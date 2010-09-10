СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Потому, что там стоят насмерть суннитские офицеры, обучавшиеся в Рязнском училище ВДВ)))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Читаю новости от Иванеса из Сирии и представляю: февраль 1943 года, Сталинград, Красная армия предоставляет гуманитарный коридор войскам фельдмаршала Паулюса. Оправдываясь- их там 5 тыщ человеков было....
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24072
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):100 тысяч (!) иракских военных, шиитских и курдских ополченцев (столько же солдат в своё время составлял ВЕСЬ контингент СССР в Афганистане) при поддержке танков, артиллерии и ВВС США два месяца не могут взять один-единственный город .(Мосул).
http://www.aif.ru/politics/world/gorod_ ... zyat_mosul
эка невидаль! Масаду 10 римский легион 3 года взять не мог.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей