СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Потому, что там стоят насмерть суннитские офицеры, обучавшиеся в Рязнском училище ВДВ)))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Читаю новости от Иванеса из Сирии и представляю: февраль 1943 года, Сталинград, Красная армия предоставляет гуманитарный коридор войскам фельдмаршала Паулюса. Оправдываясь- их там 5 тыщ человеков было....
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24075
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):100 тысяч (!) иракских военных, шиитских и курдских ополченцев (столько же солдат в своё время составлял ВЕСЬ контингент СССР в Афганистане) при поддержке танков, артиллерии и ВВС США два месяца не могут взять один-единственный город .(Мосул).
http://www.aif.ru/politics/world/gorod_ ... zyat_mosul
эка невидаль! Масаду 10 римский легион 3 года взять не мог.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Raider писал(а):Читаю новости от Иванеса из Сирии и представляю: февраль 1943 года, Сталинград, Красная армия предоставляет гуманитарный коридор войскам фельдмаршала Паулюса. Оправдываясь- их там 5 тыщ человеков было....
Читал в Дожде.
Граница СССР с Польшей,Румынией,Венгрией и Советское командование предлагает Гитлеру мировое соглашение.
2,24 млн солдат и офицеров были живыми. Тогда бы эти страны не считали себя оккупированными СССР.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Поподробней, старый андроид. Со своими выводами из этих цифирей, плиз.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
В частности, резолюция предусматривает запрет на поставки Дамаску вертолетов, с которых, по данным экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), могли осуществляться химические атаки.
Также может быть запрещено поставлять запчасти к вертолетам. Кроме того, документ предусматривает введение санкций против 11 граждан Сирии и 10 юридических лиц. Гражданам страны, внесенным в список, может быть запрещено покидать Сирию.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2222660.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Выданные российскими военными пробы применения химоружия боевиками против мирных жителей Алеппо ООН не учитывает.
Выводы в большинстве своём не подкреплены достаточной доказательной базой, в первую очередь материальной, полны противоречий и потому неубедительны.Но по мнению западных политиков, отстранения от власти президента Сирии Башара Асада («Асад должен уйти»). В.Чуркин
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2198591.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Также может быть запрещено поставлять запчасти к вертолетам. Кроме того, документ предусматривает введение санкций против 11 граждан Сирии и 10 юридических лиц. Гражданам страны, внесенным в список, может быть запрещено покидать Сирию.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2222660.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Выданные российскими военными пробы применения химоружия боевиками против мирных жителей Алеппо ООН не учитывает.
Выводы в большинстве своём не подкреплены достаточной доказательной базой, в первую очередь материальной, полны противоречий и потому неубедительны.Но по мнению западных политиков, отстранения от власти президента Сирии Башара Асада («Асад должен уйти»). В.Чуркин
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2198591.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Во время операции по разминированию сирийского города Алеппо были найдены боеприпасы иностранного производства: Германии, США, Болгарии. Об этом рассказал Иван Громов, командир группы разминирования международного противоминного центра российских Вооруженных сил, 28 декабря в эфире канала «Россия 24».
http://rossaprimavera.ru/news/v-aleppo- ... oizvodstva
Район Бустан аль-Каср — некогда один из самых густонаселенных в восточной части Алеппо. Застройка плотная. Десятки объектов, требующих разминирования. В первую очередь это школы. Проверяют даже цветочные горшки. Сюрприз ждал в подвале.
Прямо на лестнице — противопехотная мина, накрытая ковриком. За дверью — растяжка. Граната F1 и еще несколько самодельных для усиления поражающего эффекта. Так боевики заминировали обустроенный в школе цех по производству боеприпасов: делали гранаты и шили пояса смертников. Террористы ждали гостей, и подрыв на мине или растяжке должен был стать сигналом. Следом на воздух могла взлететь вся школа. Под несущей стеной штабелями уложены мощные фугасы. Привести их в действие планировали по рации.
http://www.ntv.ru/novosti/1738116/
Кто же поставлял боеприпасы и вооружение? Где санкции против поставщиков? Из этого оружия убивали мирных жителей.
http://rossaprimavera.ru/news/v-aleppo- ... oizvodstva
Район Бустан аль-Каср — некогда один из самых густонаселенных в восточной части Алеппо. Застройка плотная. Десятки объектов, требующих разминирования. В первую очередь это школы. Проверяют даже цветочные горшки. Сюрприз ждал в подвале.
Прямо на лестнице — противопехотная мина, накрытая ковриком. За дверью — растяжка. Граната F1 и еще несколько самодельных для усиления поражающего эффекта. Так боевики заминировали обустроенный в школе цех по производству боеприпасов: делали гранаты и шили пояса смертников. Террористы ждали гостей, и подрыв на мине или растяжке должен был стать сигналом. Следом на воздух могла взлететь вся школа. Под несущей стеной штабелями уложены мощные фугасы. Привести их в действие планировали по рации.
http://www.ntv.ru/novosti/1738116/
Кто же поставлял боеприпасы и вооружение? Где санкции против поставщиков? Из этого оружия убивали мирных жителей.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
https://yandex.ru/video/search?filmId=1 ... ath=wizard
Мины и массовые захоронения в Алеппо .
Мины и массовые захоронения в Алеппо .
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
- К сожалению, видимо, под сильнейшим давлением наших коллег руководство этой технической организации отказалось выполнить такую просьбу (направить экспертов ОЗХО в Алеппо), ссылаясь на соображения безопасности. Мы, насколько я знаю от коллег из Министерства обороны, прорабатываем возможность самим доставить в Гаагу, в ОЗХО, собранные пробы, - заявил Лавров.
Из соображений безопасности ОЗХО просит передать им образцы в Дамаске или Гааге.
"Эти пробы и другие материалы могут быть полезны для продолжающейся работы Миссии ОЗХО по установлению фактов», - цитирует текст документа ТАСС.
http://rusplt.ru/news/organizatsiya-zap ... 44796.html
Из соображений безопасности ОЗХО просит передать им образцы в Дамаске или Гааге.
"Эти пробы и другие материалы могут быть полезны для продолжающейся работы Миссии ОЗХО по установлению фактов», - цитирует текст документа ТАСС.
http://rusplt.ru/news/organizatsiya-zap ... 44796.html
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):В частности, резолюция предусматривает запрет на поставки Дамаску вертолетов...UNCLE1911 писал(а):Поподробней, старый андроид. Со своими выводами из этих цифирей, плиз.
Также может быть запрещено поставлять запчасти к вертолетам.
Кто про что, а вшивый про баню... в смысле, вертолетопродавец на боевом посту посты постит
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Шварц » 27 дек 2016, 18:15
Дедушка, на Шпака и Википедию будете жаловаться? Такая подстава
Вы жертвою пали в борьбе роковой (С)...
Я Вам ответил про памятник и Г.И.Шпака экс- губернатора Рязанской области.
Как связаны Победа в ВОВ и памятник Георгию Победоносцу.
В 2004г на выборах губернатора области победил ГЕОРГИЙ ШПАК,набрав 53% голосов рязанцев.
Про вертолеты санкции Асаду ввели ООН. А Россия поставляет МИ-17 афганской армии за деньги США.
Говорят,что после введения санкций Афганистан не получит еще вертолетов,а США двигателей РД-181 и титановых узлов для Боингов.
Дедушка, на Шпака и Википедию будете жаловаться? Такая подстава
Вы жертвою пали в борьбе роковой (С)...
Я Вам ответил про памятник и Г.И.Шпака экс- губернатора Рязанской области.
Как связаны Победа в ВОВ и памятник Георгию Победоносцу.
В 2004г на выборах губернатора области победил ГЕОРГИЙ ШПАК,набрав 53% голосов рязанцев.
Про вертолеты санкции Асаду ввели ООН. А Россия поставляет МИ-17 афганской армии за деньги США.
Говорят,что после введения санкций Афганистан не получит еще вертолетов,а США двигателей РД-181 и титановых узлов для Боингов.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):...про памятник и Г.И.Шпака экс- губернатора Рязанской области.
Как связаны Победа в ВОВ и памятник Георгию Победоносцу.
Это вопрос к вам... Тема то СИРИЯ,США и РОССИЯ
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Да какая разница.какая тема.Главное троллинг
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