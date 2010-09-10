Продам книги (список в теме)
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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6 сообщений • Страница 1 из 1
Продам книги (список в теме)
Список буду периодически пополнять, есть ещё много книг.
По вопросам обращайтесь в тему, ЛС.
Встреча желательно в Дашково-Песочне.
По ссылкам в списке можно узнать подробности издания и моего экземпляра на сайте Либекс.
Ссылка на мой профиль в Либексе.
По вопросам обращайтесь в тему, ЛС.
Встреча желательно в Дашково-Песочне.
По ссылкам в списке можно узнать подробности издания и моего экземпляра на сайте Либекс.
Ссылка на мой профиль в Либексе.
- В.П. Обнинский «Последний самодержец. Очерк жизни и царствования императора России Николая II»; 1992г.; ISBN: 5-250-01798-3; 288 стр.; твёрдый: 206x265 мм. Цена: 300 руб.
- Duncan Baird «Мир природы. Живые организмы и окружающая среда»; 1997г.; ISBN: 5-8629-19-44; 144 стр.; твёрдый: 220x290 мм. Цена: 700 руб.
- Этьен Бонно Де Кондильяк «Сочинения в 3-х томах»; 1980-1983г.; 1263 стр.; твёрдый: 137x206 мм. Цена: 500 руб.
- Анатоль Франс «Остров пингвинов»; 1974г.; 254 стр.; твёрдый: 135x206 мм. Цена: 50 руб.
- Валентин Пикуль «Фаворит»; 1992г.; ISBN: 5-203-00637-7; 1088 стр.; твёрдый: 135x206 мм. Цена: 100 руб.
- Бернард Мандевиль «Басня о пчелах»; 1974г.; 376 стр.; твёрдый: 135x206 мм. Цена: 150 руб.
- Пу Сунлин «Рассказы Ляо Чжая о необычайном»; 1988г.; ISBN: 5-280-00369-7; 560 стр.; твёрдый: 135x206 мм. Цена: 200 руб.
- Джон Р. Р. Толкин «Лист работы Мелкина и другие волшебные сказки»; 1992г.; ISBN: 5-85950-009-2; 301 стр.; мягкий: 139x203 мм. Цена: 100 руб.
- «Рассказы у светильника. Китайская новелла XI-XVI веков»; 1988г.; ISBN: 5-02-016712-6; 410 стр.; мягкий: 125x198 мм. Цена: 40 руб.
- А.-Ф. Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско. История одной гречанки. Новеллы»; 1989г.; 544 стр.; твёрдый: 131x206 мм. Цена: 80 руб.
- Н.А. Галахова (ред-р) «Сказки дядюшки Римуса»; 1990г.; 480 стр.; мягкий: 139x210 мм. Цена: 100 руб.
- Игумен N «Между небом и адом. Путь истины и путь заблуждения»; 2012г.; ISBN: 978-5-89101-468-8; 528 стр.; твёрдый: 132x206 мм. Цена: 100 руб.
- Мирзакарим Норбеков «Энергетическая клизма, или триумф тети Нюры из Простодырово»; 2004г.; ISBN: 5-17-022294-7; 250 стр.; твёрдый: 134x206 мм. Цена: 40 руб.
- З.М. Эвенштейн «Популярная диетология»; 1990г.; ISBN: 5-282-00766-5; 319 стр.; мягкий: 124x199 мм. Цена: 10 руб.
- Зинаида Гиппиус «Сочинения: Стихотворения, проза»; 1991г.; ISBN: 5-280-01352-8; 672 стр.; твёрдый: 131x206 мм. Цена: 70 руб.
- Низами Гянджеви «Собрание сочинений в 5-ти томах»; 1985-1986г.; 1910 стр.; твёрдый: 135x207 мм. Цена: 300 руб.
- Иоганн Блох «История проституции»; 1994г.; ISBN: 5-85089-049-1; 544 стр.; твёрдый: 143x212 мм. Цена: 200 руб.
- А. А. Глонти (сост-ль) «Грузинские народные новеллы»; 1984г.; 376 стр.; твёрдый: 135x206 мм. Цена: 200 руб.
- Фридрих Ницше «Избранные произведения в 3-х томах»; 1994г.; 1168 стр.; твёрдый: 136x206 мм. Цена: 450 руб.
- Денис Давыдов «Сочинения»; 1985г.; 302 стр.; твёрдый: 135x206 мм. Цена: 70 руб.
- Пётр Абеляр «Теологические трактаты»; 1995г.; 413 стр.; твёрдый: 150x221 мм. Цена: 130 руб.
- Сарвепалли Радхакришнан «Индийская философия в 2-х томах»; 1993г.; 1360 стр.; твёрдый: 148x211 мм. Цена: 500 руб.
Продам книги (23 - 58)
Извиняюсь за некоторые нерабочие ссылки в первом сообщении.
Ещё список моих книг можно посмотреть на сайте Livelib
23. Бенвенуто Челлини «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции»; 1991г.; ISBN: 5-253-00190-5; 528 стр.; твёрдый: 132x206 мм. 70 руб.
24. А.О. Мальсагова (ред.) «Сказки и легенды ингушей и чеченцев»; 1983г.; 384 стр.; твёрдый: 144x221 мм. 300 руб.
25. П.П. Татаурова (сост-ль) «Красавица из сундука: чеченские сказки, предания, легенды»; 1992г.; ISBN: 5-88204-006-X; 398 стр.; мягкий: 126x199 мм. 200 руб.
26. В. Маркова (сост-ль) «Японские народные сказки: Десять вечеров»; 1991г.; ISBN: 5-280-01829-5; 303 стр.; мягкий: 123x201 мм. 120 руб.
27. А. Розенфельд (ред.) «Сказки и легенды горных таджиков»; 1990г.; ISBN: 5-02-001677-2; 238 стр.; мягкий: 127x199 мм. 150 руб.
28. Эрнст Теодор Амадей Гофман «Новеллы»; 1991г.; ISBN: 5-253-00173-5; 480 стр.; мягкий: 126x198 мм. 70 руб.
29. В. Аникина (сост-ль) «Русский фольклор»; 1985г.; 367 стр.; мягкий: 123x200 мм. 150 руб.
30. Н. И. Никулин «Чудесный посох: Сказки народов Вьетнама»; 1990г.; ISBN: 5-280-01251-3; 383 стр.; твёрдый: 132x207 мм. 100 руб.
31. В. В. Похлебкин «Тайны хорошей кухни. Все о пряностях. Приправы»; 1993г.; ISBN: 5-86117-008-8; 416 стр.; твёрдый: 134x207 мм. 100 руб.
32. Томас Клири «Кодекс самурая»; 2001г.; ISBN: 5-222-01561-0; 224 стр.; твёрдый: 114x171 мм. 100 руб.
33. «Ирландские сказки»; 1992г.; ISBN: 5-8420-0004-0; 160 стр.; мягкий: 124x198 мм. 80 руб.
34. И. Э. Циперович (сост-ль) «Удивительные истории нашего времени и древности»; 1988г.; ISBN: 5-280-00367-0; 479 стр.; твёрдый: 132x206 мм. 100 руб.
35. М. Салганик (сост-ль) «Сказки попугая: индийские легенды и сказания»; 1992г.; ISBN: 5-7815-1530-5; 288 стр.; твёрдый: 132x207 мм. 50 руб.
36. Ю. А. Герасимов «Охотничьи самоловы и самоловный промысел: Справочник»; 1990г.; ISBN: 5-10-001343-5; 192 стр.; твёрдый: 134x207 мм. 400 руб.
37. М. М. Малышев (сост-ль) «Средневековая андалусская проза»; 1985г.; 480 стр.; твёрдый: 138x206 мм. 80 руб.
38. Яцек Маховский «История морского пиратства»; 1992г.; ISBN: 5-85722-021-1; 256 стр.; твёрдый: 131x207 мм. 50 руб.
39. Фридрих Шлейермахер «Речи о религии к образованным людям ее презирающим. Монологи»; 1994г.; ISBN: 5-87983-015-2; 432 стр.; твёрдый: 133x203 мм. 500 руб.
40. Карл Эккартсгаузен «Ключ к таинствам натуры»; 1993г.; 352 стр.; твёрдый: 133x207 мм. 250 руб.
41. В. Маркова (сост-ль) «Две старинные японские повести. Повесть о старике Такэтори. Повесть о прекрасной Отикубо»; 1976г.; 350 стр.; мягкий: 124x166 мм. 150 руб.
42. В. А. Гатцук (сост-ль) «Сказки русского народа»; 1992г.; ISBN: 5-7682-0004-5; 416 стр.; твёрдый: 132x207 мм. 100 руб.
43. А. С. Корина (ред.) «Девушка-Орхидея. Вьетнамские сказки»; 1992г.; ISBN: 5-87542-047-2; 288 стр.; мягкий: 140x200 мм. 200 руб.
44. Андре Боннар «Греческая цивилизация. В 3-х томах»; 1992г.; ISBN: 5-210-00404-X; 1001 стр.; мягкий: 124x198 мм. 200 руб.
45. Оскар Уайльд «Избранное»; 1992г.; ISBN: 5-09-004816-9; 384 стр.; мягкий: 143x214 мм. 80 руб.
46. А.И. Аргутинский-Долгорукий «Путь России: Итоги тясычелетия, XXI век»; 1997г.; ISBN: 5-86947-021-8; 72 стр.; мягкий: 118x164 мм. 80 руб.
47. Фрэнк Эдвардс «Странные люди»; 1991г.; ISBN: 5-7078-0064-6; 192 стр.; мягкий: 125x200 мм. 75 руб.
48. Конопницкая, М.; Пройслер, О.; Крюс, Дж. «О гномах и сиротке Марысе. Крабат. Мой прадедушка, герои и я»; 1988г.; 427 стр.; мягкий: 139x207 мм. 90 руб.
49. А.Е. Лукьянов «Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия»; 1992г.; ISBN: 5-85840-256-9; 208 стр.; мягкий: 139x200 мм. 80 руб.
50. А.Е. Лукьянов «Истоки Дао. Древнекитайский миф»; 1992г.; ISBN: 5-85840-257-7; 160 стр.; мягкий: 140x215 мм. 120 руб.
51. М.И. Пыляев «Замечательные чудаки и оригиналы»; 1990г.; 255 стр.; мягкий: 129x209 мм. 30 руб.
52. Трунгпа Чогьям «Шамбхала. Священный путь воина»; 1992г.; 205 стр.; мягкий: 142x198 мм. 100 руб.
53. ред. Джалиашвили, Э.; Фарас, Н. «Сказки Исфахана»; 1967г.; 192 стр.; мягкий: 125x201 мм. 70 руб.
54. ред. Лебедев, К. «Афганские сказки»; 1955г.; 160 стр.; мягкий: 129x199 мм. 70 руб.
55. С. А. Комиссаров (сост.) «Чудесный рубин. Индийские сказки»; 1993г.; ISBN: 5-7620-0684-0; 320 стр.; твёрдый: 137x207 мм. 300 руб.
56. А.Дж. Тойнби «Постижение истории»; 1991г.; ISBN: 5-01-001638-0; 736 стр.; твёрдый: 145x222 мм. 150 руб.
57. А.В. Ващенко «Том 5. Сказки народов Америки»; 1992г.; ISBN: 5-08-001996-4; 654 стр.; твёрдый: 151x206 мм. 200 руб.
58. Н.Б. Кондырева (ред.) «Персидские народные сказки»; 1987г.; 504 стр.; твёрдый: 148x221 мм. 180 руб.
Ещё список моих книг можно посмотреть на сайте Livelib
23. Бенвенуто Челлини «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции»; 1991г.; ISBN: 5-253-00190-5; 528 стр.; твёрдый: 132x206 мм. 70 руб.
24. А.О. Мальсагова (ред.) «Сказки и легенды ингушей и чеченцев»; 1983г.; 384 стр.; твёрдый: 144x221 мм. 300 руб.
25. П.П. Татаурова (сост-ль) «Красавица из сундука: чеченские сказки, предания, легенды»; 1992г.; ISBN: 5-88204-006-X; 398 стр.; мягкий: 126x199 мм. 200 руб.
26. В. Маркова (сост-ль) «Японские народные сказки: Десять вечеров»; 1991г.; ISBN: 5-280-01829-5; 303 стр.; мягкий: 123x201 мм. 120 руб.
27. А. Розенфельд (ред.) «Сказки и легенды горных таджиков»; 1990г.; ISBN: 5-02-001677-2; 238 стр.; мягкий: 127x199 мм. 150 руб.
28. Эрнст Теодор Амадей Гофман «Новеллы»; 1991г.; ISBN: 5-253-00173-5; 480 стр.; мягкий: 126x198 мм. 70 руб.
29. В. Аникина (сост-ль) «Русский фольклор»; 1985г.; 367 стр.; мягкий: 123x200 мм. 150 руб.
30. Н. И. Никулин «Чудесный посох: Сказки народов Вьетнама»; 1990г.; ISBN: 5-280-01251-3; 383 стр.; твёрдый: 132x207 мм. 100 руб.
31. В. В. Похлебкин «Тайны хорошей кухни. Все о пряностях. Приправы»; 1993г.; ISBN: 5-86117-008-8; 416 стр.; твёрдый: 134x207 мм. 100 руб.
32. Томас Клири «Кодекс самурая»; 2001г.; ISBN: 5-222-01561-0; 224 стр.; твёрдый: 114x171 мм. 100 руб.
33. «Ирландские сказки»; 1992г.; ISBN: 5-8420-0004-0; 160 стр.; мягкий: 124x198 мм. 80 руб.
34. И. Э. Циперович (сост-ль) «Удивительные истории нашего времени и древности»; 1988г.; ISBN: 5-280-00367-0; 479 стр.; твёрдый: 132x206 мм. 100 руб.
35. М. Салганик (сост-ль) «Сказки попугая: индийские легенды и сказания»; 1992г.; ISBN: 5-7815-1530-5; 288 стр.; твёрдый: 132x207 мм. 50 руб.
36. Ю. А. Герасимов «Охотничьи самоловы и самоловный промысел: Справочник»; 1990г.; ISBN: 5-10-001343-5; 192 стр.; твёрдый: 134x207 мм. 400 руб.
37. М. М. Малышев (сост-ль) «Средневековая андалусская проза»; 1985г.; 480 стр.; твёрдый: 138x206 мм. 80 руб.
38. Яцек Маховский «История морского пиратства»; 1992г.; ISBN: 5-85722-021-1; 256 стр.; твёрдый: 131x207 мм. 50 руб.
39. Фридрих Шлейермахер «Речи о религии к образованным людям ее презирающим. Монологи»; 1994г.; ISBN: 5-87983-015-2; 432 стр.; твёрдый: 133x203 мм. 500 руб.
40. Карл Эккартсгаузен «Ключ к таинствам натуры»; 1993г.; 352 стр.; твёрдый: 133x207 мм. 250 руб.
41. В. Маркова (сост-ль) «Две старинные японские повести. Повесть о старике Такэтори. Повесть о прекрасной Отикубо»; 1976г.; 350 стр.; мягкий: 124x166 мм. 150 руб.
42. В. А. Гатцук (сост-ль) «Сказки русского народа»; 1992г.; ISBN: 5-7682-0004-5; 416 стр.; твёрдый: 132x207 мм. 100 руб.
43. А. С. Корина (ред.) «Девушка-Орхидея. Вьетнамские сказки»; 1992г.; ISBN: 5-87542-047-2; 288 стр.; мягкий: 140x200 мм. 200 руб.
44. Андре Боннар «Греческая цивилизация. В 3-х томах»; 1992г.; ISBN: 5-210-00404-X; 1001 стр.; мягкий: 124x198 мм. 200 руб.
45. Оскар Уайльд «Избранное»; 1992г.; ISBN: 5-09-004816-9; 384 стр.; мягкий: 143x214 мм. 80 руб.
46. А.И. Аргутинский-Долгорукий «Путь России: Итоги тясычелетия, XXI век»; 1997г.; ISBN: 5-86947-021-8; 72 стр.; мягкий: 118x164 мм. 80 руб.
47. Фрэнк Эдвардс «Странные люди»; 1991г.; ISBN: 5-7078-0064-6; 192 стр.; мягкий: 125x200 мм. 75 руб.
48. Конопницкая, М.; Пройслер, О.; Крюс, Дж. «О гномах и сиротке Марысе. Крабат. Мой прадедушка, герои и я»; 1988г.; 427 стр.; мягкий: 139x207 мм. 90 руб.
49. А.Е. Лукьянов «Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия»; 1992г.; ISBN: 5-85840-256-9; 208 стр.; мягкий: 139x200 мм. 80 руб.
50. А.Е. Лукьянов «Истоки Дао. Древнекитайский миф»; 1992г.; ISBN: 5-85840-257-7; 160 стр.; мягкий: 140x215 мм. 120 руб.
51. М.И. Пыляев «Замечательные чудаки и оригиналы»; 1990г.; 255 стр.; мягкий: 129x209 мм. 30 руб.
52. Трунгпа Чогьям «Шамбхала. Священный путь воина»; 1992г.; 205 стр.; мягкий: 142x198 мм. 100 руб.
53. ред. Джалиашвили, Э.; Фарас, Н. «Сказки Исфахана»; 1967г.; 192 стр.; мягкий: 125x201 мм. 70 руб.
54. ред. Лебедев, К. «Афганские сказки»; 1955г.; 160 стр.; мягкий: 129x199 мм. 70 руб.
55. С. А. Комиссаров (сост.) «Чудесный рубин. Индийские сказки»; 1993г.; ISBN: 5-7620-0684-0; 320 стр.; твёрдый: 137x207 мм. 300 руб.
56. А.Дж. Тойнби «Постижение истории»; 1991г.; ISBN: 5-01-001638-0; 736 стр.; твёрдый: 145x222 мм. 150 руб.
57. А.В. Ващенко «Том 5. Сказки народов Америки»; 1992г.; ISBN: 5-08-001996-4; 654 стр.; твёрдый: 151x206 мм. 200 руб.
58. Н.Б. Кондырева (ред.) «Персидские народные сказки»; 1987г.; 504 стр.; твёрдый: 148x221 мм. 180 руб.
(59-106) Книга №31 продана
Книга №31 продана.
59. Волхонский, Б.М.; Солнцева, О.М. «Сингальские сказки»; 1985г.; 544 стр.; твёрдый: 150x222 мм. 100 руб.
60. Эрнст Теодор Амадей Гофман «Избранные произведения»; 1989г.; ISBN: 5-7140-0175-3; 384 стр.; твёрдый: 145x210 мм. 180 руб.
61. Эрнст Теодор Амадей Гофман «Крейслериана. Новеллы»; 1990г.; ISBN: 5-7140-0308-X; 400 стр.; твёрдый: 148x212 мм. 100 руб.
62. ред. Малявин, Владимир; Лисевич, И. «Афоризмы старого Китая»; 1991г.; ISBN: 5-02-017274-Х; 79 стр.; мягкий: 130x200 мм. 60 руб.
63. Блаженный Хосемария Эскрива «Путь»; 1995г.; ISBN: 5-7380-0035; 254 стр.; мягкий: 140x209 мм. 150 руб.
64. Джинни Джонсон «Динозавры»; 2002г.; ISBN: 5-17-014536-5, 5-271-04502-1, 1-84028-2673; 287 стр.; твёрдый: 116x167 мм. 100 руб.
65. Осипов, А.Г.; Сербинович, П.П.; Стерлигов, В.Д. и др. «Архитектура гражданских и промышленных зданий»; 1962г.; 336 стр.; твёрдый: 175x267 мм. 100 руб.
66. без автора «Библия»; 2001г.; ISBN: 1-58712-036-4; 1224 стр.; мягкий: 115x162 мм. 100 руб.
67. Окунь, Я.; Семенникова, Н. «Ленинград за три дня»; 1966г.; 192 стр.; твёрдый: 170x128 мм. 100 руб.
68. Уитнесс Ли «Всеобъемлющий Христос»; 2002г.; ISBN: 5-901482-0107-8; 248 стр.; мягкий: 130x199 мм. 100 руб.
69. Витнэсс Ли «Знание жизни»; 1992г.; ISBN: 0-87083-649-8, 5-01-003930-3; 348 стр.; мягкий: 120x200 мм. 100 руб.
70. Вочман Ни «Духовный человек, Том 1»; 1992г.; ISBN: 5-01-003931-1; 234 стр.; мягкий: 120x200 мм. 100 руб.
71. Уитнесс Ли «Как созидать церковь»; 2002г.; ISBN: 5-901482-0426-2; 32 стр.; мягкий: 91x134 мм. 20 руб.
72. Уитнесс Ли «Молитвочтение слова»; 2002г.; ISBN: 5-901482-0427-2; 24 стр.; мягкий: 91x136 мм. 20 руб.
73. Уитнесс Ли «Домостроительство Божье»; 2003г.; ISBN: 5-901482-0507-0; 264 стр.; мягкий: 131x200 мм. 100 руб.
74. Уитнесс Ли «Начала христианской жизни»; 2004г.; ISBN: 5-901482-0484-2; 64 стр.; мягкий: 130x200 мм. 40 руб.
75. Уитнесс Ли «О личности Христа»; 1997г.; ISBN: 1-57593-427-2; 48 стр.; мягкий: 140x200 мм. 40 руб.
76. Б. А. Архипов и др. «Личный дневник мальчика»; 1997г.; ISBN: 5-7107-0838-0; 128 стр.; мягкий: 125x199 мм. 30 руб.
77. Нгуен Зы «Пространные записи рассказов об удивительном»; 1974г.; 240 стр.; мягкий: 124x164 мм. 100 руб.
78. В. Брагинский «Сад Золотого Павлина. Старинная малайская проза»; 1975г.; 336 стр.; мягкий: 125x164 мм. 100 руб.
79. Б.Я. Шидфар «Средневековые арабские повести и новеллы»; 1982г.; 399 стр.; мягкий: 125x201 мм. 40 руб.
A1. Джаймал Сингх «Письма от души к душе (Книга 1)»; 2004г.; 120 стр.; мягкий: 146x204 мм. 50 руб.
80. М. А. Парнюк «Закон единства противоположностей»; 1991г.; ISBN: 5-12-001693-6; 456 стр.; твёрдый: 134x207 мм. 100 руб.
81. Б. П. Никитин «Мы, наши дети и внуки»; 1989г.; ISBN: 5-235-00466-3; 304 стр.; мягкий: 136x210 мм. 100 руб.
82. Итало Кальвино «Итальянские сказки»; 1959г.; 208 стр.; мягкий: 130x200 мм. 100 руб.
83. Филип Зимбардо «Застенчивость»; 1991г.; ISBN: 5-7155-0409-0; 208 стр.; мягкий: 140x201 мм. 200 руб.
84. Усама Ибн Мункыз «Книга назидания»; 1958г.; 326 стр.; твёрдый: 135x204 мм. 100 руб.
85. В.И. Эванс-Вентц «Тибетская йога и тайные доктрины (в 2-х томах)»; 1993г.; ISBN: 5-7707-2157-X; 436 стр.; мягкий: 124x197 мм. 300 руб.
86. Линдгрен, А.; Янссон, Т.; Эгнер, Т. «Мио, мой Мио!»; 1990г.; ISBN: 5-253-00077-1; 480 стр.; мягкий: 140x206 мм. 100 руб.
87. Т.Д. Курдованидзе (ред.) «Грузинские народные сказки (том 2 из 2)»; 1988г.; 333 стр.; твёрдый: 132x206 мм. 200 руб.
88. Г. Л. Пермяков (ред.) «Проделки хитрецов»; 1972г.; 559 стр.; твёрдый: 145x206 мм. 100 руб.
89. Н. Никулин (пер.) «Волшебный козел»; 1976г.; 256 стр.; твёрдый: 137x207 мм. 150 руб.
90. Линда Гудмен «Знаки зодиака, или Астрология с улыбкой»; 1990г.; ISBN: 5-03-002413-1; 224 стр.; мягкий: 125x200 мм. 100 руб.
91. Д. Нагишкин «Город золотого петушка»; 1988г.; 400 стр.; мягкий: 125x200 мм. 40 руб.
92. Ростислав Рыбкин «Сказки южных островов»; 1992г.; ISBN: 5-8334-0015-5; 208 стр.; мягкий: 125x199 мм. 65 руб.
93. «Английские народные сказки»; 1992г.; ISBN: 5-86-246-002-02; 160 стр.; мягкий: 127x200 мм. 50 руб.
94. ред. Друц, Е.А.; Гесслер, А.Н. «Сказки цыган России»; 1991г.; ISBN: 5-85814-007-6; 320 стр.; мягкий: 126x200 мм. 150 руб.
95. Томас Гоббс «Сочинения (том 1 из 2)»; 1989г.; ISBN: 5-244-00020-9; 624 стр.; твёрдый: 134x206 мм. 350 руб.
96. «Азербайджанские сказки»; 1986г.; 160 стр.; мягкий: 142x199 мм. 50 руб.
97. «Волшебные сказки Востока»; 1993г.; ISBN: 5-7707-4916-4; 400 стр.; твёрдый: 133x207 мм. 100 руб.
98. «Армянские народные сказки»; 1965г.; 400 стр.; твёрдый: 137x207 мм. 350 руб.
99. Сулхан-Саба Орбелиани «О мудрости вымысла»; 1951г.; 236 стр.; твёрдый: 139x206 мм. 100 руб.
100. Лев Успенский «Ты и твоё имя»; 1994г.; ISBN: 5-7610-03-94-5; 288 стр.; твёрдый: 134x207 мм. 70 руб.
101. «Ключ к виноградникам: Путешествие в страну вин, о-де-ви и ликеров Франции»; 1996г.; ISBN: 2-907504-06-1; 124 стр.; твёрдый: 185x236 мм. 300 руб.
102. Е. Суриц (ред.) «Скандинавские сказки»; 1991г.; ISBN: 5-280-02208-X; 335 стр.; мягкий: 163x235 мм. 170 руб.
103. Марк Туллий Цицерон «Речи»; 1993г.; ISBN: 5-02-011168-6; 5-02-011169-4; 848 стр.; твёрдый: 174x221 мм. 400 руб.
104. Джон Падни «Льюис Кэрролл и его мир»; 1982г.; 144 стр.; твёрдый: 197x238 мм. 200 руб.
105. Рихард Иванович Шредер «Русский огород, питомник и плодовый сад»; 1992г.; ISBN: 5-88528-002-9; 880 стр.; твёрдый: 174x243 мм. 500 руб.
106. «Еврейские народные сказки»; 2000г.; ISBN: 5-89091-093-0; 493 стр.; твёрдый: 170x241 мм. 500 руб.
59. Волхонский, Б.М.; Солнцева, О.М. «Сингальские сказки»; 1985г.; 544 стр.; твёрдый: 150x222 мм. 100 руб.
60. Эрнст Теодор Амадей Гофман «Избранные произведения»; 1989г.; ISBN: 5-7140-0175-3; 384 стр.; твёрдый: 145x210 мм. 180 руб.
61. Эрнст Теодор Амадей Гофман «Крейслериана. Новеллы»; 1990г.; ISBN: 5-7140-0308-X; 400 стр.; твёрдый: 148x212 мм. 100 руб.
62. ред. Малявин, Владимир; Лисевич, И. «Афоризмы старого Китая»; 1991г.; ISBN: 5-02-017274-Х; 79 стр.; мягкий: 130x200 мм. 60 руб.
63. Блаженный Хосемария Эскрива «Путь»; 1995г.; ISBN: 5-7380-0035; 254 стр.; мягкий: 140x209 мм. 150 руб.
64. Джинни Джонсон «Динозавры»; 2002г.; ISBN: 5-17-014536-5, 5-271-04502-1, 1-84028-2673; 287 стр.; твёрдый: 116x167 мм. 100 руб.
65. Осипов, А.Г.; Сербинович, П.П.; Стерлигов, В.Д. и др. «Архитектура гражданских и промышленных зданий»; 1962г.; 336 стр.; твёрдый: 175x267 мм. 100 руб.
66. без автора «Библия»; 2001г.; ISBN: 1-58712-036-4; 1224 стр.; мягкий: 115x162 мм. 100 руб.
67. Окунь, Я.; Семенникова, Н. «Ленинград за три дня»; 1966г.; 192 стр.; твёрдый: 170x128 мм. 100 руб.
68. Уитнесс Ли «Всеобъемлющий Христос»; 2002г.; ISBN: 5-901482-0107-8; 248 стр.; мягкий: 130x199 мм. 100 руб.
69. Витнэсс Ли «Знание жизни»; 1992г.; ISBN: 0-87083-649-8, 5-01-003930-3; 348 стр.; мягкий: 120x200 мм. 100 руб.
70. Вочман Ни «Духовный человек, Том 1»; 1992г.; ISBN: 5-01-003931-1; 234 стр.; мягкий: 120x200 мм. 100 руб.
71. Уитнесс Ли «Как созидать церковь»; 2002г.; ISBN: 5-901482-0426-2; 32 стр.; мягкий: 91x134 мм. 20 руб.
72. Уитнесс Ли «Молитвочтение слова»; 2002г.; ISBN: 5-901482-0427-2; 24 стр.; мягкий: 91x136 мм. 20 руб.
73. Уитнесс Ли «Домостроительство Божье»; 2003г.; ISBN: 5-901482-0507-0; 264 стр.; мягкий: 131x200 мм. 100 руб.
74. Уитнесс Ли «Начала христианской жизни»; 2004г.; ISBN: 5-901482-0484-2; 64 стр.; мягкий: 130x200 мм. 40 руб.
75. Уитнесс Ли «О личности Христа»; 1997г.; ISBN: 1-57593-427-2; 48 стр.; мягкий: 140x200 мм. 40 руб.
76. Б. А. Архипов и др. «Личный дневник мальчика»; 1997г.; ISBN: 5-7107-0838-0; 128 стр.; мягкий: 125x199 мм. 30 руб.
77. Нгуен Зы «Пространные записи рассказов об удивительном»; 1974г.; 240 стр.; мягкий: 124x164 мм. 100 руб.
78. В. Брагинский «Сад Золотого Павлина. Старинная малайская проза»; 1975г.; 336 стр.; мягкий: 125x164 мм. 100 руб.
79. Б.Я. Шидфар «Средневековые арабские повести и новеллы»; 1982г.; 399 стр.; мягкий: 125x201 мм. 40 руб.
A1. Джаймал Сингх «Письма от души к душе (Книга 1)»; 2004г.; 120 стр.; мягкий: 146x204 мм. 50 руб.
80. М. А. Парнюк «Закон единства противоположностей»; 1991г.; ISBN: 5-12-001693-6; 456 стр.; твёрдый: 134x207 мм. 100 руб.
81. Б. П. Никитин «Мы, наши дети и внуки»; 1989г.; ISBN: 5-235-00466-3; 304 стр.; мягкий: 136x210 мм. 100 руб.
82. Итало Кальвино «Итальянские сказки»; 1959г.; 208 стр.; мягкий: 130x200 мм. 100 руб.
83. Филип Зимбардо «Застенчивость»; 1991г.; ISBN: 5-7155-0409-0; 208 стр.; мягкий: 140x201 мм. 200 руб.
84. Усама Ибн Мункыз «Книга назидания»; 1958г.; 326 стр.; твёрдый: 135x204 мм. 100 руб.
85. В.И. Эванс-Вентц «Тибетская йога и тайные доктрины (в 2-х томах)»; 1993г.; ISBN: 5-7707-2157-X; 436 стр.; мягкий: 124x197 мм. 300 руб.
86. Линдгрен, А.; Янссон, Т.; Эгнер, Т. «Мио, мой Мио!»; 1990г.; ISBN: 5-253-00077-1; 480 стр.; мягкий: 140x206 мм. 100 руб.
87. Т.Д. Курдованидзе (ред.) «Грузинские народные сказки (том 2 из 2)»; 1988г.; 333 стр.; твёрдый: 132x206 мм. 200 руб.
88. Г. Л. Пермяков (ред.) «Проделки хитрецов»; 1972г.; 559 стр.; твёрдый: 145x206 мм. 100 руб.
89. Н. Никулин (пер.) «Волшебный козел»; 1976г.; 256 стр.; твёрдый: 137x207 мм. 150 руб.
90. Линда Гудмен «Знаки зодиака, или Астрология с улыбкой»; 1990г.; ISBN: 5-03-002413-1; 224 стр.; мягкий: 125x200 мм. 100 руб.
91. Д. Нагишкин «Город золотого петушка»; 1988г.; 400 стр.; мягкий: 125x200 мм. 40 руб.
92. Ростислав Рыбкин «Сказки южных островов»; 1992г.; ISBN: 5-8334-0015-5; 208 стр.; мягкий: 125x199 мм. 65 руб.
93. «Английские народные сказки»; 1992г.; ISBN: 5-86-246-002-02; 160 стр.; мягкий: 127x200 мм. 50 руб.
94. ред. Друц, Е.А.; Гесслер, А.Н. «Сказки цыган России»; 1991г.; ISBN: 5-85814-007-6; 320 стр.; мягкий: 126x200 мм. 150 руб.
95. Томас Гоббс «Сочинения (том 1 из 2)»; 1989г.; ISBN: 5-244-00020-9; 624 стр.; твёрдый: 134x206 мм. 350 руб.
96. «Азербайджанские сказки»; 1986г.; 160 стр.; мягкий: 142x199 мм. 50 руб.
97. «Волшебные сказки Востока»; 1993г.; ISBN: 5-7707-4916-4; 400 стр.; твёрдый: 133x207 мм. 100 руб.
98. «Армянские народные сказки»; 1965г.; 400 стр.; твёрдый: 137x207 мм. 350 руб.
99. Сулхан-Саба Орбелиани «О мудрости вымысла»; 1951г.; 236 стр.; твёрдый: 139x206 мм. 100 руб.
100. Лев Успенский «Ты и твоё имя»; 1994г.; ISBN: 5-7610-03-94-5; 288 стр.; твёрдый: 134x207 мм. 70 руб.
101. «Ключ к виноградникам: Путешествие в страну вин, о-де-ви и ликеров Франции»; 1996г.; ISBN: 2-907504-06-1; 124 стр.; твёрдый: 185x236 мм. 300 руб.
102. Е. Суриц (ред.) «Скандинавские сказки»; 1991г.; ISBN: 5-280-02208-X; 335 стр.; мягкий: 163x235 мм. 170 руб.
103. Марк Туллий Цицерон «Речи»; 1993г.; ISBN: 5-02-011168-6; 5-02-011169-4; 848 стр.; твёрдый: 174x221 мм. 400 руб.
104. Джон Падни «Льюис Кэрролл и его мир»; 1982г.; 144 стр.; твёрдый: 197x238 мм. 200 руб.
105. Рихард Иванович Шредер «Русский огород, питомник и плодовый сад»; 1992г.; ISBN: 5-88528-002-9; 880 стр.; твёрдый: 174x243 мм. 500 руб.
106. «Еврейские народные сказки»; 2000г.; ISBN: 5-89091-093-0; 493 стр.; твёрдый: 170x241 мм. 500 руб.
Продам книги (107-200)
107. С. Князева (ред.) «Танзаган - отец алтайцев. Алтайские сказки»; 1978г.; 286 стр.; мягкий: 110x164 мм. 70 руб.
108. Ким Си Сып «Новые рассказы, услышанные на горе Золотой Черепахи»; 1972г.; 208 стр.; мягкий: 122x164 мм. 70 руб.
109. Хань, Юй; Лю, Цзун-Юань «Избранное»; 1979г.; 230 стр.; мягкий: 125x164 мм. 150 руб.
110. «Дважды умершая. Старинные китайские повести»; 1978г.; 408 стр.; мягкий: 125x165 мм. 150 руб.
111. Константин Симонов «Из трех тетрадей»; 1990г.; ISBN: 5-203-00853-1; 368 стр.; твёрдый: 114x170 мм. 70 руб.
112. Ларошфуко, Ф.; Паскаль, Б.; Лабрюйер, Ж. «Суждения и афоризмы»; 1990г.; ISBN: 5-250-01380-5; 384 стр.; мягкий: 102x165 мм. 50 руб.
113. Жорж Санд «Собака и священный цветок: Сказки»; 1991г.; ISBN: 5-235-01905-9; 137 стр.; мягкий: 111x165 мм. 200 руб.
114. Клод Кребийон-Сын «Заблуждения сердца и ума»; 1974г.; 344 стр.; мягкий: 105x163 мм. 50 руб.
115. Журнал «Мир оружия»; март 2006(18); ISSN: 1812-3465; 72 стр.; : 215x295 мм. 100 руб.
116. Отто Вейнингер «Пол и характер. Принципиальное исследование»; 1992г.; ISBN: 5-85255-115-5; 480 стр.; твёрдый: 144x219 мм. 150 руб.
117. М.Г. Рубцова «Полный курс английского языка»; 2004г.; ISBN: 5-17-015209-4; 5-271-04522-6; 544 стр.; твёрдый: 133x207 мм. 150 руб.
118. Карлос Кастанеда «Учение дона Хуана. Отдельная реальность. Путешествие в Икстлан»; 1992г.; ISBN: 5-86828-003-2; 736 стр.; твёрдый: 135x207 мм. 200 руб.
119. Ямамото Цунэтомо «Кодекс Бусидо. Хагакурэ. Сокрытое в листве»; 2003г.; ISBN: 5-699-03502-8; 432 стр.; твёрдый: 123x172 мм. 300 руб.
120. «Ленинской партии рядовой»; 1982г.; 144 стр.; мягкий: 103x200 мм. 60 руб.
121. «Школа убийц (тома 1-3, можно отдельно)»; 2009г.; ISBN: 978-5-9707-0041-9; 584 стр.; мягкий: 128x182 мм. 230 руб.
122. ред. Фролов, И.Т. и др. «Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии (том 1 из 2)»; 1991г.; ISBN: 5-250-00317-6; 464 стр.; твёрдый: 135x207 мм. 160 руб.
123. Платон «Собрание сочинений»; 1990г.; ISBN: 5-244-00385-2; 2877 стр.; твёрдый: 136x206 мм. 2000 руб.
124. Олег Смирнов «Эшелон. Неизбежность»; 1985г.; 576 стр.; твёрдый: 144x222 мм. 60 руб.
125. Н. В. Гулиа «Удивительная физика»; 2003г.; ISBN: 5-93196-331-6; 416 стр.; мягкий: 145x214 мм. 200 руб.
126. Андрей Курпатов «Средство от страха»; 2003г.; ISBN: 5-7654-3064-3; 192 стр.; твёрдый: 131x172 мм. 100 руб.
127. Цезарь, Гай Юлий; Крисп, Гай Саллюстий «Записки о галльской войне, о гражданской войне, об александрийской войне, об африканской войне»; 2002г.; ISBN: 5-17-005087-9; 5-86218-361-2; 752 стр.; твёрдый: 135x207 мм. 400 руб.
128. ред. Яковлев, Л. «Суфии. Восхождение к истине»; 2002г.; ISBN: 5-04-007641-X; 640 стр.; твёрдый: 134x206 мм. 350 руб.
129. Лен Уолш «Самоучитель японского языка»; 2008г.; ISBN: 978-5-17-011413-9; 978-5-271-03125-0; 238 стр.; мягкий: 120x165 мм. 200 руб.
130. Николай Сербский «Избранное»; 2004г.; ISBN: 985-6728-11-8; 624 стр.; твёрдый: 146x206 мм. 200 руб.
131. Брэнон, Давид; Гаан, Деннис; Гаан, Мартин Р. и др. «Хлеб наш насущный»; 2001г.; ISBN: 1-58712-035-6; 368 стр.; мягкий: 123x165 мм. 80 руб.
132. Брэнон, Дэвид; Гаан, Деннис; Гаан, Мартин II и др. «Хлеб наш насущный (октябрь-декабрь)»; 2003г.; ISBN: 1-58712-100-X; 96 стр.; мягкий: 124x185 мм. 20 руб.
133. Брэнон, Дэвид; де Гаан, Деннис; де Гаан, Мартин II и др. «Хлеб наш насущный (январь-март)»; 2004г.; ISBN: 1-58712-103-4; 96 стр.; мягкий: 124x185 мм. 20 руб.
134. Бош, Генри; Брэнон, Дэвид; де Гаан, Деннис и др. «Хлеб наш насущный (апрель-июнь)»; 2004г.; ISBN: 1-58712-108-5; 96 стр.; мягкий: 124x185 мм. 20 руб.
135. Брэнон, Дэвид; Ситас, Анн; де Гаан, Деннис и др. «Хлеб наш насущный (июль-сентябрь)»; 2004г.; ISBN: 1-58712-115-8; 96 стр.; мягкий: 124x185 мм. 20 руб.
136. Брэнон, Дэвид; Ситас, Анн; де Гаан, Деннис и др. «Хлеб наш насущный (октябрь-декабрь)»; 2004г.; ISBN: 1-58712-118-2; 96 стр.; мягкий: 124x185 мм. 20 руб.
137. В.Н. Кузнецова «Путешествуя с Апостолами. Деяния Апостолов. Перевод с греческого и комментарий»; 2002г.; ISBN: 5-85524-152-1; 256 стр.; мягкий: 115x165 мм. 100 руб.
138. Энтони Мелло «Когда Бог смеется. Сборник рассказов-медитаций»; 2003г.; ISBN: 5-9550-0011-9; 240 стр.; твёрдый: 120x170 мм. 130 руб.
139. Энтони Мелло «Молитва лягушки. Сборник расказов-медитаций»; 2003г.; ISBN: 5-9550-0015-1; 256 стр.; твёрдый: 119x170 мм. 200 руб.
140. Энтони Мелло «Одна минута мудрости»; 2003г.; ISBN: 5-9550-0205-7; 256 стр.; твёрдый: 121x170 мм. 179 руб.
141. Энтони Мелло «Одна минута глупости: сборник медитативных притч»; 2003г.; ISBN: 5-9550-0247-2; 352 стр.; твёрдый: 118x170 мм. 75 руб.
142. Брэнон, Дэвид; Ситас, Анн; Гаан, Деннис и др. «Хлеб наш насущный (июль-сентябрь)»; 2005г.; ISBN: 1-58712-126-3; 96 стр.; мягкий: 124x185 мм. 20 руб.
143. Уильям У. Хьюитт «Гипноз для начинающих»; 2010г.; ISBN: 978-5-8183-1463-1; 336 стр.; мягкий: 126x200 мм. 100 руб.
144. «Если бы Бог был человеком»; 2005г.; ISBN: 985-483-500-6; 160 стр.; твёрдый: 122x172 мм. 50 руб.
145. Сергей Моисеев «Почему мы такие разные»; 2005г.; ISBN: 5-94371-796-X; 224 стр.; мягкий: 127x198 мм. 40 руб.
146. Богомолова, Е.; Жаров, Т.; Кедрова, М. «Пособие по литературе для слушателей подготовительных отделений высших учебных заведений»; 1989г.; ISBN: 5-06-000260-8; 448 стр.; твёрдый: 132x207 мм. 100 руб.
147. Торкунова, Т.В.; Алиева, Л.Ю. «Сборник школьных сочинений: 252 варианта»; 2001г.; ISBN: 5-7836-0100-4; 576 стр.; мягкий: 126x200 мм. 100 руб.
148. Лазарчук, Е.Н.; Макарова, Н.Е.; Кульбеда, Н.Н. и др. «Лучшие сочинения по русской литературе»; 2002г.; ISBN: 985-456-610-2; 896 стр.; твёрдый: 132x207 мм. 80 руб.
149. Юрий Щербатых «Психология страха. Популярная энциклопедия»; 2002г.; ISBN: 5-04-010244-5; 512 стр.; твёрдый: 144x217 мм. 150 руб.
150. Сергей Кулик «Мозамбикские сафари»; 1986г.; 244 стр.; мягкий: 138x215 мм. 100 руб.
151. Боккаччо, Джованни; Саккетти, Франко; Пульчи, Луиджи и др. «Итальянская новелла Возрождения»; 1984г.; 270 стр.; мягкий: 140x215 мм. 30 руб.
152. «Индия: религия в политике и общественном сознании»; 1991г.; ISBN: 5-02-017283-9; 208 стр.; мягкий: 144x214 мм. 300 руб.
153. В. Н. Горегляд (ред.) «Из истории общественной мысли Японии XVII- XIX вв»; 1990г.; ISBN: 5-02-016829-7; 216 стр.; мягкий: 144x213 мм. 150 руб.
154. О. М. Чунакова (пер.) «Книга деяний Ардашира сына Папака»; 1987г.; 163 стр.; мягкий: 145x214 мм. 500 руб.
155. А. И. Немировский «Книга для чтения по истории древнего мира»; 1986г.; 287 стр.; твёрдый: 147x222 мм. 30 руб.
156. В. И. Семанов (ред.) «Китайская пейзажная лирика»; 1984г.; 318 стр.; твёрдый: 147x222 мм. 60 руб.
157. Бернгардт Гржимек «Австралийские этюды»; 1971г.; 180 стр.; мягкий: 137x200 мм. 50 руб.
158. Л. А. Смирнова (ред.) «Русская литература. Советская литература: Справочные материалы»; 1989г.; ISBN: 5-09-001189-3; 448 стр.; твёрдый: 149x221 мм. 20 руб.
159. «Том 131. Поэзия Африки»; 1973г.; 688 стр.; твёрдый: 146x205 мм. 90 руб.
160. Е. А. Толмачева (ред.) «Vidal 2010. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России»; 2010г.; ISBN: 978-5-89892-132-3; 1728 стр.; твёрдый: 215x288 мм. 500 руб.
161. Хафез Сабет «Долг Запада: куш в 50 триллионов долларов»; 1994г.; ISBN: 5-88274-003-7; 128 стр.; мягкий: 125x198 мм. 100 руб.
162. Джой Адамсон «Пятнистый сфинкс. Пиппа бросает вызов»; 1983г.; 368 стр.; ледериновый: 145x220 мм. 40 руб.
163. И.А. Николаев (ред.) «Новый сборник лучших сочинений-шпор по литературе для поступающих в ВУЗы»; 2001г.; ISBN: 5-89138-013-7; 96 стр.; мягкий: 130x200 мм. 100 руб.
164. Ходаков, Ю.В.; Эпштейн, Д.А.; Глориозов, П.А. «Неорганическая химия: 9 класс»; 1987г.; 176 стр.; твёрдый: 148x222 мм. 100 руб.
165. Штремплер, Г.И.; Хохлова, А.И. «Методика решения расчётных задач по химии: 8-11 кл.»; 2001г.; ISBN: 5-09-010760-2; 207 стр.; мягкий: 138x211 мм. 100 руб.
166. Ерыгин, Д.П.; Шишкин, А.Е. «Методика решения задач по химии»; 1989г.; ISBN: 5-09-000924-4; 176 стр.; мягкий: 140x214 мм. 100 руб.
167. И. Г. Хомченко «Сборник задач и упражнений по химии для средней школы»; 2001г.; ISBN: 5-7864-0001-8; 222 стр.; мягкий: 126x201 мм. 50 руб.
168. Алистер Маклин «Одиссея крейсера "Улисс"»; 1991г.; ISBN: 5-89942-197-5; 256 стр.; твёрдый: 146x222 мм. 50 руб.
169. Дорофеев, Г.В.; Муравин, Г.К.; Седова, Е.А. «Сборник заданий для проведения письменного экзамена по математике и алгебре и началам анализа за курс средней школы. 11 класс»; 2002г.; ISBN: 5-7107-5312-2; 160 стр.; мягкий: 140x209 мм. 50 руб.
170. И. И. Горпинченко «Откровенно о сокровенном»; 1990г.; 64 стр.; мягкий: 143x200 мм. 50 руб.
171. В. М. Кудинов (ред.) «Первый бумеранг: Мифы и легенды Австралии»; 1980г.; 152 стр.; мягкий: 138x199 мм. 45 руб.
172. Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»; 1991г.; 80 стр.; мягкий: 144x211 мм. 20 руб.
173. Г. А. Романенко «Типология»; 1992г.; 130 стр.; мягкий: 145x195 мм. 50 руб.
174. Д. Н. Ушаков, С. Е. Крючков «Орфографический словарь: Для учащихся средней школы»; 1980г.; 224 стр.; твёрдый: 131x207 мм. 30 руб.
175. Анатолий Буйлов «Большое кочевье»; 1984г.; 430 стр.; ледериновый: 131x206 мм. 10 руб.
176. Анатолий Мариенгоф «Циники»; 1990г.; ISBN: 5-270-01229-4; 110 стр.; мягкий: 133x200 мм. 20 руб.
177. Тур Хейердал «В поисках рая»; 1964г.; 160 стр.; мягкий: 128x200 мм. 10 руб.
178. Карел Чапек «Рассказы из одного кармана. Рассказы из другого кармана»; 1977г.; 358 стр.; твёрдый: 145x205 мм. 50 руб.
179. М. Д. Львов «Собрание сочинений (Том 1 из 3)»; 1987г.; 559 стр.; ледериновый: 132x206 мм. 50 руб.
180. Лариса Васильева «Кремлевские жены»; 1992г.; ISBN: 5-7020-0784-0; 544 стр.; мягкий: 128x200 мм. 9 руб.
181. П. И. Мариковский «По Семиречью»; 1972г.; 240 стр.; мягкий: 138x198 мм. 20 руб.
182. Я.П. Полонский «Сочинения (том 1 из 2)»; 1986г.; 493 стр.; твёрдый: 130x206 мм. 30 руб.
183. Тамара Арчинекова, Алексей Щука «Отсветы лет: Стихи»; 1993г.; ISBN: 5-7479-0536-8; 208 стр.; мягкий: 105x140 мм. 100 руб.
184. К. М. Азадовский, Е. М. Дьяконова «Бальмонт и Япония»; 1991г.; ISBN: 5-02-016722-3; 190 стр.; мягкий: 115x163 мм. 50 руб.
185. Х. Гагуа (ред.) «Грузинские романтики»; 1989г.; ISBN: 5-280-00617-3; 286 стр.; мягкий: 112x164 мм. 50 руб.
186. В. Турчин (ред.) «Физики продолжают шутить»; 1968г.; 316 стр.; мягкий: 124x164 мм. 80 руб.
187. Тарас Шевченко «Кобзарь»; 1984г.; 240 стр.; мягкий: 115x164 мм. 30 руб.
188. Виктория Крамова «Счастливая каторжанка»; 1990г.; ISBN: 5-235-00968-1; 160 стр.; мягкий: 126x164 мм. 400 руб.
189. Константин Ваншенкин «Прикосновенье»; 1977г.; 256 стр.; мягкий: 126x164 мм. 30 руб.
190. Ф.-И. Мельдау «Евангелие от Иоанна с пояснениями. Ответы на вопросы о спасении»; 1999г.; ISBN: 5-7454-0384-5; 112 стр.; мягкий: 114x165 мм. 30 руб.
191. Михай Орсаг «Заводи кого угодно, только не крокодила!»; 1984г.; 144 стр.; мягкий: 125x163 мм. 30 руб.
192. И. В. Стеблева, А. В. Преловский (переводчики) «Поэзия древних тюрков VI-XII веков»; 1993г.; ISBN: 5-85735-074-3; 176 стр.; мягкий: 116x162 мм. 200 руб.
193. А. И. Стреляный «Стреляный на "Свободе", или Последнее мирное лето»; 1990г.; 208 стр.; мягкий: 115x162 мм. 100 руб.
194. Элеонора Корр, Уильям Эванс «Кит в океанариуме»; 1988г.; ISBN: 5-07-000048-9; 162 стр.; мягкий: 112x164 мм. 20 руб.
195. Вернер Садовник «Крестьянин Гельмбрехт»; 1971г.; 112 стр.; мягкий: 106x164 мм. 60 руб.
196. Владимир Арсеньев «Звери=боги=люди»; 1991г.; ISBN: 5-250-01239-6; 160 стр.; мягкий: 102x165 мм. 30 руб.
197. Ян Линдблад «Белый тапир и другие ручные животные»; 1983г.; 184 стр.; мягкий: 128x200 мм. 20 руб.
198. Б. Ф. Воронин «Восточные психо-тренинговые системы»; 1992г.; ISBN: 5-11-001748-4; 184 стр.; мягкий: 130x199 мм. 100 руб.
199. Хтин Аунг Маунг «Бирманские народные сказки»; 1957г.; 144 стр.; мягкий: 128x200 мм. 20 руб.
200. Г. Е. Лах Ман Чун «Эта замечательная йога, или Взгляд в себя»; 1992г.; ISBN: 5-278-00333-2; 176 стр.; мягкий: 125x198 мм. 40 руб.
108. Ким Си Сып «Новые рассказы, услышанные на горе Золотой Черепахи»; 1972г.; 208 стр.; мягкий: 122x164 мм. 70 руб.
109. Хань, Юй; Лю, Цзун-Юань «Избранное»; 1979г.; 230 стр.; мягкий: 125x164 мм. 150 руб.
110. «Дважды умершая. Старинные китайские повести»; 1978г.; 408 стр.; мягкий: 125x165 мм. 150 руб.
111. Константин Симонов «Из трех тетрадей»; 1990г.; ISBN: 5-203-00853-1; 368 стр.; твёрдый: 114x170 мм. 70 руб.
112. Ларошфуко, Ф.; Паскаль, Б.; Лабрюйер, Ж. «Суждения и афоризмы»; 1990г.; ISBN: 5-250-01380-5; 384 стр.; мягкий: 102x165 мм. 50 руб.
113. Жорж Санд «Собака и священный цветок: Сказки»; 1991г.; ISBN: 5-235-01905-9; 137 стр.; мягкий: 111x165 мм. 200 руб.
114. Клод Кребийон-Сын «Заблуждения сердца и ума»; 1974г.; 344 стр.; мягкий: 105x163 мм. 50 руб.
115. Журнал «Мир оружия»; март 2006(18); ISSN: 1812-3465; 72 стр.; : 215x295 мм. 100 руб.
116. Отто Вейнингер «Пол и характер. Принципиальное исследование»; 1992г.; ISBN: 5-85255-115-5; 480 стр.; твёрдый: 144x219 мм. 150 руб.
117. М.Г. Рубцова «Полный курс английского языка»; 2004г.; ISBN: 5-17-015209-4; 5-271-04522-6; 544 стр.; твёрдый: 133x207 мм. 150 руб.
118. Карлос Кастанеда «Учение дона Хуана. Отдельная реальность. Путешествие в Икстлан»; 1992г.; ISBN: 5-86828-003-2; 736 стр.; твёрдый: 135x207 мм. 200 руб.
119. Ямамото Цунэтомо «Кодекс Бусидо. Хагакурэ. Сокрытое в листве»; 2003г.; ISBN: 5-699-03502-8; 432 стр.; твёрдый: 123x172 мм. 300 руб.
120. «Ленинской партии рядовой»; 1982г.; 144 стр.; мягкий: 103x200 мм. 60 руб.
121. «Школа убийц (тома 1-3, можно отдельно)»; 2009г.; ISBN: 978-5-9707-0041-9; 584 стр.; мягкий: 128x182 мм. 230 руб.
122. ред. Фролов, И.Т. и др. «Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии (том 1 из 2)»; 1991г.; ISBN: 5-250-00317-6; 464 стр.; твёрдый: 135x207 мм. 160 руб.
123. Платон «Собрание сочинений»; 1990г.; ISBN: 5-244-00385-2; 2877 стр.; твёрдый: 136x206 мм. 2000 руб.
124. Олег Смирнов «Эшелон. Неизбежность»; 1985г.; 576 стр.; твёрдый: 144x222 мм. 60 руб.
125. Н. В. Гулиа «Удивительная физика»; 2003г.; ISBN: 5-93196-331-6; 416 стр.; мягкий: 145x214 мм. 200 руб.
126. Андрей Курпатов «Средство от страха»; 2003г.; ISBN: 5-7654-3064-3; 192 стр.; твёрдый: 131x172 мм. 100 руб.
127. Цезарь, Гай Юлий; Крисп, Гай Саллюстий «Записки о галльской войне, о гражданской войне, об александрийской войне, об африканской войне»; 2002г.; ISBN: 5-17-005087-9; 5-86218-361-2; 752 стр.; твёрдый: 135x207 мм. 400 руб.
128. ред. Яковлев, Л. «Суфии. Восхождение к истине»; 2002г.; ISBN: 5-04-007641-X; 640 стр.; твёрдый: 134x206 мм. 350 руб.
129. Лен Уолш «Самоучитель японского языка»; 2008г.; ISBN: 978-5-17-011413-9; 978-5-271-03125-0; 238 стр.; мягкий: 120x165 мм. 200 руб.
130. Николай Сербский «Избранное»; 2004г.; ISBN: 985-6728-11-8; 624 стр.; твёрдый: 146x206 мм. 200 руб.
131. Брэнон, Давид; Гаан, Деннис; Гаан, Мартин Р. и др. «Хлеб наш насущный»; 2001г.; ISBN: 1-58712-035-6; 368 стр.; мягкий: 123x165 мм. 80 руб.
132. Брэнон, Дэвид; Гаан, Деннис; Гаан, Мартин II и др. «Хлеб наш насущный (октябрь-декабрь)»; 2003г.; ISBN: 1-58712-100-X; 96 стр.; мягкий: 124x185 мм. 20 руб.
133. Брэнон, Дэвид; де Гаан, Деннис; де Гаан, Мартин II и др. «Хлеб наш насущный (январь-март)»; 2004г.; ISBN: 1-58712-103-4; 96 стр.; мягкий: 124x185 мм. 20 руб.
134. Бош, Генри; Брэнон, Дэвид; де Гаан, Деннис и др. «Хлеб наш насущный (апрель-июнь)»; 2004г.; ISBN: 1-58712-108-5; 96 стр.; мягкий: 124x185 мм. 20 руб.
135. Брэнон, Дэвид; Ситас, Анн; де Гаан, Деннис и др. «Хлеб наш насущный (июль-сентябрь)»; 2004г.; ISBN: 1-58712-115-8; 96 стр.; мягкий: 124x185 мм. 20 руб.
136. Брэнон, Дэвид; Ситас, Анн; де Гаан, Деннис и др. «Хлеб наш насущный (октябрь-декабрь)»; 2004г.; ISBN: 1-58712-118-2; 96 стр.; мягкий: 124x185 мм. 20 руб.
137. В.Н. Кузнецова «Путешествуя с Апостолами. Деяния Апостолов. Перевод с греческого и комментарий»; 2002г.; ISBN: 5-85524-152-1; 256 стр.; мягкий: 115x165 мм. 100 руб.
138. Энтони Мелло «Когда Бог смеется. Сборник рассказов-медитаций»; 2003г.; ISBN: 5-9550-0011-9; 240 стр.; твёрдый: 120x170 мм. 130 руб.
139. Энтони Мелло «Молитва лягушки. Сборник расказов-медитаций»; 2003г.; ISBN: 5-9550-0015-1; 256 стр.; твёрдый: 119x170 мм. 200 руб.
140. Энтони Мелло «Одна минута мудрости»; 2003г.; ISBN: 5-9550-0205-7; 256 стр.; твёрдый: 121x170 мм. 179 руб.
141. Энтони Мелло «Одна минута глупости: сборник медитативных притч»; 2003г.; ISBN: 5-9550-0247-2; 352 стр.; твёрдый: 118x170 мм. 75 руб.
142. Брэнон, Дэвид; Ситас, Анн; Гаан, Деннис и др. «Хлеб наш насущный (июль-сентябрь)»; 2005г.; ISBN: 1-58712-126-3; 96 стр.; мягкий: 124x185 мм. 20 руб.
143. Уильям У. Хьюитт «Гипноз для начинающих»; 2010г.; ISBN: 978-5-8183-1463-1; 336 стр.; мягкий: 126x200 мм. 100 руб.
144. «Если бы Бог был человеком»; 2005г.; ISBN: 985-483-500-6; 160 стр.; твёрдый: 122x172 мм. 50 руб.
145. Сергей Моисеев «Почему мы такие разные»; 2005г.; ISBN: 5-94371-796-X; 224 стр.; мягкий: 127x198 мм. 40 руб.
146. Богомолова, Е.; Жаров, Т.; Кедрова, М. «Пособие по литературе для слушателей подготовительных отделений высших учебных заведений»; 1989г.; ISBN: 5-06-000260-8; 448 стр.; твёрдый: 132x207 мм. 100 руб.
147. Торкунова, Т.В.; Алиева, Л.Ю. «Сборник школьных сочинений: 252 варианта»; 2001г.; ISBN: 5-7836-0100-4; 576 стр.; мягкий: 126x200 мм. 100 руб.
148. Лазарчук, Е.Н.; Макарова, Н.Е.; Кульбеда, Н.Н. и др. «Лучшие сочинения по русской литературе»; 2002г.; ISBN: 985-456-610-2; 896 стр.; твёрдый: 132x207 мм. 80 руб.
149. Юрий Щербатых «Психология страха. Популярная энциклопедия»; 2002г.; ISBN: 5-04-010244-5; 512 стр.; твёрдый: 144x217 мм. 150 руб.
150. Сергей Кулик «Мозамбикские сафари»; 1986г.; 244 стр.; мягкий: 138x215 мм. 100 руб.
151. Боккаччо, Джованни; Саккетти, Франко; Пульчи, Луиджи и др. «Итальянская новелла Возрождения»; 1984г.; 270 стр.; мягкий: 140x215 мм. 30 руб.
152. «Индия: религия в политике и общественном сознании»; 1991г.; ISBN: 5-02-017283-9; 208 стр.; мягкий: 144x214 мм. 300 руб.
153. В. Н. Горегляд (ред.) «Из истории общественной мысли Японии XVII- XIX вв»; 1990г.; ISBN: 5-02-016829-7; 216 стр.; мягкий: 144x213 мм. 150 руб.
154. О. М. Чунакова (пер.) «Книга деяний Ардашира сына Папака»; 1987г.; 163 стр.; мягкий: 145x214 мм. 500 руб.
155. А. И. Немировский «Книга для чтения по истории древнего мира»; 1986г.; 287 стр.; твёрдый: 147x222 мм. 30 руб.
156. В. И. Семанов (ред.) «Китайская пейзажная лирика»; 1984г.; 318 стр.; твёрдый: 147x222 мм. 60 руб.
157. Бернгардт Гржимек «Австралийские этюды»; 1971г.; 180 стр.; мягкий: 137x200 мм. 50 руб.
158. Л. А. Смирнова (ред.) «Русская литература. Советская литература: Справочные материалы»; 1989г.; ISBN: 5-09-001189-3; 448 стр.; твёрдый: 149x221 мм. 20 руб.
159. «Том 131. Поэзия Африки»; 1973г.; 688 стр.; твёрдый: 146x205 мм. 90 руб.
160. Е. А. Толмачева (ред.) «Vidal 2010. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России»; 2010г.; ISBN: 978-5-89892-132-3; 1728 стр.; твёрдый: 215x288 мм. 500 руб.
161. Хафез Сабет «Долг Запада: куш в 50 триллионов долларов»; 1994г.; ISBN: 5-88274-003-7; 128 стр.; мягкий: 125x198 мм. 100 руб.
162. Джой Адамсон «Пятнистый сфинкс. Пиппа бросает вызов»; 1983г.; 368 стр.; ледериновый: 145x220 мм. 40 руб.
163. И.А. Николаев (ред.) «Новый сборник лучших сочинений-шпор по литературе для поступающих в ВУЗы»; 2001г.; ISBN: 5-89138-013-7; 96 стр.; мягкий: 130x200 мм. 100 руб.
164. Ходаков, Ю.В.; Эпштейн, Д.А.; Глориозов, П.А. «Неорганическая химия: 9 класс»; 1987г.; 176 стр.; твёрдый: 148x222 мм. 100 руб.
165. Штремплер, Г.И.; Хохлова, А.И. «Методика решения расчётных задач по химии: 8-11 кл.»; 2001г.; ISBN: 5-09-010760-2; 207 стр.; мягкий: 138x211 мм. 100 руб.
166. Ерыгин, Д.П.; Шишкин, А.Е. «Методика решения задач по химии»; 1989г.; ISBN: 5-09-000924-4; 176 стр.; мягкий: 140x214 мм. 100 руб.
167. И. Г. Хомченко «Сборник задач и упражнений по химии для средней школы»; 2001г.; ISBN: 5-7864-0001-8; 222 стр.; мягкий: 126x201 мм. 50 руб.
168. Алистер Маклин «Одиссея крейсера "Улисс"»; 1991г.; ISBN: 5-89942-197-5; 256 стр.; твёрдый: 146x222 мм. 50 руб.
169. Дорофеев, Г.В.; Муравин, Г.К.; Седова, Е.А. «Сборник заданий для проведения письменного экзамена по математике и алгебре и началам анализа за курс средней школы. 11 класс»; 2002г.; ISBN: 5-7107-5312-2; 160 стр.; мягкий: 140x209 мм. 50 руб.
170. И. И. Горпинченко «Откровенно о сокровенном»; 1990г.; 64 стр.; мягкий: 143x200 мм. 50 руб.
171. В. М. Кудинов (ред.) «Первый бумеранг: Мифы и легенды Австралии»; 1980г.; 152 стр.; мягкий: 138x199 мм. 45 руб.
172. Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»; 1991г.; 80 стр.; мягкий: 144x211 мм. 20 руб.
173. Г. А. Романенко «Типология»; 1992г.; 130 стр.; мягкий: 145x195 мм. 50 руб.
174. Д. Н. Ушаков, С. Е. Крючков «Орфографический словарь: Для учащихся средней школы»; 1980г.; 224 стр.; твёрдый: 131x207 мм. 30 руб.
175. Анатолий Буйлов «Большое кочевье»; 1984г.; 430 стр.; ледериновый: 131x206 мм. 10 руб.
176. Анатолий Мариенгоф «Циники»; 1990г.; ISBN: 5-270-01229-4; 110 стр.; мягкий: 133x200 мм. 20 руб.
177. Тур Хейердал «В поисках рая»; 1964г.; 160 стр.; мягкий: 128x200 мм. 10 руб.
178. Карел Чапек «Рассказы из одного кармана. Рассказы из другого кармана»; 1977г.; 358 стр.; твёрдый: 145x205 мм. 50 руб.
179. М. Д. Львов «Собрание сочинений (Том 1 из 3)»; 1987г.; 559 стр.; ледериновый: 132x206 мм. 50 руб.
180. Лариса Васильева «Кремлевские жены»; 1992г.; ISBN: 5-7020-0784-0; 544 стр.; мягкий: 128x200 мм. 9 руб.
181. П. И. Мариковский «По Семиречью»; 1972г.; 240 стр.; мягкий: 138x198 мм. 20 руб.
182. Я.П. Полонский «Сочинения (том 1 из 2)»; 1986г.; 493 стр.; твёрдый: 130x206 мм. 30 руб.
183. Тамара Арчинекова, Алексей Щука «Отсветы лет: Стихи»; 1993г.; ISBN: 5-7479-0536-8; 208 стр.; мягкий: 105x140 мм. 100 руб.
184. К. М. Азадовский, Е. М. Дьяконова «Бальмонт и Япония»; 1991г.; ISBN: 5-02-016722-3; 190 стр.; мягкий: 115x163 мм. 50 руб.
185. Х. Гагуа (ред.) «Грузинские романтики»; 1989г.; ISBN: 5-280-00617-3; 286 стр.; мягкий: 112x164 мм. 50 руб.
186. В. Турчин (ред.) «Физики продолжают шутить»; 1968г.; 316 стр.; мягкий: 124x164 мм. 80 руб.
187. Тарас Шевченко «Кобзарь»; 1984г.; 240 стр.; мягкий: 115x164 мм. 30 руб.
188. Виктория Крамова «Счастливая каторжанка»; 1990г.; ISBN: 5-235-00968-1; 160 стр.; мягкий: 126x164 мм. 400 руб.
189. Константин Ваншенкин «Прикосновенье»; 1977г.; 256 стр.; мягкий: 126x164 мм. 30 руб.
190. Ф.-И. Мельдау «Евангелие от Иоанна с пояснениями. Ответы на вопросы о спасении»; 1999г.; ISBN: 5-7454-0384-5; 112 стр.; мягкий: 114x165 мм. 30 руб.
191. Михай Орсаг «Заводи кого угодно, только не крокодила!»; 1984г.; 144 стр.; мягкий: 125x163 мм. 30 руб.
192. И. В. Стеблева, А. В. Преловский (переводчики) «Поэзия древних тюрков VI-XII веков»; 1993г.; ISBN: 5-85735-074-3; 176 стр.; мягкий: 116x162 мм. 200 руб.
193. А. И. Стреляный «Стреляный на "Свободе", или Последнее мирное лето»; 1990г.; 208 стр.; мягкий: 115x162 мм. 100 руб.
194. Элеонора Корр, Уильям Эванс «Кит в океанариуме»; 1988г.; ISBN: 5-07-000048-9; 162 стр.; мягкий: 112x164 мм. 20 руб.
195. Вернер Садовник «Крестьянин Гельмбрехт»; 1971г.; 112 стр.; мягкий: 106x164 мм. 60 руб.
196. Владимир Арсеньев «Звери=боги=люди»; 1991г.; ISBN: 5-250-01239-6; 160 стр.; мягкий: 102x165 мм. 30 руб.
197. Ян Линдблад «Белый тапир и другие ручные животные»; 1983г.; 184 стр.; мягкий: 128x200 мм. 20 руб.
198. Б. Ф. Воронин «Восточные психо-тренинговые системы»; 1992г.; ISBN: 5-11-001748-4; 184 стр.; мягкий: 130x199 мм. 100 руб.
199. Хтин Аунг Маунг «Бирманские народные сказки»; 1957г.; 144 стр.; мягкий: 128x200 мм. 20 руб.
200. Г. Е. Лах Ман Чун «Эта замечательная йога, или Взгляд в себя»; 1992г.; ISBN: 5-278-00333-2; 176 стр.; мягкий: 125x198 мм. 40 руб.
201-300; книга 129 продана
201. С. С. Мосияш «Летающие ночью»; 1985г.; 160 стр.; мягкий: 128x200 мм. 40 руб.
202. П. А. Мантейфель «Рассказы натуралиста»; 1984г.; 184 стр.; мягкий: 128x198 мм. 30 руб.
203. Конрад З. Лоренц «Кольцо царя Соломона»; 1978г.; 208 стр.; издательский картонаж: 133x207 мм. 20 руб.
204. Шри Матаджи Нирмала Деви «Сборник лекций за 2000 год»; 2001г.; ISBN: 5-93376-034-X; 144 стр.; мягкий: 142x200 мм. 50 руб.
А2. Сан-Мен Мун «Новая Надежда. 12 бесед Сан-Мен Муна. Часть 2»; 1997г.; 116 стр.; мягкий: 143x200 мм. 30 руб.
А3. Ли Сан-Хон «Истинные Родители – спасители Небес и Земли»; 2001г.; 176 стр.; мягкий: 142x210 мм. 50 руб.
205. (комикс в 4-х частях) «Парк Юрского периода №3»; 1994г.; ISBN: 5-85044-063-1; 32 стр.; мягкий: 166x255 мм. 100 руб.
206. (комикс в 4-х частях) «Парк Юрского периода №4»; 1994г.; ISBN: 5-85044-064-X; 32 стр.; мягкий: 166x255 мм. 100 руб.
207. Оскар Ратти, Адель Уэстбрук «Самураи»; 2003г.; ISBN: 5-699-04611-9; 640 стр.; твёрдый: 150x219 мм. 200 руб.
208. Эрик Нюстрем «Библейский словарь»; 2001г.; ISBN: 5-7454-0452-3; 530 стр.; ледериновый: 151x221 мм. 450 руб.
209. Бахаулла «Китаб-и-Иган. Книга несомненности»; 2000г.; ISBN: 5-93283-001-8; 215 стр.; ледериновый: 147x213 мм. 250 руб.
210. Михаэль Лайтман «Наука Каббала»; 2002г.; ISBN: 5-902172-01-2; 600 стр.; ледериновый: 153x222 мм. 400 руб.
211. Генри Г. Геллей «Библейский справочник»; 2002г.; ISBN: 5-7454-0674-7; 884 стр.; ледериновый: 146x221 мм. 400 руб.
212. А. И. Герцен «Собрание сочинений (Том 20 из 30)»; 1960г.; 496 стр.; ледериновый: 153x225 мм. 100 руб.
213. Сон-Мён Мун «Божья воля и мир. Часть II»; 1999г.; ISBN: 5-89117-030-2; 392 стр.; мягкий: 145x213 мм. 100 руб.
214. Елена Уайт «Возвысьте Его»; 1998г.; ISBN: 5-86847-203-9; 384 стр.; твёрдый: 151x222 мм. 100 руб.
215. «Гея. Альманах научной фантастики»; 1990г.; ISBN: 5-244-00445-X; 432 стр.; ламинированный твёрдый: 147x217 мм. 30 руб.
216. «Меня зовут Коадовальдо Эрера. Рассказы современных писателей Кубы. Стихи Николаса Гильена»; 1976г.; 127 стр.; твёрдый: 173x222 мм. 55 руб.
217. А. Волков «Желтый туман. Тайна заброшенного замка»; 1992г.; ISBN: 5-235-01964-4; 254 стр.; твёрдый: 167x238 мм. 10 руб.
218. игумен Аристарх (Лоханов) - сост. «Жития святых»; 2002г.; ISBN: 5-94741-007-9; 1184 стр.; ледериновый: 180x238 мм. 700 руб.
219. И. С. Чернявская (сост.) «Книга дружбы»; 1987г.; 335 стр.; твёрдый: 172x221 мм. 95 руб.
220. Фарли Моуэт «Трагедии моря»; 1988г.; ISBN: 5-01-001079-8; 352 стр.; мягкий: 163x235 мм. 100 руб.
221. Игорь Акимушкин «Мир животных»; 1971г.; 330 стр.; ледериновый: 169x237 мм. 100 руб.
222. «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета»; 2000г.; ISBN: 5-85524-052-5; 1536 стр.; ледериновый: 172x242 мм. 150 руб.
223. Н.М. Пржевальский «Путешествие в Уссурийском крае, 1867-1869 гг.»; 1947г.; 310 стр.; твёрдый: 175x265 мм. 200 руб.
224. Е. В. Михайловский, К. Б. Серебряков «Автомобили»; 1967г.; 372 стр.; твёрдый: 180x267 мм. 50 руб.
225. Абуль-Фарадж «Книга занимательных историй»; 1961г.; 294 стр.; ледериновый: 138x172 мм. 50 руб.
226. Г. А. Федосеев «Последний костёр»; 1981г.; 240 стр.; мягкий: 124x166 мм. 30 руб.
227. Сергей Патласов (сост.) «Не только мёртвые»; 1992г.; 312 стр.; мягкий: 127x166 мм. 30 руб.
228. Илья Ильф, Евгений Петров «Двенадцать стульев»; 2003г.; ISBN: 5-352-00491-0; 384 стр.; мягкий: 116x178 мм. 30 руб.
229. «Радостная весть Новый Завет в переводе с древнегреческого»; 2001г.; ISBN: 5-85524-138-6; 432 стр.; ламинированный твёрдый: 134x206 мм. 100 руб.
230. «Библия. Современный перевод библейских текстов»; 2001г.; ISBN: 1-885427-81-6; 1158 стр.; ледериновый: 144x206 мм. 400 руб.
231. Дмитрий Дождев «Римское частное право»; 2003г.; ISBN: 5-89123-382-7; 784 стр.; ледериновый: 148x218 мм. 200 руб.
232. Ян Флеминг «Доктор "NO"»; 1990г.; 173 стр.; мягкий: 135x198 мм. 10 руб.
233. Владимир Леви «Искусство быть собой»; 1977г.; 208 стр.; мягкий: 130x198 мм. 10 руб.
234. В. И. Даль «Толковый словарь русского языка. Современное написание»; 2007г.; ISBN: 5-17-039815-8; 5-271-15087-9; 5-9762-1397-9; 757 стр.; твёрдый: 104x146 мм. 30 руб.
235. Дорин Тови «Хлопот полон рот»; 1998г.; ISBN: 5-7632-0881-1; 245 стр.; мягкий: 112x165 мм. 80 руб.
236. Андрей Белый «Серебряный голубь: Повесть в семи главах»; 1989г.; ISBN: 5-280-01312-9; 464 стр.; мягкий: 112x164 мм. 30 руб.
237. Павел Цупко «Пикировщики»; 1982г.; 239 стр.; мягкий: 124x165 мм. 35 руб.
238. Казимир Валишевский «Иван Грозный»; 1989г.; ISBN: 5-85202-001-X; 418 стр.; мягкий: 141x205 мм. 40 руб.
А4. Ли Чхон Су (сост.) «Принципы отличия духа»; 1996г.; 112 стр.; мягкий: 126x189 мм. 30 руб.
239. Валерий Балаян, Роберт Короткий «Химический язык насекомых»; 1987г.; 140 стр.; мягкий: 128x200 мм. 40 руб.
240. И. С. Тургенев «Литературные и житейские воспоминания»; 1987г.; 384 стр.; мягкий: 136x199 мм. 30 руб.
241. Г. П. Малахов «Том 1. Очищение организма»; 1994г.; ISBN: 5-88596-007-0; 360 стр.; мягкий: 125x201 мм. 20 руб.
242. Г. П. Малахов «Том 2. Биосинтез и биоэнергетика»; 1994г.; ISBN: 5-88956-005-64; 320 стр.; мягкий: 128x201 мм. 20 руб.
243. Г. П. Малахов «Том 3. Биоритмология и уринотерапия»; 1994г.; ISBN: 5-88596-008-9; 352 стр.; мягкий: 125x200 мм. 20 руб.
244. Г. П. Малахов «Том 4. Создание собственной системы оздоровления»; 1995г.; ISBN: 5-88596-008-9; 320 стр.; мягкий: 126x201 мм. 20 руб.
245. Г. П. Малахов «Том 5. Голодание: Авторский учебник»; 1996г.; ISBN: 5-88596-009-7; 320 стр.; мягкий: 127x200 мм. 10 руб.
246. М. Я. Жолондз «Лишний вес. Новая диетология»; 2000г.; ISBN: 5-266-00079-1; 213 стр.; мягкий: 127x200 мм. 40 руб.
247. Евгений Пермяк «Уральские романы»; 1971г.; 468 стр.; твёрдый: 132x205 мм. 50 руб.
248. А. Авдеенко «Черные колокола»; 1964г.; 320 стр.; твёрдый: 135x208 мм. 70 руб.
249. Максим Горький «Собрание сочинений. В 30 томах (Том 7)»; 1950г.; 540 стр.; ледериновый: 140x202 мм. 45 руб.
250. Ал. Алтаев «Впереди веков»; 1959г.; 495 стр.; твёрдый: 150x222 мм. 10 руб.
251. ред. Лялин, С.Н.; Белоконев, В.С.; Бобков, Ф.Д. и др. «Особое задание»; 1968г.; 382 стр.; издательский картонаж: 138x206 мм. 100 руб.
252. Л. Р. Вейцман; Р. Л. Вейцман «Геометрия: основные сведения школьного курса»; 1998г.; ISBN: 966-548-016-2; 80 стр.; мягкий: 130x199 мм. 20 руб.
253. Л. Р. Вейцман; Р. Л. Вейцман «Алгебра: основные сведения школьного курса»; 1998г.; ISBN: 966-548-011-1; 80 стр.; мягкий: 130x199 мм. 20 руб.
254. Митко Яворски «Пшеничное зерно и Океан»; 1982г.; 140 стр.; мягкий: 125x196 мм. 40 руб.
255. Иоанн Максимович «Илиотропион или сообразование человеческой воли с Божественной волей»; 2003г.; ISBN: 5-94615-003-0; 512 стр.; ламинированный твёрдый: 132x206 мм. 150 руб.
256. В. М. Санги «Антология фольклора народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока»; 1989г.; ISBN: 5-7479-0099-4; 496 стр.; ламинированный твёрдый: 134x206 мм. 300 руб.
257. Елена Дьяконова (ред.) «Светлый источник. Средневековая поэзия Китая, Кореи, Вьетнама»; 1989г.; 480 стр.; ламинированный мягкий: 126x199 мм. 10 руб.
258. Г. К. Марадонес «ЦРУ без маски»; 1979г.; 176 стр.; мягкий: 124x200 мм. 30 руб.
259. Антонель, Д.; Жобер, А.; Ковальсон, Л. «Заговоры ЦРУ»; 1979г.; 376 стр.; мягкий: 127x199 мм. 50 руб.
260. С. Т. Кузьмин «Сроку давности не подлежит»; 1986г.; 206 стр.; мягкий: 125x200 мм. 45 руб.
261. В. Л. Шохина (ред.) «Недолгое пребывание в камере пыток. Повести и рассказы»; 1991г.; ISBN: 5-253-00236-7; 480 стр.; мягкий: 126x200 мм. 30 руб.
262. Емелин, П.; Романов, А. «Мир человека»; 1989г.; ISBN: 5-235-00601-1; 222 стр.; мягкий: 139x209 мм. 25 руб.
263. Лидия Кузьмина «Конструктор вертолетов. Страницы жизни Н. И. Камова»; 1988г.; ISBN: 5-235-00606-2; 255 стр.; мягкий: 128x200 мм. 70 руб.
264. Марк Твен «Избранные произведения. В 5 томах (тома 2-5)»; 1992г.; ISBN: 5-7585-0008-9; 1392 стр.; ледериновый: 134x206 мм. 400 руб.
265. Владимир Шмерлинг «Котовский»; 1951г.; 256 стр.; издательский картонаж: 135x207 мм. 150 руб.
266. Н. С. Лесков «Левша. Повести и рассказы»; 1981г.; 344 стр.; издательский картонаж: 133x207 мм. 30 руб.
267. «Наши сказки»; 1987г.; 288 стр.; издательский картонаж: 132x207 мм. 50 руб.
268. А. А. Исаев (сост.) «Если хочешь быть здоров»; 1988г.; ISBN: 5-278-00053-8; 352 стр.; ледериновый: 131x207 мм. 100 руб.
269. Николай Жуковский «Дипломаты нового мира»; 1982г.; 302 стр.; ледериновый: 135x207 мм. 40 руб.
270. Бруно Ясенский «Человек меняет кожу»; 1959г.; 698 стр.; издательский картонаж: 137x206 мм. 10 руб.
271. Мария Евгеньева «Любовники Екатерины»; 1989г.; 64 стр.; мягкий: 128x193 мм. 25 руб.
272. Евгений Кочетков, Екатерина Кочеткова «Алгебра и элементарные функции. В 2-х томах (Т. 1)»; 1967г.; 352 стр.; ледериновый: 145x219 мм. 30 руб.
273. Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»; 1985г.; 158 стр.; издательский картонаж: 133x207 мм. 30 руб.
274. Ангелина Королева «Как привлечь деньги в свою жизнь»; 2000г.; ISBN: 5-93878-004-7; 126 стр.; мягкий: 124x198 мм. 100 руб.
275. Брюс Фредериксон «Ответ сатанизму»; 2000г.; ISBN: 5-93628-006-3; 48 стр.; мягкий: 1139x204 мм. 30 руб.
276. Герберт Шлоссберг «Церковь и её гонители»; 2003г.; ISBN: 5-94861-016-0; 240 стр.; ламинированный мягкий: 140x204 мм. 100 руб.
277. И. С. Проханов «В котле России. Автобиография Ивана Степановича Проханова с изложением главных фактов движения Евангельских христиан в России»; 1993г.; ISBN: 5-85770-115-5; 256 стр.; мягкий: 136x196 мм. 100 руб.
278. Т. Л. Богданова «Биология. Задания и упражнения»; 1991г.; ISBN: 5-06-001728-1; 349 стр.; ледериновый: 130x206 мм. 100 руб.
279. В. Т. Башкирова (ред.) «Русская историческая повесть первой половины XIX века»; 1986г.; 765 стр.; ледериновый: 135x206 мм. 30 руб.
280. Рюноскэ Акутагава «Паутинка. Новеллы»; 1987г.; 480 стр.; мягкий: 127x199 мм. 30 руб.
281. В. П. Аникин (ред.) «Сказки народов СССР. В 2 томах (Том 2)»; 1989г.; 592 стр.; твёрдый: 134x206 мм. 100 руб.
282. Н. Б. Завитаева (ред.) «Индийские народные сказки»; 1992г.; ISBN: 5-8420-003-2; стр.; мягкий: 132x201 мм. 100 руб.
283. «Заколдованный замок: персидские сказки»; 1992г.; ISBN: 5-87542-062-6; 320 стр.; мягкий: 142x200 мм. 100 руб.
284. Г. Дудкина (ред.) «Пионовый фонарь: Японская фантастическая проза»; 1991г.; ISBN: 5-280-01428-1; 399 стр.; мягкий: 126x198 мм. 100 руб.
285. Дж. Р. Р. Толкиен «Властелин колец»; 2002г.; ISBN: 5-04-008176-6; 992 стр.; ледериновый: 138x206 мм. 150 руб.
А5. «Познание, ведущее к вечной жизни»; 1995г.; 192 стр.; твёрдый: 108x162 мм. 50 руб.
286. Оскар Курганов «Американцы в Японии»; 1948г.; 248 стр.; издательский картонаж: 113x167 мм. 70 руб.
287. Газарос Агаян «Сказки»; 1989г.; ISBN: 5-545-00256-1; 240 стр.; издательский картонаж: 147x172 мм. 300 руб.
288. Станислав Пылёв «Гудят колокола по всей России»; 1994г.; ISBN: 5-25142-008-0; 56 стр.; мягкий: 113x164 мм. 30 руб.
289. Николай Поваренкин «Амурские волны»; 1970г.; 80 стр.; мягкий: 128x166 мм. 50 руб.
290. Юрий Герман «Операция "С Новым Годом!"»; 1964г.; 424 стр.; ледериновый: 135x171 мм. 30 руб.
291. «Арабские народные сказки»; 1990г.; ISBN: 5-02-016549-2; 317 стр.; твёрдый: 137x207 мм. 100 руб.
292. «Средневековые фантастические рассказы. Том 1»; 1983г.; 240 стр.; мягкий: 144x200 мм. 50 руб.
293. «Средневековая персидская проза»; 1986г.; 480 стр.; ламинированный мягкий: 141x209 мм. 50 руб.
294. Лууле Виилма «В согласии с собой. Книга гордости и стыда»; 2003г.; ISBN: 9984-10-140-1; 281 стр.; мягкий: 126x198 мм. 50 руб.
295. Лууле Виилма «Как стать счастливым»; 2004г.; ISBN: 9984-10-177-0; 668 стр.; ламинированный твёрдый: 133x207 мм. 50 руб.
296. «Курдские сказки, легенды и предания»; 1989г.; ISBN: 5-02-016783-5; 624 стр.; ледериновый: 146x222 мм. 150 руб.
297. Игорь Скабрек «За Тридевять Земель»; 1988г.; ISBN: 5-235-00011-0; 223 стр.; твёрдый: 168x239 мм. 50 руб.
298. «Подарок молодым хозяйкам»; 1992г.; ISBN: 5-7041-0073-2; 736 стр.; ламинированный твёрдый: 172x246 мм. 500 руб.
299. В. Г. Гусев «Наши питомцы»; 1987г.; 64 стр.; мягкий: 200x259 мм. 20 руб.
300. И. В. Ильенко «Рязанский кремль историко-архитектурный музей-заповедник»; 1978г.; 40 стр.; мягкий: 216x190 мм. 10 руб.
202. П. А. Мантейфель «Рассказы натуралиста»; 1984г.; 184 стр.; мягкий: 128x198 мм. 30 руб.
203. Конрад З. Лоренц «Кольцо царя Соломона»; 1978г.; 208 стр.; издательский картонаж: 133x207 мм. 20 руб.
204. Шри Матаджи Нирмала Деви «Сборник лекций за 2000 год»; 2001г.; ISBN: 5-93376-034-X; 144 стр.; мягкий: 142x200 мм. 50 руб.
А2. Сан-Мен Мун «Новая Надежда. 12 бесед Сан-Мен Муна. Часть 2»; 1997г.; 116 стр.; мягкий: 143x200 мм. 30 руб.
А3. Ли Сан-Хон «Истинные Родители – спасители Небес и Земли»; 2001г.; 176 стр.; мягкий: 142x210 мм. 50 руб.
205. (комикс в 4-х частях) «Парк Юрского периода №3»; 1994г.; ISBN: 5-85044-063-1; 32 стр.; мягкий: 166x255 мм. 100 руб.
206. (комикс в 4-х частях) «Парк Юрского периода №4»; 1994г.; ISBN: 5-85044-064-X; 32 стр.; мягкий: 166x255 мм. 100 руб.
207. Оскар Ратти, Адель Уэстбрук «Самураи»; 2003г.; ISBN: 5-699-04611-9; 640 стр.; твёрдый: 150x219 мм. 200 руб.
208. Эрик Нюстрем «Библейский словарь»; 2001г.; ISBN: 5-7454-0452-3; 530 стр.; ледериновый: 151x221 мм. 450 руб.
209. Бахаулла «Китаб-и-Иган. Книга несомненности»; 2000г.; ISBN: 5-93283-001-8; 215 стр.; ледериновый: 147x213 мм. 250 руб.
210. Михаэль Лайтман «Наука Каббала»; 2002г.; ISBN: 5-902172-01-2; 600 стр.; ледериновый: 153x222 мм. 400 руб.
211. Генри Г. Геллей «Библейский справочник»; 2002г.; ISBN: 5-7454-0674-7; 884 стр.; ледериновый: 146x221 мм. 400 руб.
212. А. И. Герцен «Собрание сочинений (Том 20 из 30)»; 1960г.; 496 стр.; ледериновый: 153x225 мм. 100 руб.
213. Сон-Мён Мун «Божья воля и мир. Часть II»; 1999г.; ISBN: 5-89117-030-2; 392 стр.; мягкий: 145x213 мм. 100 руб.
214. Елена Уайт «Возвысьте Его»; 1998г.; ISBN: 5-86847-203-9; 384 стр.; твёрдый: 151x222 мм. 100 руб.
215. «Гея. Альманах научной фантастики»; 1990г.; ISBN: 5-244-00445-X; 432 стр.; ламинированный твёрдый: 147x217 мм. 30 руб.
216. «Меня зовут Коадовальдо Эрера. Рассказы современных писателей Кубы. Стихи Николаса Гильена»; 1976г.; 127 стр.; твёрдый: 173x222 мм. 55 руб.
217. А. Волков «Желтый туман. Тайна заброшенного замка»; 1992г.; ISBN: 5-235-01964-4; 254 стр.; твёрдый: 167x238 мм. 10 руб.
218. игумен Аристарх (Лоханов) - сост. «Жития святых»; 2002г.; ISBN: 5-94741-007-9; 1184 стр.; ледериновый: 180x238 мм. 700 руб.
219. И. С. Чернявская (сост.) «Книга дружбы»; 1987г.; 335 стр.; твёрдый: 172x221 мм. 95 руб.
220. Фарли Моуэт «Трагедии моря»; 1988г.; ISBN: 5-01-001079-8; 352 стр.; мягкий: 163x235 мм. 100 руб.
221. Игорь Акимушкин «Мир животных»; 1971г.; 330 стр.; ледериновый: 169x237 мм. 100 руб.
222. «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета»; 2000г.; ISBN: 5-85524-052-5; 1536 стр.; ледериновый: 172x242 мм. 150 руб.
223. Н.М. Пржевальский «Путешествие в Уссурийском крае, 1867-1869 гг.»; 1947г.; 310 стр.; твёрдый: 175x265 мм. 200 руб.
224. Е. В. Михайловский, К. Б. Серебряков «Автомобили»; 1967г.; 372 стр.; твёрдый: 180x267 мм. 50 руб.
225. Абуль-Фарадж «Книга занимательных историй»; 1961г.; 294 стр.; ледериновый: 138x172 мм. 50 руб.
226. Г. А. Федосеев «Последний костёр»; 1981г.; 240 стр.; мягкий: 124x166 мм. 30 руб.
227. Сергей Патласов (сост.) «Не только мёртвые»; 1992г.; 312 стр.; мягкий: 127x166 мм. 30 руб.
228. Илья Ильф, Евгений Петров «Двенадцать стульев»; 2003г.; ISBN: 5-352-00491-0; 384 стр.; мягкий: 116x178 мм. 30 руб.
229. «Радостная весть Новый Завет в переводе с древнегреческого»; 2001г.; ISBN: 5-85524-138-6; 432 стр.; ламинированный твёрдый: 134x206 мм. 100 руб.
230. «Библия. Современный перевод библейских текстов»; 2001г.; ISBN: 1-885427-81-6; 1158 стр.; ледериновый: 144x206 мм. 400 руб.
231. Дмитрий Дождев «Римское частное право»; 2003г.; ISBN: 5-89123-382-7; 784 стр.; ледериновый: 148x218 мм. 200 руб.
232. Ян Флеминг «Доктор "NO"»; 1990г.; 173 стр.; мягкий: 135x198 мм. 10 руб.
233. Владимир Леви «Искусство быть собой»; 1977г.; 208 стр.; мягкий: 130x198 мм. 10 руб.
234. В. И. Даль «Толковый словарь русского языка. Современное написание»; 2007г.; ISBN: 5-17-039815-8; 5-271-15087-9; 5-9762-1397-9; 757 стр.; твёрдый: 104x146 мм. 30 руб.
235. Дорин Тови «Хлопот полон рот»; 1998г.; ISBN: 5-7632-0881-1; 245 стр.; мягкий: 112x165 мм. 80 руб.
236. Андрей Белый «Серебряный голубь: Повесть в семи главах»; 1989г.; ISBN: 5-280-01312-9; 464 стр.; мягкий: 112x164 мм. 30 руб.
237. Павел Цупко «Пикировщики»; 1982г.; 239 стр.; мягкий: 124x165 мм. 35 руб.
238. Казимир Валишевский «Иван Грозный»; 1989г.; ISBN: 5-85202-001-X; 418 стр.; мягкий: 141x205 мм. 40 руб.
А4. Ли Чхон Су (сост.) «Принципы отличия духа»; 1996г.; 112 стр.; мягкий: 126x189 мм. 30 руб.
239. Валерий Балаян, Роберт Короткий «Химический язык насекомых»; 1987г.; 140 стр.; мягкий: 128x200 мм. 40 руб.
240. И. С. Тургенев «Литературные и житейские воспоминания»; 1987г.; 384 стр.; мягкий: 136x199 мм. 30 руб.
241. Г. П. Малахов «Том 1. Очищение организма»; 1994г.; ISBN: 5-88596-007-0; 360 стр.; мягкий: 125x201 мм. 20 руб.
242. Г. П. Малахов «Том 2. Биосинтез и биоэнергетика»; 1994г.; ISBN: 5-88956-005-64; 320 стр.; мягкий: 128x201 мм. 20 руб.
243. Г. П. Малахов «Том 3. Биоритмология и уринотерапия»; 1994г.; ISBN: 5-88596-008-9; 352 стр.; мягкий: 125x200 мм. 20 руб.
244. Г. П. Малахов «Том 4. Создание собственной системы оздоровления»; 1995г.; ISBN: 5-88596-008-9; 320 стр.; мягкий: 126x201 мм. 20 руб.
245. Г. П. Малахов «Том 5. Голодание: Авторский учебник»; 1996г.; ISBN: 5-88596-009-7; 320 стр.; мягкий: 127x200 мм. 10 руб.
246. М. Я. Жолондз «Лишний вес. Новая диетология»; 2000г.; ISBN: 5-266-00079-1; 213 стр.; мягкий: 127x200 мм. 40 руб.
247. Евгений Пермяк «Уральские романы»; 1971г.; 468 стр.; твёрдый: 132x205 мм. 50 руб.
248. А. Авдеенко «Черные колокола»; 1964г.; 320 стр.; твёрдый: 135x208 мм. 70 руб.
249. Максим Горький «Собрание сочинений. В 30 томах (Том 7)»; 1950г.; 540 стр.; ледериновый: 140x202 мм. 45 руб.
250. Ал. Алтаев «Впереди веков»; 1959г.; 495 стр.; твёрдый: 150x222 мм. 10 руб.
251. ред. Лялин, С.Н.; Белоконев, В.С.; Бобков, Ф.Д. и др. «Особое задание»; 1968г.; 382 стр.; издательский картонаж: 138x206 мм. 100 руб.
252. Л. Р. Вейцман; Р. Л. Вейцман «Геометрия: основные сведения школьного курса»; 1998г.; ISBN: 966-548-016-2; 80 стр.; мягкий: 130x199 мм. 20 руб.
253. Л. Р. Вейцман; Р. Л. Вейцман «Алгебра: основные сведения школьного курса»; 1998г.; ISBN: 966-548-011-1; 80 стр.; мягкий: 130x199 мм. 20 руб.
254. Митко Яворски «Пшеничное зерно и Океан»; 1982г.; 140 стр.; мягкий: 125x196 мм. 40 руб.
255. Иоанн Максимович «Илиотропион или сообразование человеческой воли с Божественной волей»; 2003г.; ISBN: 5-94615-003-0; 512 стр.; ламинированный твёрдый: 132x206 мм. 150 руб.
256. В. М. Санги «Антология фольклора народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока»; 1989г.; ISBN: 5-7479-0099-4; 496 стр.; ламинированный твёрдый: 134x206 мм. 300 руб.
257. Елена Дьяконова (ред.) «Светлый источник. Средневековая поэзия Китая, Кореи, Вьетнама»; 1989г.; 480 стр.; ламинированный мягкий: 126x199 мм. 10 руб.
258. Г. К. Марадонес «ЦРУ без маски»; 1979г.; 176 стр.; мягкий: 124x200 мм. 30 руб.
259. Антонель, Д.; Жобер, А.; Ковальсон, Л. «Заговоры ЦРУ»; 1979г.; 376 стр.; мягкий: 127x199 мм. 50 руб.
260. С. Т. Кузьмин «Сроку давности не подлежит»; 1986г.; 206 стр.; мягкий: 125x200 мм. 45 руб.
261. В. Л. Шохина (ред.) «Недолгое пребывание в камере пыток. Повести и рассказы»; 1991г.; ISBN: 5-253-00236-7; 480 стр.; мягкий: 126x200 мм. 30 руб.
262. Емелин, П.; Романов, А. «Мир человека»; 1989г.; ISBN: 5-235-00601-1; 222 стр.; мягкий: 139x209 мм. 25 руб.
263. Лидия Кузьмина «Конструктор вертолетов. Страницы жизни Н. И. Камова»; 1988г.; ISBN: 5-235-00606-2; 255 стр.; мягкий: 128x200 мм. 70 руб.
264. Марк Твен «Избранные произведения. В 5 томах (тома 2-5)»; 1992г.; ISBN: 5-7585-0008-9; 1392 стр.; ледериновый: 134x206 мм. 400 руб.
265. Владимир Шмерлинг «Котовский»; 1951г.; 256 стр.; издательский картонаж: 135x207 мм. 150 руб.
266. Н. С. Лесков «Левша. Повести и рассказы»; 1981г.; 344 стр.; издательский картонаж: 133x207 мм. 30 руб.
267. «Наши сказки»; 1987г.; 288 стр.; издательский картонаж: 132x207 мм. 50 руб.
268. А. А. Исаев (сост.) «Если хочешь быть здоров»; 1988г.; ISBN: 5-278-00053-8; 352 стр.; ледериновый: 131x207 мм. 100 руб.
269. Николай Жуковский «Дипломаты нового мира»; 1982г.; 302 стр.; ледериновый: 135x207 мм. 40 руб.
270. Бруно Ясенский «Человек меняет кожу»; 1959г.; 698 стр.; издательский картонаж: 137x206 мм. 10 руб.
271. Мария Евгеньева «Любовники Екатерины»; 1989г.; 64 стр.; мягкий: 128x193 мм. 25 руб.
272. Евгений Кочетков, Екатерина Кочеткова «Алгебра и элементарные функции. В 2-х томах (Т. 1)»; 1967г.; 352 стр.; ледериновый: 145x219 мм. 30 руб.
273. Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»; 1985г.; 158 стр.; издательский картонаж: 133x207 мм. 30 руб.
274. Ангелина Королева «Как привлечь деньги в свою жизнь»; 2000г.; ISBN: 5-93878-004-7; 126 стр.; мягкий: 124x198 мм. 100 руб.
275. Брюс Фредериксон «Ответ сатанизму»; 2000г.; ISBN: 5-93628-006-3; 48 стр.; мягкий: 1139x204 мм. 30 руб.
276. Герберт Шлоссберг «Церковь и её гонители»; 2003г.; ISBN: 5-94861-016-0; 240 стр.; ламинированный мягкий: 140x204 мм. 100 руб.
277. И. С. Проханов «В котле России. Автобиография Ивана Степановича Проханова с изложением главных фактов движения Евангельских христиан в России»; 1993г.; ISBN: 5-85770-115-5; 256 стр.; мягкий: 136x196 мм. 100 руб.
278. Т. Л. Богданова «Биология. Задания и упражнения»; 1991г.; ISBN: 5-06-001728-1; 349 стр.; ледериновый: 130x206 мм. 100 руб.
279. В. Т. Башкирова (ред.) «Русская историческая повесть первой половины XIX века»; 1986г.; 765 стр.; ледериновый: 135x206 мм. 30 руб.
280. Рюноскэ Акутагава «Паутинка. Новеллы»; 1987г.; 480 стр.; мягкий: 127x199 мм. 30 руб.
281. В. П. Аникин (ред.) «Сказки народов СССР. В 2 томах (Том 2)»; 1989г.; 592 стр.; твёрдый: 134x206 мм. 100 руб.
282. Н. Б. Завитаева (ред.) «Индийские народные сказки»; 1992г.; ISBN: 5-8420-003-2; стр.; мягкий: 132x201 мм. 100 руб.
283. «Заколдованный замок: персидские сказки»; 1992г.; ISBN: 5-87542-062-6; 320 стр.; мягкий: 142x200 мм. 100 руб.
284. Г. Дудкина (ред.) «Пионовый фонарь: Японская фантастическая проза»; 1991г.; ISBN: 5-280-01428-1; 399 стр.; мягкий: 126x198 мм. 100 руб.
285. Дж. Р. Р. Толкиен «Властелин колец»; 2002г.; ISBN: 5-04-008176-6; 992 стр.; ледериновый: 138x206 мм. 150 руб.
А5. «Познание, ведущее к вечной жизни»; 1995г.; 192 стр.; твёрдый: 108x162 мм. 50 руб.
286. Оскар Курганов «Американцы в Японии»; 1948г.; 248 стр.; издательский картонаж: 113x167 мм. 70 руб.
287. Газарос Агаян «Сказки»; 1989г.; ISBN: 5-545-00256-1; 240 стр.; издательский картонаж: 147x172 мм. 300 руб.
288. Станислав Пылёв «Гудят колокола по всей России»; 1994г.; ISBN: 5-25142-008-0; 56 стр.; мягкий: 113x164 мм. 30 руб.
289. Николай Поваренкин «Амурские волны»; 1970г.; 80 стр.; мягкий: 128x166 мм. 50 руб.
290. Юрий Герман «Операция "С Новым Годом!"»; 1964г.; 424 стр.; ледериновый: 135x171 мм. 30 руб.
291. «Арабские народные сказки»; 1990г.; ISBN: 5-02-016549-2; 317 стр.; твёрдый: 137x207 мм. 100 руб.
292. «Средневековые фантастические рассказы. Том 1»; 1983г.; 240 стр.; мягкий: 144x200 мм. 50 руб.
293. «Средневековая персидская проза»; 1986г.; 480 стр.; ламинированный мягкий: 141x209 мм. 50 руб.
294. Лууле Виилма «В согласии с собой. Книга гордости и стыда»; 2003г.; ISBN: 9984-10-140-1; 281 стр.; мягкий: 126x198 мм. 50 руб.
295. Лууле Виилма «Как стать счастливым»; 2004г.; ISBN: 9984-10-177-0; 668 стр.; ламинированный твёрдый: 133x207 мм. 50 руб.
296. «Курдские сказки, легенды и предания»; 1989г.; ISBN: 5-02-016783-5; 624 стр.; ледериновый: 146x222 мм. 150 руб.
297. Игорь Скабрек «За Тридевять Земель»; 1988г.; ISBN: 5-235-00011-0; 223 стр.; твёрдый: 168x239 мм. 50 руб.
298. «Подарок молодым хозяйкам»; 1992г.; ISBN: 5-7041-0073-2; 736 стр.; ламинированный твёрдый: 172x246 мм. 500 руб.
299. В. Г. Гусев «Наши питомцы»; 1987г.; 64 стр.; мягкий: 200x259 мм. 20 руб.
300. И. В. Ильенко «Рязанский кремль историко-архитектурный музей-заповедник»; 1978г.; 40 стр.; мягкий: 216x190 мм. 10 руб.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
Продам книги список в теме
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