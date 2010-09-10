СИРИЯ,США и РОССИЯ

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1935
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Raider » 20 янв 2017, 19:42

ivanes писал(а):Новая газета- газета для умных терпит убытки.Мал тираж.
да..да вас стратега ...спросить забыли...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 21 янв 2017, 11:11

У России только направления,а не дороги. Это новость с бородой.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 21 янв 2017, 11:14

Обама приказать отразить российскую атаку по влиянию на климат. Температура снизилась в полдень в Вашингтоне до +5- +6 град. Прошел небольшой дождь. Зонты проносить запрещено.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1935
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Raider » 21 янв 2017, 12:14

ivanes писал(а):Обама приказать отразить российскую атаку по влиянию на климат. Температура снизилась в полдень в Вашингтоне до +5- +6 град. Прошел небольшой дождь. Зонты проносить запрещено.
Дедушка...у вас болезнь прогрессирует...берегите себя...без вас форум зачахнет
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3370
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Vredtech » 21 янв 2017, 15:15

ivanes писал(а):Обама приказать отразить российскую атаку по влиянию на климат.


Ну, это только индейскими бубнами можно поправить... :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 21 янв 2017, 21:00

Raider писал(а):
ivanes писал(а):Новая газета- газета для умных терпит убытки.Мал тираж.
да..да вас стратега ...спросить забыли...

Анонс рязанского выпуска «Новой газеты» от 19 января (19.01.2017)
Читайте во втором номере за 2017 год:
Бывший председатель Рязанской городской Думы вошел в состав межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ, утверждённой председателем Правительства РФ.


http://novgaz-rzn.ru/novosti/5943.html
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1935
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Raider » 22 янв 2017, 08:23

ivanes писал(а):Новая газета- газета для умных терпит убытки.Мал тираж.

ivanes писал(а):Бывший председатель Рязанской городской Думы вошел в состав межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ, утверждённой председателем Правительства РФ.
и где же взаимосвязь двух цитируемых предложений?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 22 янв 2017, 14:19

Это для умных. Там много новостей про Рязанскую область.
От "Объявлена дата массового увольнения рабочих ФГУП «Завод синтетических волокон "Эластик"» (20.01.2017)" до
"Рухнул еще один прожект рязанского губернатора (16.01.2017)" или
"Рязань возвращается в 90-е? (Обновляется) (19.01.2017)"
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1935
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Raider » 23 янв 2017, 09:31

ivanes писал(а):Это для умных. Там много новостей про Рязанскую область.
А как же "Русский курьер" в Варшаве?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 27 янв 2017, 12:10

телефонный разговор между Д. Трампом и В.Путиным запланирован на 28.01.2017г
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3533
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Шварц » 27 янв 2017, 12:15

ivanes писал(а):телефонный разговор между Д. Трампом и В.Путиным запланирован на 28.01.2017г


И??? Все аж в ожидании :lol: Будете присутствовать или подслушивать?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 27 янв 2017, 12:18

Подслушивать.Шварц- это Вам недоступно.
Спецслужбы США прослушивают наших. Я хочу подслушать их.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3533
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Шварц » 27 янв 2017, 12:24

ivanes писал(а):Подслушивать.Шварц- это Вам недоступно.
Спецслужбы США прослушивают наших. Я хочу подслушать их.


Вы, дедушка, не из тех пенсионеров будете, для кого "хочу - значит могу" :twisted:
Такшта... с хотелками нужно поосторожнее, чтобы людей не смешить :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » 30 янв 2017, 16:04

АиФ опубликовал статью Алексея Арбатова о ядерном арсенале России и США.
Суммарная мощность зарядок у России+ США = 6 750Мтонн РФ + 6500 Мтонн США стратегического ядерного оружия и 330 Мт у РФ +83Мт у США тактического оружия
У России 7500 ед.боеголовок,у США 7250 ед боеголовок стратегического оружия
У России 2000 ед боеголовок,у США 500 ед боеголовок тактического оружия
Носители. В России 367 МБР,у США -450 МБР
Подводные лодки АПЛ с ракетами
У России 12, у США -14
Стратегические бомбардировщики
У России 75, у США-111
Развернутые по всем носителям боеголовки
У России-1780шт,у США 2080 шт
По договору СНВ к 2021 году должно остаться по 1550 ядерных зарядов. По 700 ед.носителей всех типов базирования.
Но в чем нарушается паритет? Бомбардировщики считаются как один носитель одного заряда. По факту он несет по 12-20зарядов в виде крылатых ракет. Аналогичная ситуация с МБР. Трайден несет до 10 боезарядок-боеголовок.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:29

http://www.onlinegazeta.info/argumenti_ ... online.htm

Тут интервью Я.Кедми,политолога из Израиля. Есть фото бойца АТО,которое показывал членам ООН.Есть другое фото,на котором тот же боец.Он шлет "все лучшее детям". Это фото показали в ООН позже. Опоздали.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1935
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ

Сообщение Raider » Сегодня, 19:27

ivanes писал(а):Спецслужбы США прослушивают наших. Я хочу подслушать их.
мне кажется у вас голоса чудятся...паранойя?! обернитесь фольгой...наверняка сосед сверху тебя микроволновками облучает..
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