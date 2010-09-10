Где купить лицензионную Windows 7?
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Комментарии по программному обеспечению.
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6 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 сен 2016, 16:56
Где купить лицензионную Windows 7?
Добрый день!
Хочу купить на новый комп лицензионную Win7 Professional (желательно Box, а не OEM). Но столкнулся с тем, что её сейчас нигде уже не продают.
Может быть, кто-нибудь в последнее время видел на полках магазинов коробочку? По-любому ведь где-то лежит и смеётся надо мной.)
P.S. Пиратские и сомнительные ключи, активаторы, Windows 8/10 не интересуют. Хочу семёрку, лицензионную.
Хочу купить на новый комп лицензионную Win7 Professional (желательно Box, а не OEM). Но столкнулся с тем, что её сейчас нигде уже не продают.
Может быть, кто-нибудь в последнее время видел на полках магазинов коробочку? По-любому ведь где-то лежит и смеётся надо мной.)
P.S. Пиратские и сомнительные ключи, активаторы, Windows 8/10 не интересуют. Хочу семёрку, лицензионную.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Где купить лицензионную Windows 7?
lostpassword писал(а):Хочу купить на новый комп лицензионную Win7 Professional (желательно Box, а не OEM). Но столкнулся с тем, что её сейчас нигде уже не продают.
Может быть, кто-нибудь в последнее время видел на полках магазинов коробочку? По-любому ведь где-то лежит и смеётся надо мной.)
Прям нигде не продают?
А в Никсе?
А в Технопоинте?
А в Юлмарте?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 сен 2016, 16:56
Re: Где купить лицензионную Windows 7?
Спасибо за ссылки, но это опять же OEM. А Retail-версии (лицензии для конечного пользователя, а не для изготовителя ПК) там тоже нет.
Придётся, видимо, брать десятку.
Придётся, видимо, брать десятку.
Re: Где купить лицензионную Windows 7?
Лицензия виндовза позволяет откатится вниз по версиям. Так что купив 10ку, можно задаунгрейдится до 7ки
- Oncilis
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20 ноя 2016, 23:53
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Где купить лицензионную Windows 7?
В любом кампухтером магазине. Если тебе действительно лень пойти и купить ее на сайте майкрософта...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34
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6 сообщений • Страница 1 из 1
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