Достал целлюлит(((
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Достал целлюлит(((
Девочки, можно ли избавиться навсегда от целлюлита? У меня его очень много и просто втирание антицеллюлитного крема точно не поможет. В общем, советуйте.
- Злотовласка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 27 янв 2014, 13:16
Re: Достал целлюлит(((
Я думаю, что можно. Самое главное чтобы профессионал все сделал, а не за хухры мухры деньги отдавать. А сейчас вообще можно сэкономить, так как в бьюти тренд акция есть. Уверена, что вам все понравиться, и о целлюлите вы думать забутите.
Re: Достал целлюлит(((
Злотовласка писал(а):Я думаю, что можно. Самое главное чтобы профессионал все сделал, а не за хухры мухры деньги отдавать. А сейчас вообще можно сэкономить, так как в бьюти тренд акция есть. Уверена, что вам все понравиться, и о целлюлите вы думать забутите.
Акция -это хорошо, а бьюти тренд-это салон какой-то? Находится в Рязани? И каким способом у них избавляют от целлюлита?
Re: Достал целлюлит(((
Говорят, что целлюлит показывает готовность к будущему материнству. Навряд ли от него возможно полностью избавиться.
- Злотовласка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 27 янв 2014, 13:16
Re: Достал целлюлит(((
Поля писал(а):Злотовласка писал(а):Я думаю, что можно. Самое главное чтобы профессионал все сделал, а не за хухры мухры деньги отдавать. А сейчас вообще можно сэкономить, так как в бьюти тренд акция есть. Уверена, что вам все понравиться, и о целлюлите вы думать забутите.
Акция -это хорошо, а бьюти тренд-это салон какой-то? Находится в Рязани? И каким способом у них избавляют от целлюлита?
Бьюти тренд это клиника и находится она в Москве. Могу сказать, что у них очень много процедур различных по избавлению от целлюлита, знаю, что акции у них постоянные в конце месяца, три последних дня на СПА процедуру, можно например обертывание сделать, или еще что-то. Консультанты сами вам посоветуют на какую процедуру лучше сходить.
Re: Достал целлюлит(((
Scottan писал(а):Можно избавится от целлюлита, если сильно захотеть! Рецепт прост: Сбалансированное питание, Спорт - много спорта, масаж, и конечно желание+упорство!
Это не интересно, так любой может, стоит только захотеть, а вот отдать кучу бабок в московском салоне, получить сиюминутный результат, рассказать и показать это своим подружкам, шоб обзавидовались - дорогого стоит. Потом отожраться на почве выдуманного нервного срыва и найти столичного психолога... замыкается круг.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 01:02
Re: Достал целлюлит(((
Целлюлит образуется из-за свободных радикалов кислорода. Так что и спасаться нужно антиоксидантами. Почитайте отзывы про Celluline. Я сама его принимала. У меня после родов по всему телу жир и бугры под кожей были. Без слез не взглянешь. Стала принимать этот бад. И второй курс еще не закончила, а уже кожа подтянулась, шишки меньше.
Re: Достал целлюлит(((
Полностью не избавиться точно. Нужно всегда поддерживать результат. Я избавилась пару лет назат с помощью тренировок, обертываний, массажа и диеты. В общем, комплекно все было. Только перестала заниматься, т ак опять полез( Начала делать дома медовый массаж, но забеременнела и перестала. Буду уже после родов делать.
Re: Достал целлюлит(((
И я немного прибавила в весе, обнаружила не большой целлюлит(
Re: Достал целлюлит(((
Злотовласка писал(а):Бьюти тренд это клиника и находится она в Москве. Могу сказать, что у них очень много процедур различных по избавлению от целлюлита, знаю, что акции у них постоянные в конце месяца, три последних дня на СПА процедуру, можно например обертывание сделать, или еще что-то. Консультанты сами вам посоветуют на какую процедуру лучше сходить.
Спасибо большое за совет. В столице действительно есть хорошие специалисты. Я съездила в Бьюти тренд, очень понравился подход, помогли советы от опытных врачей. Предложили мне сделать процедуры на аппарате вела 3 и для того, чтобы закрепить результат подводный массаж еще сделали. Всего за три сеанса я полностью убрала целлюлит.Довольна)
Re: Достал целлюлит(((
не помогает этот ваш редуксин.
Re: Достал целлюлит(((
Целлюлит исчезнет только тогда, когда вы сядете на диету и начнете вести здоровый и активный образ жизни) У меня сейчас кожа на бедрах без малейшего намека на целлюлит, это все благодаря диете Дюкана и определенным продуктам для этой диеты, которые покупала тут http://dukan.com.ua/)
Re: Достал целлюлит(((
От целлюлита полностью избавиться нереально, можно разве что сделать его менее заметным, и то, для этого надо делать антицеллюлитный массаж в комплексе с использованием всяческих дорогих кремов.
Re: Достал целлюлит(((
у меня целлюлит сколько себя помню, лет 5 ела правильно, спортом занималась и на массажи ходила и очень разочаровалась, так как эффекта особо не увидела: похудела, тонус кожи появился, но целлюлит так и остался В итоге уже год как забросила спорт и за питанием не особо слежу, в итоге ситуация усугубилась за год сильно, целлюлит появился даже на руках теперь жалею очень сильно, что забросила спорт. К чему это я - от целлюлита, видимо, избавиться не удастся, но забрасывать себя нельзя ибо будет еще хуже
Стиль - это простой способ сказать сложные вещи
Re: Достал целлюлит(((
Для борьбы с такими недостатками как «ушки» и целлюлит следует сделать упор на кардио, так как это усиливает кровообращение, разглаживает кожу и помогает сжигать жир. Конечно же, одного выполнения упражнений будет недостаточно. Также важно уделить внимание правильному питанию и питью достаточного количества воды.
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