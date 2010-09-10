Строительство
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
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Строительство
Добрый день.
Кто пользовался рязанскими застройщиками? Мир домов, каркас строй, вековой дуб, усадьба, зодчий и т.д.
Какие есть отзывы и мнения по их привлечению к строительству дома?
А то отзывы есть только на их сайтах и все хвалебные.
Кто пользовался рязанскими застройщиками? Мир домов, каркас строй, вековой дуб, усадьба, зодчий и т.д.
Какие есть отзывы и мнения по их привлечению к строительству дома?
А то отзывы есть только на их сайтах и все хвалебные.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 14:31
Re: Строительство
"Мир домов" хорошая фирма, работаем с ними , плохих отзывов от людей которых мы отправили к ним еще ни одного не было.Только положительные, так же как и "Зодчий ".
Re: Строительство
А где берете материалы для строительства и ремонта?
Re: Строительство
А кто-то пользовался анкерами Schöck Dorn ? Нашла информацию в интернете http://www.schoeck.ru/ru/produkcija/--4 , вот не знаю, можно ли их использовать для строительства подземной парковки в уже готовом доме? Строители толком ничего не говорят, интересно мнение со стороны.
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