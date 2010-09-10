Бокс

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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Norman.
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 18:07

Бокс

Сообщение Norman. » 15 сен 2016, 12:16

Какой же все-таки прекрасный вид спорта бокс - я уже очень долго им занимаюсь и хочу, чтоб мой сын тоже им начал заниматься когда немного подрастет, пока он сильно маленький, но уже понемногу что-то старается за мной повторять, я его научу всем навыкам, которые знаю и он также само будет добиваться успехов, как и я!
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Gamer
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 16:16

Re: Бокс

Сообщение Gamer » 18 сен 2016, 12:14

Да бокс на самом деле хороший вид спорта, он очень много развивает навыков разных. Я в свое время хотел начать заниматься, меня никто не пустил - родители не захотели, чтоб я занимался, пришлось отложить тренировки, а сейчас когда уже живу отдельно от них могу позволить начать ходить не спрашивая разрешения. Уже кстати даже записался на первые, скоро пойду, немного боюсь, что не получится.
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Norman.
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 18:07

Re: Бокс

Сообщение Norman. » 18 сен 2016, 17:30

Даже не вижу смысла бояться, возможно и не получится, но это с первого раза, а потом все станет проще. Главное экипировка самая необходимая чтоб была, но с этим проблем сейчас нет - http://realboxing.ru/catalogue/boks/ самый лучший магазин с качественной экипировкой, ничего лучше нет, я уже много где заказывал и убедился полностью в нем.
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Бубусик
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 12:20

Re: Бокс

Сообщение Бубусик » 02 окт 2016, 12:22

Да мне тоже очень нравится этот вид спорта.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Бокс

Сообщение listen10 » 07 окт 2016, 20:45

Сегодня в спортзал зашел...,а там мелкие мешок разнесли в хлам и пополам,ну мерзавцы-э?
Хороший мешок в М Шоп (160см вес 80кг) -17т.р.,а,который так себе,и с теме же боевыми данными- 6т.р.,скотчем обтянуть и на полгода хватит.
...а в наше время...мешок или подушка из кирзы...если бинты свалились...соси фаланги.
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Арни
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 09:38
Откуда: россия

Re: Бокс

Сообщение Арни » 15 дек 2016, 09:40

Бокс - это хорошо, но мой сын боится, когда его бьют по лицу. поэтому не знаю куда его отдать
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Ewgen
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 дек 2016, 20:51

Re: Бокс

Сообщение Ewgen » 18 дек 2016, 21:07

Если боится, тогда можно к примеру на баскетбол отдать. Там если прилетит по лицу мячиком, то лишь по случайности, а не так как в боксе. Я в детстве и сам в него любил играть, даже на секцию ходил, почти пару лет. А теперь только ставками на баскетбол увлекаюсь, играть уже как-то не тянет, возраст берет своё. В общем отдайте его на какой-нибудь игровой вид спорта, или можно ещё на плавание, тоже неплохой вариант.
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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Re: Бокс

Сообщение makson999 » 19 дек 2016, 22:30

я когда то по молодости боксировал, но после института уже и не было возможности времени!
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Магнусон
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 18:19

Re: Бокс

Сообщение Магнусон » 14 мар 2017, 01:19

Бокс очень нравится, но хорошего тренера днем с огнем не сыщешь. Придешь в зал, а он тебе дает грушу и говорит, чтобы ты час по ней гатил. Ни технику ни расскажет, ни покажет... Тоска (((
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Papirus
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 11:15

Re: Бокс

Сообщение Papirus » 50 минут назад

Я тоже на бокс в детсве ходил. Получил сотрясение, тошнило больше недели, из стороны в сторону качало, и в итоге мне запретили ходить на занятия. Поэтому теперь бокс только по телевизору смотрю делаю ставки по стратегиям https://betonmobile.ru/mobile-betting-tips/universalnye-strategii, снова начинать на бокс ходить боюсь, наверное давно позно.
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