Строительство

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alexchep
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:12

Строительство

Сообщение alexchep » 15 сен 2016, 16:14

Добрый день.

Кто пользовался рязанскими застройщиками? Мир домов, каркас строй, вековой дуб, усадьба, зодчий и т.д.

Какие есть отзывы и мнения по их привлечению к строительству дома?

А то отзывы есть только на их сайтах и все хвалебные.
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VadimVintovoy
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 14:31

Re: Строительство

Сообщение VadimVintovoy » 08 ноя 2016, 09:56

"Мир домов" хорошая фирма, работаем с ними , плохих отзывов от людей которых мы отправили к ним еще ни одного не было.Только положительные, так же как и "Зодчий ".
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levitskiy
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 дек 2016, 11:46

Re: Строительство

Сообщение levitskiy » 10 дек 2016, 11:55

А где берете материалы для строительства и ремонта?
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Agneshka
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 15:54

Re: Строительство

Сообщение Agneshka » 22 минуты назад

А кто-то пользовался анкерами Schöck Dorn ? Нашла информацию в интернете http://www.schoeck.ru/ru/produkcija/--4 , вот не знаю, можно ли их использовать для строительства подземной парковки в уже готовом доме? Строители толком ничего не говорят, интересно мнение со стороны.
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