СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Жирафу видней по Высоцкому.
Высокообразованные погромы чинят.
США будут вести беседу с Россией с "позиции силы".
Пентагон просит у Трампа ввести войска в Сирию. С Мосулом - ИГИЛ не покончили с ноября 2016г
Высокообразованные погромы чинят.
США будут вести беседу с Россией с "позиции силы".
Пентагон просит у Трампа ввести войска в Сирию. С Мосулом - ИГИЛ не покончили с ноября 2016г
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
20 февраля выходной– День президента США.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
«В связи со скандалом, который был раскручен вокруг проработавшего несколько недель советником Трампа по национальной безопасности генерала Флинна, американские спецслужбы рассказывали журналистам абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что, например, коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушиваются», — сказал Лавров.
https://russian.rt.com/world/news/36093 ... proslushka
https://russian.rt.com/world/news/36093 ... proslushka
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