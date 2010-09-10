Сообщение Anatup » 21 июн 2018, 19:29

Смотрели с другом видосы о бухгалтерском учете. Просто на носу экзамен, а мы даже лекции не записывали на протяжении семестра. Вот решили подтянуть, так наткнулись на такую ржаку https://www.youtube.com/watch?v=ATEsk1jHr6c . Пару видеороликов прям зашло, очень смешные. Не думал, что бухгалтерия может быть такой смешной. Но и полезные видео о тех же товарных накладные, которые точно будут на экзамене у них нашли!

Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.