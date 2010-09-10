Бокс
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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Re: Бокс
Да бокс на самом деле хороший вид спорта, он очень много развивает навыков разных. Я в свое время хотел начать заниматься, меня никто не пустил - родители не захотели, чтоб я занимался, пришлось отложить тренировки, а сейчас когда уже живу отдельно от них могу позволить начать ходить не спрашивая разрешения. Уже кстати даже записался на первые, скоро пойду, немного боюсь, что не получится.
Re: Бокс
Да мне тоже очень нравится этот вид спорта.
Re: Бокс
Сегодня в спортзал зашел...,а там мелкие мешок разнесли в хлам и пополам,ну мерзавцы-э?
Хороший мешок в М Шоп (160см вес 80кг) -17т.р.,а,который так себе,и с теме же боевыми данными- 6т.р.,скотчем обтянуть и на полгода хватит.
...а в наше время...мешок или подушка из кирзы...если бинты свалились...соси фаланги.
Хороший мешок в М Шоп (160см вес 80кг) -17т.р.,а,который так себе,и с теме же боевыми данными- 6т.р.,скотчем обтянуть и на полгода хватит.
...а в наше время...мешок или подушка из кирзы...если бинты свалились...соси фаланги.
Re: Бокс
Бокс - это хорошо, но мой сын боится, когда его бьют по лицу. поэтому не знаю куда его отдать
- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Бокс
я когда то по молодости боксировал, но после института уже и не было возможности времени!
Re: Бокс
Бокс очень нравится, но хорошего тренера днем с огнем не сыщешь. Придешь в зал, а он тебе дает грушу и говорит, чтобы ты час по ней гатил. Ни технику ни расскажет, ни покажет... Тоска (((
Re: Бокс
Я за последними матчами редко слежу, да и вообще редко тв смотрю, совсем времени не хватает. В основном с мобильно читаю новости, прогнозы люблю читать. А если ставлю на какой то матч, то конечно его полностью смотрю в интернете, столько азарта!) Изучал дополнительно прогнозы на спорт, с ними чаще выигрывать получается. По крайней мере у букмекера Фонбет http://favoritnr1.com/29571-fonbet-bukmekerskaya-kontora.html
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