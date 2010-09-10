Re: Международная выставка кошек "Осенние Смотрины"
Обсуждение развлекательных мероприятий города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36
Re: Международная выставка кошек "Осенние Смотрины"
Мы приглашаем вас на очередную нашу выставку в Рязани:
01-02 октября 2016 г.
Международная выставка кошек в городе Рязань "Осенние смотрины".
Лицензия WCF L# 161230
Клуб-организатор «РосКош» г. Москва при содействии клуба «РосКэт» г. Рязань.
Место проведения: ТРЦ М5 МОЛЛ, Московское Шоссе д.65А
В программе выставки:
Шоу «Расписные матрешки»- участвуют все кошки с рисунком,
Шоу «Нарядные манишки»- участвуют все кошки с белым,
Шоу "Бархатная бекеша" - участвуют все короткошерстные кошки.
Наш великолепный состав экспертов:
Галина Каменская, Россия (AB,WCF)
Наталья Белова, Украина (AB,WCF)
01-02 октября 2016 г.
Международная выставка кошек в городе Рязань "Осенние смотрины".
Лицензия WCF L# 161230
Клуб-организатор «РосКош» г. Москва при содействии клуба «РосКэт» г. Рязань.
Место проведения: ТРЦ М5 МОЛЛ, Московское Шоссе д.65А
В программе выставки:
Шоу «Расписные матрешки»- участвуют все кошки с рисунком,
Шоу «Нарядные манишки»- участвуют все кошки с белым,
Шоу "Бархатная бекеша" - участвуют все короткошерстные кошки.
Наш великолепный состав экспертов:
Галина Каменская, Россия (AB,WCF)
Наталья Белова, Украина (AB,WCF)
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36
Re: Re: Международная выставка кошек "Осенние Смотрины"
На нашей выставки по традиции можно приобрести породистого котенка и получить совет фелинолога))
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3 сообщения • Страница 1 из 1
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