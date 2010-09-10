Сообщение perevozka07 » 24 сен 2016, 20:38

Дорогие дети и уважаемые взрослые! Приглашаем Вас на Новогодние представления в Ледовый Дворец "Олимпийский", которые пройдут 24 и 25 декабря 2016 года! Новогодняя ледовая сказка "Волшебное перо Жар-птицы". Перед началом представления новогодняя интермедия с дедом Морозом и Снегурочкой у елки в холле (30 мин), далее новогоднее представление на льду и получение подарков. Стоимость билетов от 450 руб.

Справки по тел. +7(4912)99-09-52, 90-44-79 кассы.

Купившим билеты до 4 декабря - Новогодний подарок БЕСПЛАТНО!!!