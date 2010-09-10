Достал целлюлит(((

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Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 01:03

Достал целлюлит(((

Сообщение Поля » 17 сен 2016, 13:38

Девочки, можно ли избавиться навсегда от целлюлита? У меня его очень много и просто втирание антицеллюлитного крема точно не поможет. В общем, советуйте.
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Злотовласка
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 13:16

Re: Достал целлюлит(((

Сообщение Злотовласка » 24 сен 2016, 15:12

Я думаю, что можно. Самое главное чтобы профессионал все сделал, а не за хухры мухры деньги отдавать. А сейчас вообще можно сэкономить, так как в бьюти тренд акция есть. Уверена, что вам все понравиться, и о целлюлите вы думать забутите.
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нино
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 01:05

Re: Достал целлюлит(((

Сообщение нино » 26 сен 2016, 22:52

Целлюлит это болезнь жировой ткани. И просто процедурами от нее не избавится. Должен быть комплексный подход. Питание- процедуры- тренировки. Процедур на выбор в любом салоне красоты предложат. заниматься можно в спортзале или в дома, вот например специальный комплекс http://fitfan.ru/trenirovki/37-kompleks ... ulita.html антицеллюлитных упражнений.
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Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 01:03

Re: Достал целлюлит(((

Сообщение Поля » 27 сен 2016, 11:30

Злотовласка писал(а):Я думаю, что можно. Самое главное чтобы профессионал все сделал, а не за хухры мухры деньги отдавать. А сейчас вообще можно сэкономить, так как в бьюти тренд акция есть. Уверена, что вам все понравиться, и о целлюлите вы думать забутите.


Акция -это хорошо, а бьюти тренд-это салон какой-то? Находится в Рязани? И каким способом у них избавляют от целлюлита?
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Достал целлюлит(((

Сообщение LitvinA » 13 окт 2016, 14:56

Говорят, что целлюлит показывает готовность к будущему материнству. Навряд ли от него возможно полностью избавиться.
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Злотовласка
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 13:16

Re: Достал целлюлит(((

Сообщение Злотовласка » 16 окт 2016, 07:09

Поля писал(а):
Злотовласка писал(а):Я думаю, что можно. Самое главное чтобы профессионал все сделал, а не за хухры мухры деньги отдавать. А сейчас вообще можно сэкономить, так как в бьюти тренд акция есть. Уверена, что вам все понравиться, и о целлюлите вы думать забутите.


Акция -это хорошо, а бьюти тренд-это салон какой-то? Находится в Рязани? И каким способом у них избавляют от целлюлита?

Бьюти тренд это клиника и находится она в Москве. Могу сказать, что у них очень много процедур различных по избавлению от целлюлита, знаю, что акции у них постоянные в конце месяца, три последних дня на СПА процедуру, можно например обертывание сделать, или еще что-то. Консультанты сами вам посоветуют на какую процедуру лучше сходить.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Достал целлюлит(((

Сообщение listen10 » 16 окт 2016, 08:31

Scottan писал(а):Можно избавится от целлюлита, если сильно захотеть! Рецепт прост: Сбалансированное питание, Спорт - много спорта, масаж, и конечно желание+упорство!

Это не интересно, так любой может, стоит только захотеть, а вот отдать кучу бабок в московском салоне, получить сиюминутный результат, рассказать и показать это своим подружкам, шоб обзавидовались - дорогого стоит. Потом отожраться на почве выдуманного нервного срыва и найти столичного психолога... замыкается круг.
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Artemamama
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 01:02

Re: Достал целлюлит(((

Сообщение Artemamama » 24 окт 2016, 01:20

Целлюлит образуется из-за свободных радикалов кислорода. Так что и спасаться нужно антиоксидантами. Почитайте отзывы про Celluline. Я сама его принимала. У меня после родов по всему телу жир и бугры под кожей были. Без слез не взглянешь. Стала принимать этот бад. И второй курс еще не закончила, а уже кожа подтянулась, шишки меньше.
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Ali G
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 16:53

Re: Достал целлюлит(((

Сообщение Ali G » 28 окт 2016, 11:27

Полностью не избавиться точно. Нужно всегда поддерживать результат. Я избавилась пару лет назат с помощью тренировок, обертываний, массажа и диеты. В общем, комплекно все было. Только перестала заниматься, т ак опять полез( Начала делать дома медовый массаж, но забеременнела и перестала. Буду уже после родов делать.
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HooperTrooper
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 июл 2015, 19:20

Re: Достал целлюлит(((

Сообщение HooperTrooper » 04 ноя 2016, 13:23

Девчушки в тренажерке по этим вопросам редуксин лайт нахваливают, мол не быстро, но месяцев за пять разглаживает целлюлит. Но по моему тут многие факторы нужно учитывать и питание (в первую очередь - у жена веганка, 31 годик)) проблем с целлюлитом - ноль), и в целом образ жизни.
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Ромалия
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 01:33

Re: Достал целлюлит(((

Сообщение Ромалия » 12 дек 2016, 20:55

И я немного прибавила в весе, обнаружила не большой целлюлит(
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Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 01:03

Re: Достал целлюлит(((

Сообщение Поля » 21 дек 2016, 14:45

Злотовласка писал(а):Бьюти тренд это клиника и находится она в Москве. Могу сказать, что у них очень много процедур различных по избавлению от целлюлита, знаю, что акции у них постоянные в конце месяца, три последних дня на СПА процедуру, можно например обертывание сделать, или еще что-то. Консультанты сами вам посоветуют на какую процедуру лучше сходить.

Спасибо большое за совет. В столице действительно есть хорошие специалисты. Я съездила в Бьюти тренд, очень понравился подход, помогли советы от опытных врачей. Предложили мне сделать процедуры на аппарате вела 3 и для того, чтобы закрепить результат подводный массаж еще сделали. Всего за три сеанса я полностью убрала целлюлит.Довольна)
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DjilAnderson
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 дек 2016, 22:03

Re: Достал целлюлит(((

Сообщение DjilAnderson » 8 минут назад

Ромалия писал(а):И я немного прибавила в весе, обнаружила не большой целлюлит(


На правильное питание садитесь, походите на антицеллюлитный массаж, обертывания шоколадные делайте. Если же пойдете в тренажерный зал, тогда и редуксин лайт пропейте - поможет избавиться и от жирка и от целлюлита.
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