ЛДПР решили играть не честно

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klimoff
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 22:27
Откуда: Тамбов

ЛДПР решили играть не честно

Сообщение klimoff » 18 сен 2016, 13:07

В Московском районе Рязани у ЦНТИ неизвестный раздает газеты ЛДПР. Один из избирателей возмутился и указал на неправомерность действий агитатора, но тот продолжил распространение агитматериала. По данному факту рязанец написал заявление в участковую комиссию №934. Источник: https://www.kartanarusheniy.org/2016-09-18/m/34362
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Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 02:01

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