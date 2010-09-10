СИРИЯ,США и РОССИЯ

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11079
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение UNCLE1911 » 24 дек 2016, 21:50

Потому, что там стоят насмерть суннитские офицеры, обучавшиеся в Рязнском училище ВДВ)))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1875
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Raider » 25 дек 2016, 08:51

Читаю новости от Иванеса из Сирии и представляю: февраль 1943 года, Сталинград, Красная армия предоставляет гуманитарный коридор войскам фельдмаршала Паулюса. Оправдываясь- их там 5 тыщ человеков было....
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24073
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ФрекенСнорк » 25 дек 2016, 09:22

ivanes писал(а):100 тысяч (!) иракских военных, шиитских и курдских ополченцев (столько же солдат в своё время составлял ВЕСЬ контингент СССР в Афганистане) при поддержке танков, артиллерии и ВВС США два месяца не могут взять один-единственный город .(Мосул).
http://www.aif.ru/politics/world/gorod_ ... zyat_mosul

эка невидаль! Масаду 10 римский легион 3 года взять не мог.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5307
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Сегодня, 17:44

Raider писал(а):Читаю новости от Иванеса из Сирии и представляю: февраль 1943 года, Сталинград, Красная армия предоставляет гуманитарный коридор войскам фельдмаршала Паулюса. Оправдываясь- их там 5 тыщ человеков было....

Читал в Дожде.
Граница СССР с Польшей,Румынией,Венгрией и Советское командование предлагает Гитлеру мировое соглашение.
2,24 млн солдат и офицеров были живыми. Тогда бы эти страны не считали себя оккупированными СССР.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11079
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 22:08

Поподробней, старый андроид. Со своими выводами из этих цифирей, плиз.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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