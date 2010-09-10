Бокс

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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Gamer
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 16:16

Re: Бокс

Сообщение Gamer » 18 сен 2016, 12:14

Да бокс на самом деле хороший вид спорта, он очень много развивает навыков разных. Я в свое время хотел начать заниматься, меня никто не пустил - родители не захотели, чтоб я занимался, пришлось отложить тренировки, а сейчас когда уже живу отдельно от них могу позволить начать ходить не спрашивая разрешения. Уже кстати даже записался на первые, скоро пойду, немного боюсь, что не получится.
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Бубусик
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 12:20

Re: Бокс

Сообщение Бубусик » 02 окт 2016, 12:22

Да мне тоже очень нравится этот вид спорта.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Бокс

Сообщение listen10 » 07 окт 2016, 20:45

Сегодня в спортзал зашел...,а там мелкие мешок разнесли в хлам и пополам,ну мерзавцы-э?
Хороший мешок в М Шоп (160см вес 80кг) -17т.р.,а,который так себе,и с теме же боевыми данными- 6т.р.,скотчем обтянуть и на полгода хватит.
...а в наше время...мешок или подушка из кирзы...если бинты свалились...соси фаланги.
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Арни
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 09:38
Откуда: россия

Re: Бокс

Сообщение Арни » 15 дек 2016, 09:40

Бокс - это хорошо, но мой сын боится, когда его бьют по лицу. поэтому не знаю куда его отдать
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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Re: Бокс

Сообщение makson999 » 19 дек 2016, 22:30

я когда то по молодости боксировал, но после института уже и не было возможности времени!
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Магнусон
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 18:19

Re: Бокс

Сообщение Магнусон » 14 мар 2017, 01:19

Бокс очень нравится, но хорошего тренера днем с огнем не сыщешь. Придешь в зал, а он тебе дает грушу и говорит, чтобы ты час по ней гатил. Ни технику ни расскажет, ни покажет... Тоска (((
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Бокс

Сообщение diaan » 14 мар 2018, 00:27

Я за последними матчами редко слежу, да и вообще редко тв смотрю, совсем времени не хватает. В основном с мобильно читаю новости, прогнозы люблю читать. А если ставлю на какой то матч, то конечно его полностью смотрю в интернете, столько азарта!) Изучал дополнительно прогнозы на спорт, с ними чаще выигрывать получается. По крайней мере у букмекера Фонбет http://favoritnr1.com/29571-fonbet-bukmekerskaya-kontora.html
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Бокс

Сообщение щукин » 02 июл 2018, 18:51

А я вот смотрю практически все спортивные матчи. Но больше всего увлекаюсь футболом. Так вот мне стало интересно какие зарплаты у футболистов. Так вот посмотрел я тут какие Зарплаты футболистов и суммы какими они оперируют просто поражают воображение. Так что думаю за такие деньги можно играть.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Бокс

Сообщение vorog58 » Сегодня, 09:34

Привет. А мне больше нравится смотреть бои. Особенно когда на ринге встречаются тяжеловесы. С большим интересом смотрю все бои за звание чемпиона мира.
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