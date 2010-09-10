Re: Международная выставка кошек "Осенние Смотрины"

Обсуждение развлекательных мероприятий города.

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КЛК ФЦ РосКэт
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36

Re: Международная выставка кошек "Осенние Смотрины"

Сообщение КЛК ФЦ РосКэт » 15 сен 2016, 13:00

Мы приглашаем вас на очередную нашу выставку в Рязани:

01-02 октября 2016 г.

Международная выставка кошек в городе Рязань "Осенние смотрины".

Лицензия WCF L# 161230

Клуб-организатор «РосКош» г. Москва при содействии клуба «РосКэт» г. Рязань.

Место проведения: ТРЦ М5 МОЛЛ, Московское Шоссе д.65А

В программе выставки:

Шоу «Расписные матрешки»- участвуют все кошки с рисунком,
Шоу «Нарядные манишки»- участвуют все кошки с белым,
Шоу "Бархатная бекеша" - участвуют все короткошерстные кошки.
Наш великолепный состав экспертов:

Галина Каменская, Россия (AB,WCF)
Наталья Белова, Украина (AB,WCF)
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КЛК ФЦ РосКэт
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:36

Re: Re: Международная выставка кошек "Осенние Смотрины"

Сообщение КЛК ФЦ РосКэт » 15 сен 2016, 13:06

На нашей выставки по традиции можно приобрести породистого котенка и получить совет фелинолога))
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ghkkll
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 02:34

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