Сообщение ivanes » 20 фев 2017, 16:30

«В связи со скандалом, который был раскручен вокруг проработавшего несколько недель советником Трампа по национальной безопасности генерала Флинна, американские спецслужбы рассказывали журналистам абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что, например, коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушиваются», — сказал Лавров.