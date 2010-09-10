СИРИЯ,США и РОССИЯ

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5449
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 16 фев 2017, 10:55

Жирафу видней по Высоцкому.
Высокообразованные погромы чинят.
США будут вести беседу с Россией с "позиции силы".
Пентагон просит у Трампа ввести войска в Сирию. С Мосулом - ИГИЛ не покончили с ноября 2016г
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5449
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Сегодня, 13:10

20 февраля выходной– День президента США.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5449
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:30

«В связи со скандалом, который был раскручен вокруг проработавшего несколько недель советником Трампа по национальной безопасности генерала Флинна, американские спецслужбы рассказывали журналистам абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что, например, коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушиваются», — сказал Лавров.
https://russian.rt.com/world/news/36093 ... proslushka
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «События в стране и мире»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей