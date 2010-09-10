Где купить лицензионную Windows 7?

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lostpassword
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 16:56

Где купить лицензионную Windows 7?

Сообщение lostpassword » 17 сен 2016, 17:12

Добрый день!

Хочу купить на новый комп лицензионную Win7 Professional (желательно Box, а не OEM). Но столкнулся с тем, что её сейчас нигде уже не продают.

Может быть, кто-нибудь в последнее время видел на полках магазинов коробочку? По-любому ведь где-то лежит и смеётся надо мной.)

P.S. Пиратские и сомнительные ключи, активаторы, Windows 8/10 не интересуют. Хочу семёрку, лицензионную. :mrgreen:
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Где купить лицензионную Windows 7?

Сообщение Antipov » 19 сен 2016, 09:08

lostpassword писал(а):Хочу купить на новый комп лицензионную Win7 Professional (желательно Box, а не OEM). Но столкнулся с тем, что её сейчас нигде уже не продают.

Может быть, кто-нибудь в последнее время видел на полках магазинов коробочку? По-любому ведь где-то лежит и смеётся надо мной.)


Прям нигде не продают?
А в Никсе?
А в Технопоинте?
А в Юлмарте?
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lostpassword
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 16:56

Re: Где купить лицензионную Windows 7?

Сообщение lostpassword » 19 сен 2016, 14:46

Спасибо за ссылки, но это опять же OEM. А Retail-версии (лицензии для конечного пользователя, а не для изготовителя ПК) там тоже нет. :-(
Придётся, видимо, брать десятку.
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1350
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Где купить лицензионную Windows 7?

Сообщение koten » 20 сен 2016, 14:44

Лицензия виндовза позволяет откатится вниз по версиям. Так что купив 10ку, можно задаунгрейдится до 7ки
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Oncilis
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 ноя 2016, 23:53
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя Oncilis

Re: Где купить лицензионную Windows 7?

Сообщение Oncilis » 21 ноя 2016, 00:24

В любом кампухтером магазине. Если тебе действительно лень пойти и купить ее на сайте майкрософта...
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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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