Сообщение ivanes » 19 дек 2016, 17:41

Селения Фуа и Кефрая в провинции Идлиб, расположенной в 320 км от Дамаска.Эти населенные пункты, в которых проживают не менее 50 тыс. человек, в основном - шииты, находятся на осадном положении более трех лет. Продукты питания и боеприпасы доставляются туда вертолетами. В результате блокады там погибли несколько сотне человек, в том числе дети.Стоит отметить, что боевики, окружившие населенные пункты, около недели чинили препятствия для проведения гуманитарной операции. Так, накануне были сожжены более 20 автобусов, предназначавшихся для эвакуации населения и бойцов армии, защищающих Фуа и Кефрая.