных. Я в свое время хотел начать заниматься, меня никто не пустил - родители не захотели, чтоб я занимался, пришлось отложить тренировки, а сейчас когда уже живу отдельно от них могу позволить начать ходить не спрашивая разрешения. Уже кстати даже записался на первые, скоро пойду, немного боюсь, что не получится.
Re: Бокс
Даже не вижу смысла бояться, возможно и не получится, но это с первого раза, а потом все станет проще. Главное экипировка самая необходимая чтоб была, но с этим проблем сейчас нет - http://realboxing.ru/catalogue/boks/ самый лучший магазин с качественной экипировкой, ничего лучше нет, я уже много где заказывал и убедился полностью в нем.
Re: Бокс
Да мне тоже очень нравится этот вид спорта.
Re: Бокс
Сегодня в спортзал зашел...,а там мелкие мешок разнесли в хлам и пополам,ну мерзавцы-э?
Хороший мешок в М Шоп (160см вес 80кг) -17т.р.,а,который так себе,и с теме же боевыми данными- 6т.р.,скотчем обтянуть и на полгода хватит.
...а в наше время...мешок или подушка из кирзы...если бинты свалились...соси фаланги.
Хороший мешок в М Шоп (160см вес 80кг) -17т.р.,а,который так себе,и с теме же боевыми данными- 6т.р.,скотчем обтянуть и на полгода хватит.
...а в наше время...мешок или подушка из кирзы...если бинты свалились...соси фаланги.
Re: Бокс
Бокс - это хорошо, но мой сын боится, когда его бьют по лицу. поэтому не знаю куда его отдать
Re: Бокс
Если боится, тогда можно к примеру на баскетбол отдать. Там если прилетит по лицу мячиком, то лишь по случайности, а не так как в боксе. Я в детстве и сам в него любил играть, даже на секцию ходил, почти пару лет. А теперь только ставками на баскетбол увлекаюсь, играть уже как-то не тянет, возраст берет своё. В общем отдайте его на какой-нибудь игровой вид спорта, или можно ещё на плавание, тоже неплохой вариант.
- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Бокс
я когда то по молодости боксировал, но после института уже и не было возможности времени!
Re: Бокс
Бокс очень нравится, но хорошего тренера днем с огнем не сыщешь. Придешь в зал, а он тебе дает грушу и говорит, чтобы ты час по ней гатил. Ни технику ни расскажет, ни покажет... Тоска (((
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