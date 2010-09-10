ivanes писал(а):

100 тысяч (!) иракских военных, шиитских и курдских ополченцев (столько же солдат в своё время составлял ВЕСЬ контингент СССР в Афганистане) при поддержке танков, артиллерии и ВВС США два месяца не могут взять один-единственный город .(Мосул).