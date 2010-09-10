Ищу бухгалтера по заработной плате

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Римма Юрьевна
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 сен 2016, 14:19

Ищу бухгалтера по заработной плате

Сообщение Римма Юрьевна » 28 сен 2016, 14:31

Требуется бухгалтер по заработной плате. Опыт работы от 1 года на участке "зарплата". Знание 1С 8.
Условия: Трудоустройство по ТК РФ, ДМС, График - 5 / 2, белая заработная плата. Офис находится недалеко от Театральной площади.
Тел. для связи 8 961 6344178 (Римма Юрьевна).
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Виктория Абайдулина
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 окт 2016, 11:16

Re: Ищу бухгалтера по заработной плате

Сообщение Виктория Абайдулина » 27 окт 2016, 11:23

Приветствую! Если нужен недорогой и удобный вариант - подключите интернет-бухгалтерию "Моё дело" (www.moedelo.org) - тут легко можно вести з/п самостоятельно через сервис. А если не хотите париться и вести з/п самостоятельно - подключите аутсорсинг (http://www.главучет.рф/).
PS: На аутсорсинге цена за обслуживание идет от оборота фирмы + полная финансовая ответственность. Хотя у них итак не бывает "косяков".
PPS: Сама вела свою фирму через Моё дело в первый год, а потом предложили вообще все взять на себя) Ни и как тут не согласиться? Еще и скидку сделали)) Так что 2 года уже полет нормальный :)
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KraasivaDap
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 10:46

Ищу бухгалтера по заработной плате

Сообщение KraasivaDap » 01 ноя 2017, 18:36

Ищу работу или подработку бухгалтера.Большой опыт работы.Сфера деятельности- любая.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Ищу бухгалтера по заработной плате

Сообщение Anatup » 21 июн 2018, 19:29

Смотрели с другом видосы о бухгалтерском учете. Просто на носу экзамен, а мы даже лекции не записывали на протяжении семестра. Вот решили подтянуть, так наткнулись на такую ржаку https://www.youtube.com/watch?v=ATEsk1jHr6c . Пару видеороликов прям зашло, очень смешные. Не думал, что бухгалтерия может быть такой смешной. Но и полезные видео о тех же товарных накладные, которые точно будут на экзамене у них нашли!
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Ищу бухгалтера по заработной плате

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 00:01

Вот вам сейчас насоветуют, каждый сам себя. Ищите проверенные компании. Я например, читал отзывы о работе, узнавал у знакомых. Уже практически 2 года тесто сотрудничаю с компанией из Чехии, которая предоставляет качественные бухгалтерские услуги https://abc-online.cz/ Для меня невыгодно содержать штатного сотрудника, поэтому такой вариант самый оптимальный, и как показывает опыт, правильный.
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