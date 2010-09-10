Сообщение oreo » 26 май 2019, 14:21

у меня целлюлит сколько себя помню, лет 5 ела правильно, спортом занималась и на массажи ходила и очень разочаровалась, так как эффекта особо не увидела: похудела, тонус кожи появился, но целлюлит так и осталсяВ итоге уже год как забросила спорт и за питанием не особо слежу, в итоге ситуация усугубилась за год сильно, целлюлит появился даже на рукахтеперь жалею очень сильно, что забросила спорт. К чему это я - от целлюлита, видимо, избавиться не удастся, но забрасывать себя нельзя ибо будет еще хуже