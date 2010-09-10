Сообщение Gamer » 18 сен 2016, 12:14

Да бокс на самом деле хороший вид спорта, он очень много развивает навыков разных. Я в свое время хотел начать заниматься, меня никто не пустил - родители не захотели, чтоб я занимался, пришлось отложить тренировки, а сейчас когда уже живу отдельно от них могу позволить начать ходить не спрашивая разрешения. Уже кстати даже записался на первые, скоро пойду, немного боюсь, что не получится.