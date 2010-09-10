Сообщение listen10 » 26 сен 2016, 20:37

Весна писал(а): От Вас ответ: зачем можжевеловую ягоду собираете? а то у меня из новых рецептов только аджика абхазская. Хочу тоже чёнить из можжевельника..

Весна,а нетути у меня рецептов проверенных. Ягоду хочу в чай банный добавить,вот и думаю.... имбирь,лимон,зелёный чай,шиповник,убойная мята,черный чай,шиповник,зверобой,иван-чай ...всё. Дальше фантазия.Весна,а можно узнать ваш рецепт абхазской аджики,а то у меня тут под боком любитель и пожиратель всего острого,особенно той аджики,которую её бабуля из Очамчира(ы) готовила.А я вам фотки, и простой рецепт лично приготовленного цыцака,который на лоджии дозревает.