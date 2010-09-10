Сообщение lostpassword » 17 сен 2016, 17:12

Добрый день!Хочу купить на новый комп лицензионную Win7 Professional (желательно Box, а не OEM). Но столкнулся с тем, что её сейчас нигде уже не продают.Может быть, кто-нибудь в последнее время видел на полках магазинов коробочку? По-любому ведь где-то лежит и смеётся надо мной.)P.S. Пиратские и сомнительные ключи, активаторы, Windows 8/10 не интересуют. Хочу семёрку, лицензионную.