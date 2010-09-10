Сообщение ivanes » Сегодня, 17:44

Raider писал(а): Читаю новости от Иванеса из Сирии и представляю: февраль 1943 года, Сталинград, Красная армия предоставляет гуманитарный коридор войскам фельдмаршала Паулюса. Оправдываясь- их там 5 тыщ человеков было....

Читал в Дожде.Граница СССР с Польшей,Румынией,Венгрией и Советское командование предлагает Гитлеру мировое соглашение.2,24 млн солдат и офицеров были живыми. Тогда бы эти страны не считали себя оккупированными СССР.