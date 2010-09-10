Что подарить ветерану?
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Что подарить ветерану?
Человеку 70 лет будет в ноябре.
Парю его уже лет 15-ть. Понятное дело дружим семья и прочее.
Что подарить?
Парю его уже лет 15-ть. Понятное дело дружим семья и прочее.
Что подарить?
Re: Что подарить ветерану?
Простите...Ветерану чего???listen10 писал(а):Человеку 70 лет будет в ноябре.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что подарить ветерану?
мочалки и веника.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что подарить ветерану?
Raider писал(а):Простите...Ветерану чего???listen10 писал(а):Человеку 70 лет будет в ноябре.
Ветерану нашей бани по крайней мере. У нас принято старым парильщикам на юбилеи всякие разности дарить.
Вот и прошу помощи в поиске оригинального подарка.
Re: Что подарить ветерану?
Возможно. какой-то напиток с фирменной наклейкой-этикеткой с его фоткой.Например Пиво "Ветеранское" , Морс "Иваныч", может, покрепче чего..На обратной стороне бутылки - пожелания .Сфоткайте его при случае, а дальше нужно только полиграфию найти .Я давно уже крестному дарила - восторгу не было предела)
Re: Что подарить ветерану?
Весна писал(а):Возможно. какой-то напиток с фирменной наклейкой-этикеткой с его фоткой.Например Пиво "Ветеранское" , Морс "Иваныч", может, покрепче чего..На обратной стороне бутылки - пожелания .Сфоткайте его при случае, а дальше нужно только полиграфию найти .Я давно уже крестному дарила - восторгу не было предела)
Спасибо,пожалуй так и сделаю в добавок к медали и грамоте.
Re: Что подарить ветерану?
Могу со внутренностью бутылки помочь. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что подарить ветерану?
UNCLE1911 писал(а):Могу со внутренностью бутылки помочь. )
Спасибо,обязательно заеду в выходные,буду проездом в Ласково,за можжевеловой ягодой и мухоморами для настойки.
Скинь тел. в личку,созвонимся.
Re: Что подарить ветерану?
Ягода можжевеловая оказалась весьма коварной в плане сбора.Нужны прорезиненные перчатки.
На неделе совмещу со сбором урожая винограда под виноградный уксус и поиском мухоморов.
По теме; где изготавливают шутливую символику? Грамоты,медали,этикетки?
На неделе совмещу со сбором урожая винограда под виноградный уксус и поиском мухоморов.
По теме; где изготавливают шутливую символику? Грамоты,медали,этикетки?
Re: Что подарить ветерану?
Я делала в отдельчике фотопечати в Полсинауте... Сейчас его уже не.А так, может, рынок Полетаевский...На первом этаже фото на майки и портреты по фото..На счет этикеток не знаю.Если что увижу по дороге - шепну..От Вас ответ: зачем можжевеловую ягоду собираете? а то у меня из новых рецептов только аджика абхазская. Хочу тоже чёнить из можжевельника..
Re: Что подарить ветерану?
Весна писал(а):От Вас ответ: зачем можжевеловую ягоду собираете? а то у меня из новых рецептов только аджика абхазская. Хочу тоже чёнить из можжевельника..
Весна,а нетути у меня рецептов проверенных. Ягоду хочу в чай банный добавить,вот и думаю.... имбирь,лимон,зелёный чай,шиповник,убойная мята,черный чай,шиповник,зверобой,иван-чай ...всё. Дальше фантазия.
Весна,а можно узнать ваш рецепт абхазской аджики,а то у меня тут под боком любитель и пожиратель всего острого,особенно той аджики,которую её бабуля из Очамчира(ы) готовила.
А я вам фотки, и простой рецепт лично приготовленного цыцака,который на лоджии дозревает.
Re: Что подарить ветерану?
Я ж тебе давал ягоду, ты чё постеснялся?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что подарить ветерану?
UNCLE1911 писал(а):Я ж тебе давал ягоду, ты чё постеснялся?
Твоя ягода цветом не вышла,зелёная ещё.
Re: Что подарить ветерану?
Внизу черная, ты не заметил.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что подарить ветерану?
listen10 писал(а):Весна писал(а):От Вас ответ: зачем можжевеловую ягоду собираете? а то у меня из новых рецептов только аджика абхазская. Хочу тоже чёнить из можжевельника..
Весна,а нетути у меня рецептов проверенных. Ягоду хочу в чай банный добавить,вот и думаю.... имбирь,лимон,зелёный чай,шиповник,убойная мята,черный чай,шиповник,зверобой,иван-чай ...всё. Дальше фантазия.
Весна,а можно узнать ваш рецепт абхазской аджики,а то у меня тут под боком любитель и пожиратель всего острого,особенно той аджики,которую её бабуля из Очамчира(ы) готовила.
А я вам фотки, и простой рецепт лично приготовленного цыцака,который на лоджии дозревает.
Эхххх..А мы сколько с чаев всяким баню не начинаем. все равно пивом заканчиваем Дабы не переводить тему в кулинарную, вечерком рецепт скину в личку.Жду от Вас обещанного.у меня тоже есть любитель острого, шпагоглотатель, блин))
Re: Что подарить ветерану?
Весна писал(а):listen10 писал(а):Эхххх..А мы сколько с чаев всяким баню не начинаем. все равно пивом заканчиваем Дабы не переводить тему в кулинарную
Где паримся? Может знакомые есть?
Я где только не парился,начал с бани №1 ,которая на Подбелке была, потом Грибоедовка, Гоголь,и на Семёна остановился. Забыл уже,сколько лет прошло. На 50-летие получил "грамоту" - золотые руки .
Re: Что подарить ветерану?
В тесном девичьем кругу паримся в ПикОтеле....возможно,в Семена Середы года два назад были..Ну и по разным, что не запоминаются...Я, конечно, с веником люблю, и не общую, но это поискать, чтоб все звезды сошлись..буду рада пиару и знакомству.....
Re: Что подарить ветерану?
Уважение!
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