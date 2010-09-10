СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
да..да вас стратега ...спросить забыли...ivanes писал(а):Новая газета- газета для умных терпит убытки.Мал тираж.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
У России только направления,а не дороги. Это новость с бородой.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Обама приказать отразить российскую атаку по влиянию на климат. Температура снизилась в полдень в Вашингтоне до +5- +6 град. Прошел небольшой дождь. Зонты проносить запрещено.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Дедушка...у вас болезнь прогрессирует...берегите себя...без вас форум зачахнетivanes писал(а):Обама приказать отразить российскую атаку по влиянию на климат. Температура снизилась в полдень в Вашингтоне до +5- +6 град. Прошел небольшой дождь. Зонты проносить запрещено.
- Vredtech
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Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Обама приказать отразить российскую атаку по влиянию на климат.
Ну, это только индейскими бубнами можно поправить...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Raider писал(а):да..да вас стратега ...спросить забыли...ivanes писал(а):Новая газета- газета для умных терпит убытки.Мал тираж.
Анонс рязанского выпуска «Новой газеты» от 19 января (19.01.2017)
Читайте во втором номере за 2017 год:
Бывший председатель Рязанской городской Думы вошел в состав межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ, утверждённой председателем Правительства РФ.
http://novgaz-rzn.ru/novosti/5943.html
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Новая газета- газета для умных терпит убытки.Мал тираж.
и где же взаимосвязь двух цитируемых предложений?ivanes писал(а):Бывший председатель Рязанской городской Думы вошел в состав межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ, утверждённой председателем Правительства РФ.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Это для умных. Там много новостей про Рязанскую область.
От "Объявлена дата массового увольнения рабочих ФГУП «Завод синтетических волокон "Эластик"» (20.01.2017)" до
"Рухнул еще один прожект рязанского губернатора (16.01.2017)" или
"Рязань возвращается в 90-е? (Обновляется) (19.01.2017)"
От "Объявлена дата массового увольнения рабочих ФГУП «Завод синтетических волокон "Эластик"» (20.01.2017)" до
"Рухнул еще один прожект рязанского губернатора (16.01.2017)" или
"Рязань возвращается в 90-е? (Обновляется) (19.01.2017)"
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
А как же "Русский курьер" в Варшаве?ivanes писал(а):Это для умных. Там много новостей про Рязанскую область.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
телефонный разговор между Д. Трампом и В.Путиным запланирован на 28.01.2017г
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):телефонный разговор между Д. Трампом и В.Путиным запланирован на 28.01.2017г
И??? Все аж в ожидании Будете присутствовать или подслушивать?
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
Подслушивать.Шварц- это Вам недоступно.
Спецслужбы США прослушивают наших. Я хочу подслушать их.
Спецслужбы США прослушивают наших. Я хочу подслушать их.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
ivanes писал(а):Подслушивать.Шварц- это Вам недоступно.
Спецслужбы США прослушивают наших. Я хочу подслушать их.
Вы, дедушка, не из тех пенсионеров будете, для кого "хочу - значит могу"
Такшта... с хотелками нужно поосторожнее, чтобы людей не смешить
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
АиФ опубликовал статью Алексея Арбатова о ядерном арсенале России и США.
Суммарная мощность зарядок у России+ США = 6 750Мтонн РФ + 6500 Мтонн США стратегического ядерного оружия и 330 Мт у РФ +83Мт у США тактического оружия
У России 7500 ед.боеголовок,у США 7250 ед боеголовок стратегического оружия
У России 2000 ед боеголовок,у США 500 ед боеголовок тактического оружия
Носители. В России 367 МБР,у США -450 МБР
Подводные лодки АПЛ с ракетами
У России 12, у США -14
Стратегические бомбардировщики
У России 75, у США-111
Развернутые по всем носителям боеголовки
У России-1780шт,у США 2080 шт
По договору СНВ к 2021 году должно остаться по 1550 ядерных зарядов. По 700 ед.носителей всех типов базирования.
Но в чем нарушается паритет? Бомбардировщики считаются как один носитель одного заряда. По факту он несет по 12-20зарядов в виде крылатых ракет. Аналогичная ситуация с МБР. Трайден несет до 10 боезарядок-боеголовок.
Суммарная мощность зарядок у России+ США = 6 750Мтонн РФ + 6500 Мтонн США стратегического ядерного оружия и 330 Мт у РФ +83Мт у США тактического оружия
У России 7500 ед.боеголовок,у США 7250 ед боеголовок стратегического оружия
У России 2000 ед боеголовок,у США 500 ед боеголовок тактического оружия
Носители. В России 367 МБР,у США -450 МБР
Подводные лодки АПЛ с ракетами
У России 12, у США -14
Стратегические бомбардировщики
У России 75, у США-111
Развернутые по всем носителям боеголовки
У России-1780шт,у США 2080 шт
По договору СНВ к 2021 году должно остаться по 1550 ядерных зарядов. По 700 ед.носителей всех типов базирования.
Но в чем нарушается паритет? Бомбардировщики считаются как один носитель одного заряда. По факту он несет по 12-20зарядов в виде крылатых ракет. Аналогичная ситуация с МБР. Трайден несет до 10 боезарядок-боеголовок.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
http://www.onlinegazeta.info/argumenti_ ... online.htm
Тут интервью Я.Кедми,политолога из Израиля. Есть фото бойца АТО,которое показывал членам ООН.Есть другое фото,на котором тот же боец.Он шлет "все лучшее детям". Это фото показали в ООН позже. Опоздали.
Тут интервью Я.Кедми,политолога из Израиля. Есть фото бойца АТО,которое показывал членам ООН.Есть другое фото,на котором тот же боец.Он шлет "все лучшее детям". Это фото показали в ООН позже. Опоздали.
Re: СИРИЯ,США и РОССИЯ
мне кажется у вас голоса чудятся...паранойя?! обернитесь фольгой...наверняка сосед сверху тебя микроволновками облучает..ivanes писал(а):Спецслужбы США прослушивают наших. Я хочу подслушать их.
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