Сообщение ivanes » Сегодня, 11:11

Кто же поставлял боеприпасы и вооружение? Где санкции против поставщиков? Из этого оружия убивали мирных жителей.

Во время операции по разминированию сирийского города Алеппо были найдены боеприпасы иностранного производства: Германии, США, Болгарии. Об этом рассказал Иван Громов, командир группы разминирования международного противоминного центра российских Вооруженных сил, 28 декабря в эфире канала «Россия 24».Район Бустан аль-Каср — некогда один из самых густонаселенных в восточной части Алеппо. Застройка плотная. Десятки объектов, требующих разминирования. В первую очередь это школы. Проверяют даже цветочные горшки. Сюрприз ждал в подвале.Прямо на лестнице — противопехотная мина, накрытая ковриком. За дверью — растяжка. Граната F1 и еще несколько самодельных для усиления поражающего эффекта. Так боевики заминировали обустроенный в школе цех по производству боеприпасов: делали гранаты и шили пояса смертников. Террористы ждали гостей, и подрыв на мине или растяжке должен был стать сигналом. Следом на воздух могла взлететь вся школа. Под несущей стеной штабелями уложены мощные фугасы. Привести их в действие планировали по рации.