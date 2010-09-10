Сообщение Поля » 21 дек 2016, 14:45

Злотовласка писал(а): Бьюти тренд это клиника и находится она в Москве. Могу сказать, что у них очень много процедур различных по избавлению от целлюлита, знаю, что акции у них постоянные в конце месяца, три последних дня на СПА процедуру, можно например обертывание сделать, или еще что-то. Консультанты сами вам посоветуют на какую процедуру лучше сходить.

Спасибо большое за совет. В столице действительно есть хорошие специалисты. Я съездила в Бьюти тренд, очень понравился подход, помогли советы от опытных врачей. Предложили мне сделать процедуры на аппарате вела 3 и для того, чтобы закрепить результат подводный массаж еще сделали. Всего за три сеанса я полностью убрала целлюлит.Довольна)