ЛДПР решили играть не честно
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ЛДПР решили играть не честно
В Московском районе Рязани у ЦНТИ неизвестный раздает газеты ЛДПР. Один из избирателей возмутился и указал на неправомерность действий агитатора, но тот продолжил распространение агитматериала. По данному факту рязанец написал заявление в участковую комиссию №934. Источник: https://www.kartanarusheniy.org/2016-09-18/m/34362
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- Зарегистрирован: 05 мар 2017, 02:01
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2 сообщения • Страница 1 из 1
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