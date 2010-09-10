Сообщение ivanes » 16 фев 2017, 10:55

Жирафу видней по Высоцкому.

Высокообразованные погромы чинят.

США будут вести беседу с Россией с "позиции силы".

Пентагон просит у Трампа ввести войска в Сирию. С Мосулом - ИГИЛ не покончили с ноября 2016г