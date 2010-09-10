Сообщение alexchep » 15 сен 2016, 16:14

Добрый день.



Кто пользовался рязанскими застройщиками? Мир домов, каркас строй, вековой дуб, усадьба, зодчий и т.д.



Какие есть отзывы и мнения по их привлечению к строительству дома?



А то отзывы есть только на их сайтах и все хвалебные.