СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Самый экспортный новый товар в России- хакеры. Они обеспечили победу Трампу,а не избиратели.Они поссорили WADA с Россией,опубликовав списки спортсменов,употреблявший допинг в терапевтических целях. От астмы.отсутствия внимания. От мужского гормона до анаболика. Говорят,всем руководил ВВП. За что его признали самым влиятельным человеком мира. Он влиял на все мировые процессы. Остальным лидерам стран пора уходить в отставку. Хотя часть из них обладают ракетами с ядерными боеголовками. Все есть,но влияния нет.
Но какое может быть влияние,когда послам России и Ирана МИД Великобритании дали понять,что эти страны виновны в недоставки в Восточную часть Алеппа гумпомощи.
Но задержанные боевики утверждали под кам еры западных СМИ,что они перевозили под видом гумпомощи оружие и боеприпасы.Журналистам показали ракеты для РСЗО турецкого производства,патроны для АК из Болгарии,ПТУР из США и Великобритании.
http://www.ntv.ru/novosti/1732741/
У нас есть принципиальное письменное согласие вооруженных оппозиционных групп восточного Алеппо, — сказал Эгеллан,помощник спецпосланника ООН по Сирии, подчеркнув, что речь идет о группировках, с которыми ООН поддерживает контакт, то есть «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в России) среди них нет.
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/647600#ixzz4SzZLm8sv
Но какое может быть влияние,когда послам России и Ирана МИД Великобритании дали понять,что эти страны виновны в недоставки в Восточную часть Алеппа гумпомощи.
Но задержанные боевики утверждали под кам еры западных СМИ,что они перевозили под видом гумпомощи оружие и боеприпасы.Журналистам показали ракеты для РСЗО турецкого производства,патроны для АК из Болгарии,ПТУР из США и Великобритании.
http://www.ntv.ru/novosti/1732741/
У нас есть принципиальное письменное согласие вооруженных оппозиционных групп восточного Алеппо, — сказал Эгеллан,помощник спецпосланника ООН по Сирии, подчеркнув, что речь идет о группировках, с которыми ООН поддерживает контакт, то есть «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в России) среди них нет.
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/647600#ixzz4SzZLm8sv
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
оказывается,что российские хакеры парализовали работу объединенных штабов ВС США.
Выбрали президентов в США и Молдавии,повлияли на предварительные выборы во Франции.земельные парламенты в Германии, на референдум в Нидерландах. В итоге ЕС пока не намерен оказывать военпомощь и делать финансовые вливания в Украину и не гарантировал вступление Украины в ЕС. Безвизовый режим дан,но без права на местожительства и работу в ЕС.
Вот такой товар есть у России. Хакеры.
Выбрали президентов в США и Молдавии,повлияли на предварительные выборы во Франции.земельные парламенты в Германии, на референдум в Нидерландах. В итоге ЕС пока не намерен оказывать военпомощь и делать финансовые вливания в Украину и не гарантировал вступление Украины в ЕС. Безвизовый режим дан,но без права на местожительства и работу в ЕС.
Вот такой товар есть у России. Хакеры.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
да. поэтому пришлось боевиков вывозить на комфортабельных автобусах. Кстати, за твой счет дедушка... и еще сравни, на каких автобусах вывозили боевиков, и какие автобусы используются для перевозки твоих внуков.ivanes писал(а):оказывается,что российские хакеры парализовали работу объединенных штабов ВС США.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Raider писал(а):... пришлось боевиков вывозить на комфортабельных автобусах. Кстати, за твой счет дедушка... и еще сравни, на каких автобусах вывозили боевиков, и какие автобусы используются для перевозки твоих внуков.
Не очень-то и приспособленные оказались... http://www.bbc.com/russian/news-38357574
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
За не конфортабельность боевики сожгли 7 автобусов.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):За не конфортабельность боевики сожгли 7 автобусов.
Шесть, семь Два на ум пошло???
Сирийские государственные СМИ заявили, что "вооруженные террористы" напали на пять автобусов и сожгли их.
Врут сирийцы и клятые англосаксы, дедуль?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Уже пришло сообщение о 20 сгоревших автобуса,которые должны были вывести шиитов из Идлиба Алеппо.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Уже пришло сообщение о 20 сгоревших автобуса,которые должны были вывести шиитов из Идлиба Алеппо.
Три портсигара отечественных...(С)
Новая арабская забава жечь автобусы?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Селения Фуа и Кефрая в провинции Идлиб, расположенной в 320 км от Дамаска.
Эти населенные пункты, в которых проживают не менее 50 тыс. человек, в основном - шииты, находятся на осадном положении более трех лет. Продукты питания и боеприпасы доставляются туда вертолетами. В результате блокады там погибли несколько сотне человек, в том числе дети.
Стоит отметить, что боевики, окружившие населенные пункты, около недели чинили препятствия для проведения гуманитарной операции. Так, накануне были сожжены более 20 автобусов, предназначавшихся для эвакуации населения и бойцов армии, защищающих Фуа и Кефрая.
http://mir24.tv/news/world/15470159
Эти населенные пункты, в которых проживают не менее 50 тыс. человек, в основном - шииты, находятся на осадном положении более трех лет. Продукты питания и боеприпасы доставляются туда вертолетами. В результате блокады там погибли несколько сотне человек, в том числе дети.
Стоит отметить, что боевики, окружившие населенные пункты, около недели чинили препятствия для проведения гуманитарной операции. Так, накануне были сожжены более 20 автобусов, предназначавшихся для эвакуации населения и бойцов армии, защищающих Фуа и Кефрая.
http://mir24.tv/news/world/15470159
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Так, накануне были сожжены более 20 автобусов...
А 120 ... это тоже более 20 не правда ли?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Шварц Вы сами наблюдали сожжении 7 автобусов или узнали из Интернета,как я?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
США.За Трампа проголосовало 304 выборщика.
Пять выборщиков не отдали победу Клинтон в тех штатах, где она выигрывала, и еще два — проголосовали против Трампа. Правила нарушили четыре выборщика от Вашингтона, два — от Техаса и один — от штата Гавайи. Санкции за отказ голосовать по воле избирателей штата предусмотрены только на Гавайях, в Вашингтоне и Техасе выборщикам за это ничего не грозит.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2219610.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Пять выборщиков не отдали победу Клинтон в тех штатах, где она выигрывала, и еще два — проголосовали против Трампа. Правила нарушили четыре выборщика от Вашингтона, два — от Техаса и один — от штата Гавайи. Санкции за отказ голосовать по воле избирателей штата предусмотрены только на Гавайях, в Вашингтоне и Техасе выборщикам за это ничего не грозит.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2219610.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Шварц Вы сами наблюдали сожжении 7 автобусов или узнали из Интернета,как я?
Дедушка... не всякому зверю верю... Вам вот и Ежу погожу
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Очень хорошо.Шварц ? или 20автобусов,но сожжены патриотами. Суниты против шиитов.
Но за Алеппо новые санкции от США России. Инструктора спецназа и правозащитники,но с оружием коалиции попались среди беженцев из Восточного Алеппо.
Но за Алеппо новые санкции от США России. Инструктора спецназа и правозащитники,но с оружием коалиции попались среди беженцев из Восточного Алеппо.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Очень хорошо.Шварц ? или 20автобусов,но сожжены патриотами.
Ну, если это хорошо, то да ... жжОте вместе с ними
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Шварц
Вы ничего не сказали про инструкторов и агентов коалиции во главе США.
США снова поставила в ООН вопрос о разрушении Алеппо и недопуск гумконвоев в Алеппо.
Надо же вывезти из-под удара близких людей. Разгрузил гумпомощь и загрузил агентов и инструкторов.
Вы ничего не сказали про инструкторов и агентов коалиции во главе США.
США снова поставила в ООН вопрос о разрушении Алеппо и недопуск гумконвоев в Алеппо.
Надо же вывезти из-под удара близких людей. Разгрузил гумпомощь и загрузил агентов и инструкторов.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Группа иностранных офицеров находится в восточной части Алеппо среди террористических группировок и пытаются эвакуироваться из города вместе с боевиками.
На днях в ряде небольших СМИ была опубликована информация о том, что в Алеппо был обнаружен секретный бункер и задержаны офицеры из разных стран, которые помогали террористам. Все крупные мировые издания проигнорировали эти данные, но неожиданно информацию на эту тему прояснил официальный Дамаск. Оказалось, что военные не арестованы, но продолжают скрываться мегаполисе.
14 офицеров – это только официально озвученные поимённо, точное количество интервентов в настоящее время неизвестно:
Mutaz Kanoğlu – Турция
David Scott Winer – США
David Shlomo Aram – Израиль
Muhamad Tamimi – Катар
Amjad Qassem Al Tiraoui – Иордания
Mohamed Ech-Chafihi El Idrissi – Морокко
Muhamad Ahmad Assabian – Саудовская Аравия
Abd-el-Menham Fahd al Harij – Саудовская Аравия
Islam Salam Ezzahran Al Hajlan – Саудовская Аравия
Ahmed Ben Naoufel Al Darij – Саудовская Аравия
Muhamad Hassan Al Sabihi – Саудовская Аравия
Hamad Fahad Al Dousri – Саудовская Аравия
Qassem Saad Al Shamry – Саудовская Аравия
Ayman Qassem Al Thahalbi – Саудовская Аравия.
http://www.pravda-tv.ru/2016/12/21/2726 ... -2016-goda
На днях в ряде небольших СМИ была опубликована информация о том, что в Алеппо был обнаружен секретный бункер и задержаны офицеры из разных стран, которые помогали террористам. Все крупные мировые издания проигнорировали эти данные, но неожиданно информацию на эту тему прояснил официальный Дамаск. Оказалось, что военные не арестованы, но продолжают скрываться мегаполисе.
14 офицеров – это только официально озвученные поимённо, точное количество интервентов в настоящее время неизвестно:
Mutaz Kanoğlu – Турция
David Scott Winer – США
David Shlomo Aram – Израиль
Muhamad Tamimi – Катар
Amjad Qassem Al Tiraoui – Иордания
Mohamed Ech-Chafihi El Idrissi – Морокко
Muhamad Ahmad Assabian – Саудовская Аравия
Abd-el-Menham Fahd al Harij – Саудовская Аравия
Islam Salam Ezzahran Al Hajlan – Саудовская Аравия
Ahmed Ben Naoufel Al Darij – Саудовская Аравия
Muhamad Hassan Al Sabihi – Саудовская Аравия
Hamad Fahad Al Dousri – Саудовская Аравия
Qassem Saad Al Shamry – Саудовская Аравия
Ayman Qassem Al Thahalbi – Саудовская Аравия.
http://www.pravda-tv.ru/2016/12/21/2726 ... -2016-goda
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Шварц
Вы ничего не сказали про инструкторов и агентов коалиции во главе США.
Да я просто дальше уже не мог читать Смех душил...
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Турция - член НАТО,СА,Катар,Иордания - члены антисирийской коалиции. Есть и офицер США.
Мне смешно от незнания.
Мне смешно от незнания.
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