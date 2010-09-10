Сообщение ivanes » 17 мар 2017, 16:33

Пора заняться выводом из маскваБада авто региона 62.

По сути. Авиация коалиции - США промахнулась и погибло почти 40 мирных жителей провинции Алеппо.

Первоначально западные СМИ обвинили ВС Сирии и ВКС России. Но им показали фрагменты американской ракеты и СМИ замолчали.США признали свою ошибку.

Греши и кайся. И сколько таких грехов у США? Про гуманитарную катастрофу в Мосуле эти СМИ молчат. С американскими летчиками БОГ. Как на банкноте доллара написано. Бог прощает все. Бактериологическое оружие у Хусейна в виде стирального порошка, убийство Каддафи, создание ИГИЛ ( Керри признался), бомбежки Афганистана в поисках Бен Ладана ( нашли в Пакистане и убили). создание из Ливии трех племенных государств.убийство своего посла в Бенгази.