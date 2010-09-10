Сообщение ivanes » 30 янв 2017, 16:04

АиФ опубликовал статью Алексея Арбатова о ядерном арсенале России и США.

Суммарная мощность зарядок у России+ США = 6 750Мтонн РФ + 6500 Мтонн США стратегического ядерного оружия и 330 Мт у РФ +83Мт у США тактического оружия

У России 7500 ед.боеголовок,у США 7250 ед боеголовок стратегического оружия

У России 2000 ед боеголовок,у США 500 ед боеголовок тактического оружия

Носители. В России 367 МБР,у США -450 МБР

Подводные лодки АПЛ с ракетами

У России 12, у США -14

Стратегические бомбардировщики

У России 75, у США-111

Развернутые по всем носителям боеголовки

У России-1780шт,у США 2080 шт

По договору СНВ к 2021 году должно остаться по 1550 ядерных зарядов. По 700 ед.носителей всех типов базирования.

Но в чем нарушается паритет? Бомбардировщики считаются как один носитель одного заряда. По факту он несет по 12-20зарядов в виде крылатых ракет. Аналогичная ситуация с МБР. Трайден несет до 10 боезарядок-боеголовок.