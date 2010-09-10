СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Жирафу видней по Высоцкому.
Высокообразованные погромы чинят.
США будут вести беседу с Россией с "позиции силы".
Пентагон просит у Трампа ввести войска в Сирию. С Мосулом - ИГИЛ не покончили с ноября 2016г
Высокообразованные погромы чинят.
США будут вести беседу с Россией с "позиции силы".
Пентагон просит у Трампа ввести войска в Сирию. С Мосулом - ИГИЛ не покончили с ноября 2016г
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
20 февраля выходной– День президента США.
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