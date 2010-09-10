Новогодние представления в Ледовом Дворце Олимпийский!
Обсуждение развлекательных мероприятий города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 16 ноя 2010, 13:15
Новогодние представления в Ледовом Дворце Олимпийский!
Дорогие дети и уважаемые взрослые! Приглашаем Вас на Новогодние представления в Ледовый Дворец "Олимпийский", которые пройдут 24 и 25 декабря 2016 года! Новогодняя ледовая сказка "Волшебное перо Жар-птицы". Перед началом представления новогодняя интермедия с дедом Морозом и Снегурочкой у елки в холле (30 мин), далее новогоднее представление на льду и получение подарков. Стоимость билетов от 450 руб.
Справки по тел. +7(4912)99-09-52, 90-44-79 кассы.
Купившим билеты до 4 декабря - Новогодний подарок БЕСПЛАТНО!!!
Справки по тел. +7(4912)99-09-52, 90-44-79 кассы.
Купившим билеты до 4 декабря - Новогодний подарок БЕСПЛАТНО!!!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 16 ноя 2010, 13:15
Re: Новогодние представления в Ледовом Дворце Олимпийский!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 06:24
- Откуда: Czech Republic
- Контактная информация:
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3 сообщения • Страница 1 из 1
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