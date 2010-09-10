Что подарить ветерану?

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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Что подарить ветерану?

Сообщение listen10 » 16 сен 2016, 20:40

Человеку 70 лет будет в ноябре.
Парю его уже лет 15-ть. Понятное дело дружим семья и прочее.
Что подарить?
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение Raider » 17 сен 2016, 09:25

listen10 писал(а):Человеку 70 лет будет в ноябре.
Простите...Ветерану чего???
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение ФрекенСнорк » 17 сен 2016, 16:36

мочалки и веника.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение listen10 » 18 сен 2016, 17:33

Raider писал(а):
listen10 писал(а):Человеку 70 лет будет в ноябре.
Простите...Ветерану чего???

Ветерану нашей бани по крайней мере. У нас принято старым парильщикам на юбилеи всякие разности дарить.
Вот и прошу помощи в поиске оригинального подарка.
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Весна
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 25 май 2010, 13:15

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение Весна » 22 сен 2016, 14:34

Возможно. какой-то напиток с фирменной наклейкой-этикеткой с его фоткой.Например Пиво "Ветеранское" , Морс "Иваныч", может, покрепче чего..На обратной стороне бутылки - пожелания .Сфоткайте его при случае, а дальше нужно только полиграфию найти .Я давно уже крестному дарила - восторгу не было предела)
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение listen10 » 22 сен 2016, 18:50

Весна писал(а):Возможно. какой-то напиток с фирменной наклейкой-этикеткой с его фоткой.Например Пиво "Ветеранское" , Морс "Иваныч", может, покрепче чего..На обратной стороне бутылки - пожелания .Сфоткайте его при случае, а дальше нужно только полиграфию найти .Я давно уже крестному дарила - восторгу не было предела)

Спасибо,пожалуй так и сделаю в добавок к медали и грамоте.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11125
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение UNCLE1911 » 22 сен 2016, 21:45

Могу со внутренностью бутылки помочь. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение listen10 » 23 сен 2016, 09:07

UNCLE1911 писал(а):Могу со внутренностью бутылки помочь. )

Спасибо,обязательно заеду в выходные,буду проездом в Ласково,за можжевеловой ягодой и мухоморами для настойки.
Скинь тел. в личку,созвонимся.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение listen10 » 25 сен 2016, 18:55

Ягода можжевеловая оказалась весьма коварной в плане сбора.Нужны прорезиненные перчатки.
На неделе совмещу со сбором урожая винограда под виноградный уксус и поиском мухоморов.
По теме; где изготавливают шутливую символику? Грамоты,медали,этикетки?
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Весна
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 25 май 2010, 13:15

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение Весна » 25 сен 2016, 23:06

Я делала в отдельчике фотопечати в Полсинауте... Сейчас его уже не.А так, может, рынок Полетаевский...На первом этаже фото на майки и портреты по фото..На счет этикеток не знаю.Если что увижу по дороге - шепну..От Вас ответ: зачем можжевеловую ягоду собираете? а то у меня из новых рецептов только аджика абхазская. Хочу тоже чёнить из можжевельника..
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение listen10 » 26 сен 2016, 20:37

Весна писал(а):От Вас ответ: зачем можжевеловую ягоду собираете? а то у меня из новых рецептов только аджика абхазская. Хочу тоже чёнить из можжевельника..

Весна,а нетути у меня рецептов проверенных. Ягоду хочу в чай банный добавить,вот и думаю.... имбирь,лимон,зелёный чай,шиповник,убойная мята,черный чай,шиповник,зверобой,иван-чай ...всё. Дальше фантазия.
Весна,а можно узнать ваш рецепт абхазской аджики,а то у меня тут под боком любитель и пожиратель всего острого,особенно той аджики,которую её бабуля из Очамчира(ы) готовила.
А я вам фотки, и простой рецепт лично приготовленного цыцака,который на лоджии дозревает.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11125
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение UNCLE1911 » 26 сен 2016, 21:24

Я ж тебе давал ягоду, ты чё постеснялся?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение listen10 » 26 сен 2016, 21:52

UNCLE1911 писал(а):Я ж тебе давал ягоду, ты чё постеснялся?

Твоя ягода цветом не вышла,зелёная ещё.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11125
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение UNCLE1911 » 27 сен 2016, 06:47

Внизу черная, ты не заметил.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Весна
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 25 май 2010, 13:15

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение Весна » 27 сен 2016, 15:12

listen10 писал(а):
Весна писал(а):От Вас ответ: зачем можжевеловую ягоду собираете? а то у меня из новых рецептов только аджика абхазская. Хочу тоже чёнить из можжевельника..

Весна,а нетути у меня рецептов проверенных. Ягоду хочу в чай банный добавить,вот и думаю.... имбирь,лимон,зелёный чай,шиповник,убойная мята,черный чай,шиповник,зверобой,иван-чай ...всё. Дальше фантазия.
Весна,а можно узнать ваш рецепт абхазской аджики,а то у меня тут под боком любитель и пожиратель всего острого,особенно той аджики,которую её бабуля из Очамчира(ы) готовила.
А я вам фотки, и простой рецепт лично приготовленного цыцака,который на лоджии дозревает.

Эхххх..А мы сколько с чаев всяким баню не начинаем. все равно пивом заканчиваем :oops: :oops: Дабы не переводить тему в кулинарную, вечерком рецепт скину в личку.Жду от Вас обещанного.у меня тоже есть любитель острого, шпагоглотатель, блин))
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение listen10 » 27 сен 2016, 19:15

Весна писал(а):
listen10 писал(а):Эхххх..А мы сколько с чаев всяким баню не начинаем. все равно пивом заканчиваем :oops: :oops: Дабы не переводить тему в кулинарную

Где паримся? Может знакомые есть?
Я где только не парился,начал с бани №1 ,которая на Подбелке была, потом Грибоедовка, Гоголь,и на Семёна остановился. Забыл уже,сколько лет прошло. На 50-летие получил "грамоту" - золотые руки :oops: .
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Весна
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 25 май 2010, 13:15

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение Весна » 27 сен 2016, 23:53

В тесном девичьем кругу паримся в ПикОтеле....возможно,в Семена Середы года два назад были..Ну и по разным, что не запоминаются...Я, конечно, с веником люблю, и не общую, но это поискать, чтоб все звезды сошлись..буду рада пиару и знакомству.....
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Alyoona
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вчера, 23:35
Откуда: Тула

Re: Что подарить ветерану?

Сообщение Alyoona » 39 минут назад

Уважение!
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